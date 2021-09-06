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    Главная / Торги / Выполнение работ по текущему ремонту здания участка по работе с потребителями газа ООО "Газпром межрегионгаз Краснодар" в Абинском районе

    Выполнение работ по текущему ремонту здания участка по работе с потребителями газа ООО "Газпром межрегионгаз Краснодар" в Абинском районе

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.09.2021 11:0006.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110594632Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по текущему ремонту здания участка по работе с потребителями газа ООО "Газпром межрегионгаз Краснодар" в Абинском районе350000, г. Краснодар, ул. Ленина, 40/1, каб. 8.8Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32110594632

    Уникальный номер закупки

    21/5.4/0056240/МРГКраснодар

    Номер закупки

    0248/21/5.4/0056240/МРГКраснодар/К/ГОС/Э/27.08.2021

    Наименование закупки

    Выполнение работ по текущему ремонту здания участка по работе с потребителями газа ООО "Газпром межрегионгаз Краснодар" в Абинском районе

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    27.08.2021 17:50

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    пр. к Форме 1 Док ТП.docx

    пр. к Форме 1 Док ЦП.docx

    пр. 2 к Документации ТЗ.docx

    пр. 2 к Док ТЗ Прил. № 1 к ТЗ Ведомость работ.xls

    пр. 3 Методика оценки.docx

    07_2021 прил. 1 к ПР Извещение.doc

    07_2021 прил. 2 к ПР Документация.docx

    пр. 1 к Документации Проект договора.doc

    пр. к Форме ЦП №1 Форма ЛСР.xls

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром межрегионгаз Краснодар
    Все закупки и тендеры Газпром межрегионгаз Краснодар

    Юридический адрес

    350000, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Ленина, 40/1

    Почтовый адрес

    350000, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Ленина, 40/1

    Контактный телефон

    +7 861 279-27-02

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    fursov.s@krk-rg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Фурсов С. В.

    Место рассмотрения предложений

    350000, г. Краснодар, ул. Ленина, 40/1, каб. 8.8

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по текущему ремонту здания участка по работе с потребителями газа ООО "Газпром межрегионгаз Краснодар" в Абинском районе

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.09.202108.09.2021 14:0008.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110594632Подведение итогов не позднее Выполнение работ по текущему ремонту здания участка по работе с потребителями газа ООО "Газпром межрегионгаз Краснодар" в Абинском районе350000, г. Краснодар, ул. Ленина, 40/1, каб. 8.8

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по текущему ремонту здания участка по работе с потребителями газа ООО "Газпром межрегионгаз Краснодар" в Абинском районе

    Начальная цена

    786 613,20

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Газпром межрегионгаз Краснодар
    Все закупки и тендеры Газпром межрегионгаз Краснодар

    Адрес местонахождения

    350000, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Ленина, 40/1

    Классификатор ОКПД2

    43.99.90.190

    Работы строительные с пециализированные прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    43.3

    Работы строительные отделочные

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение работ по текущему ремонту"

    Кол-во: 1.0

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