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Номер извещения
32110593910
Уникальный номер закупки
21/1.1/0058374/ГИнвест
Наименование закупки
Выполнение кадастровых и иных работ, необходимых для оформления прав ПАО «Газпром» на земельные участки на период эксплуатации объекта «Установка агрегатов ГПА-16 «Урал» (т/а № 41, 42)» в составе стройки «Реконструкция компрессорного цеха №4 КС-16 «Юбилейная» (код стройки 056-2002899) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 58374
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
27.08.2021 15:10
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, 6, Литер Д
Почтовый адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, 6, Литер Д
Контактный телефон
+7 812 455-17-00
Факс
+7 812 455-17-41
Адрес электронной почты
klapuhova@invest.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лапухова К. С.
Место рассмотрения предложений
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, 6, Литер Д
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Выполнение кадастровых и иных работ, необходимых для оформления прав ПАО «Газпром» на земельные участки на период эксплуатации объекта «Установка агрегатов ГПА-16 «Урал» (т/а № 41, 42)» в составе стройки «Реконструкция компрессорного цеха №4 КС-16 «Юбилейная» (код стройки 056-2002899)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
29.09.202129.09.2021 14:0029.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110593910Подведение итогов не позднее Выполнение кадастровых и иных работ, необходимых для оформления прав ПАО «Газпром» на земельные участки на период эксплуатации объекта «Установка агрегатов ГПА-16 «Урал» (т/а № 41, 42)» в составе стройки «Реконструкция компрессорного цеха №4 КС-16 «Юбилейная» (код стройки 056-2002899)196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, 6, Литер Д
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение кадастровых и иных работ, необходимых для оформления прав ПАО «Газпром» на земельные участки на период эксплуатации объекта «Установка агрегатов ГПА-16 «Урал» (т/а № 41, 42)» в составе стройки «Реконструкция компрессорного цеха №4 КС-16 «Юбилейная» (код стройки 056-2002899)
Начальная цена
729 076,70
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром инвест»
Все закупки и тендеры «Газпром инвест»
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, 6, Литер Д
71.12.34.110
71.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.0
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