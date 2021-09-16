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    Главная / Торги / Выполнение работ по техническому обслуживанию вспомогательного оборудования КИПиА, системы газопожарообнаружения и пожаротушения вспомогательного оборудования КС «Береговая» ООО «Газпром трансгаз Краснодар» в 2021 году для нужд АО «Газпром Центрэнергогаз» № 0095/21/5.4/0069434/ЦентрЭГаз/К/ГОС/Э/27.08.2021

    Выполнение работ по техническому обслуживанию вспомогательного оборудования КИПиА, системы газопожарообнаружения и пожаротушения вспомогательного оборудования КС «Береговая» ООО «Газпром трансгаз Краснодар» в 2021 году для нужд АО «Газпром Центрэнергогаз» № 0095/21/5.4/0069434/ЦентрЭГаз/К/ГОС/Э/27.08.2021

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.09.2021 10:0016.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110593799Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по техническому обслуживанию вспомогательного оборудования КИПиА, системы газопожарообнаружения и пожаротушения вспомогательного оборудования КС «Береговая» ООО «Газпром трансгаз Краснодар» в 2021 году для нужд АО «Газпром Центрэнергогаз» № 0095/21/5.4/0069434/ЦентрЭГаз/К/ГОС/Э/27.08.2021Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32110593799

    Уникальный номер закупки

    21/5.4/0069434/ЦентрЭГаз

    Номер закупки

    0095/21/5.4/0069434/ЦентрЭГаз/К/ГОС/Э/27.08.2021

    Наименование закупки

    Выполнение работ по техническому обслуживанию вспомогательного оборудования КИПиА, системы газопожарообнаружения и пожаротушения вспомогательного оборудования КС «Береговая» ООО «Газпром трансгаз Краснодар» в 2021 году для нужд АО «Газпром Центрэнергогаз» № 0095/21/5.4/0069434/ЦентрЭГаз/К/ГОС/Э/27.08.2021

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    27.08.2021 14:55

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения 0069434 КО.docx

    для Участника 215.40069434ЦентрЭГаз.7z

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АО Газпром закупки
    Все закупки и тендеры АО Газпром закупки

    Юридический адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Почтовый адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Контактный телефон

    +7 812 609-32-40

    Факс

    +7 495 737-06-22

    Адрес электронной почты

    V.Ivanov@tender.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Иванов В. Г.

    Место рассмотрения предложений

    Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по техническому обслуживанию вспомогательного оборудования КИПиА, системы газопожарообнаружения и пожаротушения вспомогательного оборудования КС «Береговая» ООО «Газпром трансгаз Краснодар» в 2021 году для нужд АО «Газпром Центрэнергогаз» № 0095/21/5.4/0069434/ЦентрЭГаз/К/ГОС/Э/27.08.2021

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.09.202122.09.2021 14:0022.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110593799Подведение итогов не позднее Выполнение работ по техническому обслуживанию вспомогательного оборудования КИПиА, системы газопожарообнаружения и пожаротушения вспомогательного оборудования КС «Береговая» ООО «Газпром трансгаз Краснодар» в 2021 году для нужд АО «Газпром Центрэнергогаз» № 0095/21/5.4/0069434/ЦентрЭГаз/К/ГОС/Э/27.08.2021Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по техническому обслуживанию вспомогательного оборудования КИПиА, системы газопожарообнаружения и пожаротушения вспомогательного оборудования КС «Береговая» ООО «Газпром трансгаз Краснодар» в 2021 году для нужд АО «Газпром Центрэнергогаз» № 0095/21/5.4/0069434/ЦентрЭГаз/К/ГОС/Э/27.08.2021

    Начальная цена

    8 326 272,79

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО "Газпром центрэнергогаз"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром центрэнергогаз"

    Адрес местонахождения

    141112, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район, Щелково, Московская, 1, помещение 102

    117246, Российская Федерация, Москва, Научный проезд, 6

    Классификатор ОКПД2

    33.12.29.900

    Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования специального назначения, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    33

    Ремонт и монтаж машин и оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Техническое обслуживание вспомогательного оборудования КИПиА"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 2"

    "Вспомогательное оборудование. Техническое обслуживание системы газопожарообнаружения, пожаротушения. ПГО"

    Кол-во: 1.0

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