Поставка продуктов питания на 4 квартал 2021 года (овощи, фрукты, соленья по-корейски) для ОЦ "Санаторий "Юг" ООО "Газпром добыча Астрахань" №0101/21/4.3/0067224/ДАстр/ПР/ГОС/Э/27.08.2021 (исключительно для субъектов малого и среднего предпринимательства)

Основные сведения Описание секции Торги ГК Газпром Номер извещения 32110593621 Уникальный номер закупки 21/4.3/0067224/ДАстр Номер закупки 0101/21/4.3/0067224/ДАстр/ПР/ГОС/Э/27.08.2021 Наименование закупки Поставка продуктов питания на 4 квартал 2021 года (овощи, фрукты, соленья по-корейски) для ОЦ "Санаторий "Юг" ООО "Газпром добыча Астрахань" №0101/21/4.3/0067224/ДАстр/ПР/ГОС/Э/27.08.2021 (исключительно для субъектов малого и среднего предпринимательства) Валюта процедуры RUB Способ закупки Маркетинговые исследования Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Астрахань"

Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Астрахань" Юридический адрес 414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина/Бабушкина, 30/33, строения А Почтовый адрес 414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина, стр. 30 Контактный телефон +7 8512 31-62-55 Факс +7 8512 23-03-77 Адрес электронной почты upopruga@astrakhan-dobycha.gazprom.ru Ф.И.О. контактного лица Попруга Ю. В. Место рассмотрения предложений По адресу Организатора Закупки и тендеры Астраханская область Ключевые слова:

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