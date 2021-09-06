Поставка стальных газовых кранов скребковых для объекта строительства "Реконструкция газосборной сети с применением МКУ и объединением УКПГ Ямбургского НГКМ" для нужд ООО "Газпром инвест"

Поставка стальных газовых кранов скребковых для объекта строительства "Реконструкция газосборной сети с применением МКУ и объединением УКПГ Ямбургского НГКМ" для нужд ООО "Газпром инвест"

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Кран скребковый фланцевый DN 500, PN 1,6 МПа, продукт - газ, в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежными изделиями. Класс герметичности А по ГОСТ 9544-2015. Климатическое исполнение ХЛ1 по ГОСТ 15150-69. Опросный лист 1004023РД/03-МКУ502-00-ТХ.ОЛ1 изм.1" Кол-во: 1.0

"Позиция 2" "Кран скребковый фланцевый DN 500, PN 1,6 МПа, продукт - газ, в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежными изделиями. Класс герметичности А по ГОСТ 9544-2015. Климатическое исполнение ХЛ1 по ГОСТ 15150-69. Опросный лист 1004023РД/03-МКУ503-00-ТХ.ОЛ1 изм.1" Кол-во: 1.0

"Позиция 3" "Кран скребковый фланцевый DN 500, PN 1,6 МПа, продукт - газ, в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежными изделиями. Класс герметичности А по ГОСТ 9544-2015. Климатическое исполнение ХЛ1 по ГОСТ 15150-69. Опросный лист 1004023РД/03-МКУ504-00-ТХ.ОЛ1 изм.1" Кол-во: 1.0

"Позиция 4" "Кран скребковый фланцевый DN 500, PN 1,6 МПа, продукт - газ, в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежными изделиями. Класс герметичности А по ГОСТ 9544-2015. Климатическое исполнение ХЛ1 по ГОСТ 15150-69. Опросный лист 1004023РД/03-МКУ508-00-ТХ.ОЛ1 изм.1" Кол-во: 1.0

"Позиция 5" "Кран скребковый фланцевый DN 500, PN 1,6 МПа, продукт - газ, в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежными изделиями. Класс герметичности А по ГОСТ 9544-2015. Климатическое исполнение ХЛ1 по ГОСТ 15150-69. Опросный лист 1004023РД/03-МКУ604-00-ТХ.ОЛ1 изм.1" Кол-во: 1.0