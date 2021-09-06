Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

410052, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, проспект им 50 лет Октября, здание 118 А, строение 1

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Пресс для деструкции медицинских отходов в соответствии с опросным листом №ОНМ 2021/138/133" Кол-во: 1.0

"Позиция 2" "Электрокардиограф в соответствии с опросным листом №ОНМ 2021/139/134" Кол-во: 1.0

"Позиция 3" "Автоматический авторефрактометр в соответствии с опросным листом №ОНМ 2021/141/137" Кол-во: 1.0

"Позиция 4" "Фотометр полуавтоматический в соответствии с опросным листом №ОНМ 2021/142/138" Кол-во: 1.0

"Позиция 5" "Устройство полуавтоматическое промывающие для микропланшет с принадлежностями в соответствии с опросным листом №ОНМ 2021/143/139" Кол-во: 1.0

"Позиция 6" "Термошейкер в соответствии с опросным листом №ОНМ 2021/144/140" Кол-во: 1.0

"Позиция 7" "Комплекс программно-аппаратный суточного мониторирования сердечной деятельности и артериального давления в соответствии с опросным листом №ОНМ 2021/146/142" Кол-во: 1.0

"Позиция 8" "Эндоскопическая система в соответствии с опросным листом №ОНМ 2021/140/136" Кол-во: 1.0

"Позиция 9" "Фиброгастродуоденоскоп в соответствии с опросным листом №ОНМ 2021/139/135" Кол-во: 1.0