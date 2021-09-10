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Номер извещения
32110593647
Уникальный номер закупки
21/4.3/0067225/ДАстр
Наименование закупки
Поставка продуктов питания на 4 квартал 2021 года (мясосырье, с/с рыба, молочные изделия) для ОЦ "Санаторий "Юг" ООО "Газпром добыча Астрахань" №0101/21/4.3/0067225/ДАстр/ПР/ГОС/Э/27.08.2021 (исключительно для субъектов малого и среднего предпринимательства)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
27.08.2021 14:32
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина/Бабушкина, 30/33, строения А
Почтовый адрес
414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина, стр. 30
Контактный телефон
+7 8512 31-62-55
Факс
+7 8512 23-03-77
Адрес электронной почты
upopruga@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Попруга Ю. В.
Место рассмотрения предложений
По адресу Организатора
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка продуктов питания на 4 квартал 2021 года (мясосырье, с/с рыба, молочные изделия) для ОЦ "Санаторий "Юг" ООО "Газпром добыча Астрахань"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
14.09.202114.09.2021 14:0014.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110593647Подведение итогов не позднее Поставка продуктов питания на 4 квартал 2021 года (мясосырье, с/с рыба, молочные изделия) для ОЦ "Санаторий "Юг" ООО "Газпром добыча Астрахань"По адресу Организатора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка продуктов питания на 4 квартал 2021 года (мясосырье, с/с рыба, молочные изделия) для ОЦ "Санаторий "Юг" ООО "Газпром добыча Астрахань"
Начальная цена
2 249 427,60
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Астрахань"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Астрахань"
Адрес местонахождения
414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина/Бабушкина, 30/33, строения А
414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина, стр. 30
46.17.11.000
46.17
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 320.0
Кол-во: 400.0
Кол-во: 2300.0
Кол-во: 100.0
Кол-во: 240.0
Кол-во: 500.0
Кол-во: 500.0
Кол-во: 1900.0
Кол-во: 25500.0
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