Выполнение строительно-монтажных работ по строительству сети электроснабжения склада взрывчатых материалов в Камчатском крае для ПФ «Севергазгеофизика» ООО «Газпром недра» для нужд ООО «Газпром недра» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (0095/21/1.5/0057350/ГНедра/ПР/ГОС/Э/27.08.2021)

Основные сведения Описание секции Торги ГК Газпром Номер извещения 32110594121 Уникальный номер закупки 21/1.5/0057350/ГНедра Номер закупки 0095/21/1.5/0057350/ГНедра/ПР/ГОС/Э/27.08.2021 Наименование закупки Выполнение строительно-монтажных работ по строительству сети электроснабжения склада взрывчатых материалов в Камчатском крае для ПФ «Севергазгеофизика» ООО «Газпром недра» для нужд ООО «Газпром недра» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (0095/21/1.5/0057350/ГНедра/ПР/ГОС/Э/27.08.2021) Валюта процедуры RUB Способ закупки Маркетинговые исследования Дата публикации

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Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АО Газпром закупки

Все закупки и тендеры АО Газпром закупки Юридический адрес 191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12 Почтовый адрес 191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12 Контактный телефон +7 812 609-47-25 Факс +7 495 737-06-22 Адрес электронной почты A.Nikolaev@tender.gazprom.ru Ф.И.О. контактного лица Николаев А. В. Место рассмотрения предложений Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Подебы, д.2, лит.А Закупки и тендеры Санкт-Петербург Ключевые слова:

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