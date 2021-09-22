Выполнение кадастровых и иных работ, необходимых для оформления прав ПАО «Газпром» на земельные участки на период эксплуатации объекта «Установка агрегатов ГПА-16 «Урал» (т/а № 41, 42)» в составе стройки «Реконструкция компрессорного цеха №4 КС-16 «Юбилейная» (код стройки 056-2002899) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 58374

Основные сведения Описание секции Торги ГК Газпром Номер извещения 32110593910 Уникальный номер закупки 21/1.1/0058374/ГИнвест Номер закупки 0051/21/1.1/0058374/ГИнвест/ПР/ГОС/Э/27.08.2021 Наименование закупки Выполнение кадастровых и иных работ, необходимых для оформления прав ПАО «Газпром» на земельные участки на период эксплуатации объекта «Установка агрегатов ГПА-16 «Урал» (т/а № 41, 42)» в составе стройки «Реконструкция компрессорного цеха №4 КС-16 «Юбилейная» (код стройки 056-2002899) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 58374 Валюта процедуры RUB Способ закупки Маркетинговые исследования Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры ДМИ_58374.rar

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Общество с ограниченной ответственностью «Газпром инвест»

Все закупки и тендеры «Газпром инвест» Юридический адрес 196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, 6, Литер Д Почтовый адрес 196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, 6, Литер Д Контактный телефон +7 812 455-17-00 Факс +7 812 455-17-41 Адрес электронной почты klapuhova@invest.gazprom.ru Ф.И.О. контактного лица Лапухова К. С. Место рассмотрения предложений 196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, 6, Литер Д Закупки и тендеры Санкт-Петербург Ключевые слова:

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