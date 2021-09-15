Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Оказание услуг по предоставлению в аренду оборудования для проведения геолого-технологических исследований на скважину №402 Вуктыльского НГКМ для нужд ПФ «Вуктылгазгеофизика» для нужд ООО "Газпром недра" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) 21/2.1/0054127/ГНедра

    Оказание услуг по предоставлению в аренду оборудования для проведения геолого-технологических исследований на скважину №402 Вуктыльского НГКМ для нужд ПФ «Вуктылгазгеофизика» для нужд ООО "Газпром недра" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) 21/2.1/0054127/ГНедра

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.09.2021 10:0015.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110594721Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по предоставлению в аренду оборудования для проведения геолого-технологических исследований на скважину №402 Вуктыльского НГКМ для нужд ПФ «Вуктылгазгеофизика» для нужд ООО "Газпром недра" (для субъектов малого и среднего предпринимательства)Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. АПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32110594721

    Уникальный номер закупки

    21/2.1/0054127/ГНедра

    Номер закупки

    0095/21/2.1/0054127/ГНедра/ПР/ГОС/Э/27.08.2021

    Наименование закупки

    Оказание услуг по предоставлению в аренду оборудования для проведения геолого-технологических исследований на скважину №402 Вуктыльского НГКМ для нужд ПФ «Вуктылгазгеофизика» для нужд ООО "Газпром недра" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) 21/2.1/0054127/ГНедра

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    27.08.2021 19:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Перенос итогов_на_29.09.2021.docx

    Продление вскр_15.09.2021.docx

    54127.7z

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АО Газпром закупки
    Все закупки и тендеры АО Газпром закупки

    Юридический адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Почтовый адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Контактный телефон

    +7 812 609-32-28

    Факс

    +7 495 737-06-22

    Адрес электронной почты

    O.Dolgacheva@tender.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Долгачева О. В.

    Место рассмотрения предложений

    Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по предоставлению в аренду оборудования для проведения геолого-технологических исследований на скважину №402 Вуктыльского НГКМ для нужд ПФ «Вуктылгазгеофизика» для нужд ООО "Газпром недра" (для субъектов малого и среднего предпринимательства)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.09.202129.09.2021 14:0029.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110594721Подведение итогов не позднее Оказание услуг по предоставлению в аренду оборудования для проведения геолого-технологических исследований на скважину №402 Вуктыльского НГКМ для нужд ПФ «Вуктылгазгеофизика» для нужд ООО "Газпром недра" (для субъектов малого и среднего предпринимательства)Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по предоставлению в аренду оборудования для проведения геолого-технологических исследований на скважину №402 Вуктыльского НГКМ для нужд ПФ «Вуктылгазгеофизика» для нужд ООО "Газпром недра" (для субъектов малого и среднего предпринимательства)

    Начальная цена

    11 202 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ НЕДРА
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕДРА

    Адрес местонахождения

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65

    Классификатор ОКПД2

    77.39.19.119

    Услуги по аренде и лизингу прочих машин и оборудования научного и промышленного назначения

    Классификатор ОКВЭД2

    77.39

    Аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг по предоставлению в аренду оборудования для проведения геолого-технологических исследований на скважину №402 Вуктыльского НГКМ для нужд ПФ «Вуктылгазгеофизика»"

    Кол-во: 1.0

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО Газпром закупки
    Маркетинговые исследования № 32211080970
    Оказание услуг по предоставлению в аренду автономных магнитоимпульсных дефектоскопов для нужд ООО "Газпром недра" ПФ «Астраханьгазгеофизика» для нужд ООО "Газпром недра" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) 2.1/0001292
    Оказание услуг по предоставлению в аренду автономных магнитоимпульсных дефектоскопов для нужд...
    177077
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    4 199 760
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить