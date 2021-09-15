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Номер извещения
32110594721
Уникальный номер закупки
21/2.1/0054127/ГНедра
Наименование закупки
Оказание услуг по предоставлению в аренду оборудования для проведения геолого-технологических исследований на скважину №402 Вуктыльского НГКМ для нужд ПФ «Вуктылгазгеофизика» для нужд ООО "Газпром недра" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) 21/2.1/0054127/ГНедра
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
27.08.2021 19:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12
Почтовый адрес
191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12
Контактный телефон
+7 812 609-32-28
Факс
+7 495 737-06-22
Адрес электронной почты
O.Dolgacheva@tender.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Долгачева О. В.
Место рассмотрения предложений
Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по предоставлению в аренду оборудования для проведения геолого-технологических исследований на скважину №402 Вуктыльского НГКМ для нужд ПФ «Вуктылгазгеофизика» для нужд ООО "Газпром недра" (для субъектов малого и среднего предпринимательства)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
29.09.202129.09.2021 14:0029.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110594721Подведение итогов не позднее Оказание услуг по предоставлению в аренду оборудования для проведения геолого-технологических исследований на скважину №402 Вуктыльского НГКМ для нужд ПФ «Вуктылгазгеофизика» для нужд ООО "Газпром недра" (для субъектов малого и среднего предпринимательства)Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по предоставлению в аренду оборудования для проведения геолого-технологических исследований на скважину №402 Вуктыльского НГКМ для нужд ПФ «Вуктылгазгеофизика» для нужд ООО "Газпром недра" (для субъектов малого и среднего предпринимательства)
Начальная цена
11 202 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ НЕДРА
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕДРА
Адрес местонахождения
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65
77.39.19.119
77.39
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.0
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