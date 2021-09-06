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Номер извещения
32110594632
Уникальный номер закупки
21/5.4/0056240/МРГКраснодар
Наименование закупки
Выполнение работ по текущему ремонту здания участка по работе с потребителями газа ООО "Газпром межрегионгаз Краснодар" в Абинском районе
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
27.08.2021 17:50
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350000, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Ленина, 40/1
Почтовый адрес
350000, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Ленина, 40/1
Контактный телефон
+7 861 279-27-02
Факс
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Адрес электронной почты
fursov.s@krk-rg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Фурсов С. В.
Место рассмотрения предложений
350000, г. Краснодар, ул. Ленина, 40/1, каб. 8.8
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Выполнение работ по текущему ремонту здания участка по работе с потребителями газа ООО "Газпром межрегионгаз Краснодар" в Абинском районе
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
08.09.202108.09.2021 14:0008.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110594632Подведение итогов не позднее Выполнение работ по текущему ремонту здания участка по работе с потребителями газа ООО "Газпром межрегионгаз Краснодар" в Абинском районе350000, г. Краснодар, ул. Ленина, 40/1, каб. 8.8
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по текущему ремонту здания участка по работе с потребителями газа ООО "Газпром межрегионгаз Краснодар" в Абинском районе
Начальная цена
786 613,20
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром межрегионгаз Краснодар
Все закупки и тендеры Газпром межрегионгаз Краснодар
Адрес местонахождения
350000, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Ленина, 40/1
43.99.90.190
43.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.0
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