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    Главная / Торги / Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств для нужд ООО «Газпром межрегионгаз Пенза» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)(0095/21/5.4/0063376/ГМРГПенза/ПР/ГОС/Э/30.08.2021)

    Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств для нужд ООО «Газпром межрегионгаз Пенза» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)(0095/21/5.4/0063376/ГМРГПенза/ПР/ГОС/Э/30.08.2021)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.09.2021 10:0010.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110598468Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств для нужд ООО «Газпром межрегионгаз Пенза» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)(0095/21/5.4/0063376/ГМРГПенза/ПР/ГОС/Э/30.08.2021)Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32110598468

    Уникальный номер закупки

    21/5.4/0063376/ГМРГПенза

    Номер закупки

    0095/21/5.4/0063376/ГМРГПенза/ПР/ГОС/Э/30.08.2021

    Наименование закупки

    Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств для нужд ООО «Газпром межрегионгаз Пенза» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)(0095/21/5.4/0063376/ГМРГПенза/ПР/ГОС/Э/30.08.2021)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    30.08.2021 17:09

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    63376_ГМРГПенза_МИ гиб.7z

    Перенос итогов на 06.10.2021.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АО Газпром закупки
    Все закупки и тендеры АО Газпром закупки

    Юридический адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Почтовый адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Контактный телефон

    +7 812 609-32-24

    Факс

    +7 495 737-06-22

    Адрес электронной почты

    N.Vasiljeva@tender.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Васильева Н. И.

    Место рассмотрения предложений

    Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств для нужд ООО «Газпром межрегионгаз Пенза» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)(0095/21/5.4/0063376/ГМРГПенза/ПР/ГОС/Э/30.08.2021)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    06.10.202106.10.2021 14:0006.10.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110598468Подведение итогов не позднее Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств для нужд ООО «Газпром межрегионгаз Пенза» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)(0095/21/5.4/0063376/ГМРГПенза/ПР/ГОС/Э/30.08.2021)Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств для нужд ООО «Газпром межрегионгаз Пенза» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)(0095/21/5.4/0063376/ГМРГПенза/ПР/ГОС/Э/30.08.2021)

    Начальная цена

    11 701 057,97

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ПЕНЗА
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ПЕНЗА

    Адрес местонахождения

    440061, Российская Федерация, Пензенская область, Пенза, ул. Пролетарская, 80

    Классификатор ОКПД2

    45.20

    Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств

    Классификатор ОКВЭД2

    45.2

    Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Услуга по техническому обслуживанию"

    Кол-во: 1.0

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