Поставка медицинского оборудования для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск" (БЕВ 62758)

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ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Аппарат локальной криотерапии. Температура охлаждения струи воздуха до -32°С.Максимальная скорость воздушного потока 1000 л/мин.Максимальная потребляемая мощность 1000 ВАПитание 230 В (±10%), 50 Гц.Габаритные размеры (дхшхв, мм) 365х550х1050. Масса, кг 85" Кол-во: 1.0

"Позиция 2" "Медицинская массажная кушетка. Общая зона массажа 800±10 мм. Регулируемый уровень подъема роликов-массажеров От 0 до 50 мм Интенсивность вибрации роликов-массажеров, регулируемое дискретно, уровней (0-100 Гц), 5. Температура обогрева кушетки От 35 до 50 °С. Максимальный угол наклона корпуса до 30°. Продолжительность процедуры массажа до 30 мин. Вес пациента на аппарате Не более 120 кг. Напряжение питающей сети при частоте 50 Гц (220±10%) В, Максимальная потребляемая мощность 180 Вт. Габаритные размеры аппарата (Д х Ш х В) 2035х670х660 мм" Кол-во: 1.0

"Позиция 3" "Кушетка медицинская физиотерапевтическая из натурального бука, цвет орех. Изменение положения спинной секции производится с помощью специального бесшагового механизма. Максимальные габариты 1900*750*700" Кол-во: 5.0

"Позиция 4" "Комбинированный аппарат мультимикроальвеолярного воздействия, LED-лифтинга и лазерного липолиза с инновационной запатентованной технологией для мультимикроальвеолярной стимуляции с мощным лазарным и светодиодным излучением, габаритные размеры 95см*205см*50см, вес 87 кг, напряжение 230 В, мощность 1600 Вт, частота 50Гц/60Гц, длина волны 915 нм, частота излучения непрерывное, класс лазера IV, 20 медицинских и 16 косметических программ" Кол-во: 1.0

"Позиция 5" "Анализатор алкоголя, со встроенным принтером и встроенной клавиатурой. Питание: аккумулятор, от сетевого адаптера 220В, бортовой сети автомобиля 12В. Размеры (мм): 223x78x68, вес (кг): 0,45." Кол-во: 2.0

"Позиция 6" "Дефибриллятор-монитор с термопринтером, сетевым и аккумуляторным питанием. Габариты: 385х140х455мм, вес: 8,5 кг, потребляемая мощность: 200 ВА." Кол-во: 1.0

"Позиция 7" "Электрокардиограф 6-ти канальный с аккумулятором, кабелем пациента, блоком питания от сети, с автоматическим режимом, переносной. Состав: комплект электродов (4 конечностных и 6 грудных), электродный гель, термобумага, сумка для хранения и переноски." Кол-во: 1.0

"Позиция 8" "Анализатор алкоголя, со встроенным принтером и встроенной клавиатурой. Питание: аккумулятор, от сетевого адаптера 220В, бортовой сети автомобиля 12В. Размеры (мм): 223x78x68, вес (кг): 0,45." Кол-во: 2.0

"Позиция 9" "Дефибриллятор-монитор с термопринтером, сетевым и аккумуляторным питанием. Габариты: 385х140х455мм, вес: 8,5 кг, потребляемая мощность: 200 ВА." Кол-во: 1.0