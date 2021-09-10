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    Главная / Торги / Поставка продуктов питания на 4 квартал 2021 года (мясосырье, с/с рыба, молочные изделия) для ОЦ "Санаторий "Юг" ООО "Газпром добыча Астрахань" №0101/21/4.3/0067225/ДАстр/ПР/ГОС/Э/27.08.2021 (исключительно для субъектов малого и среднего предпринимательства)

    Поставка продуктов питания на 4 квартал 2021 года (мясосырье, с/с рыба, молочные изделия) для ОЦ "Санаторий "Юг" ООО "Газпром добыча Астрахань" №0101/21/4.3/0067225/ДАстр/ПР/ГОС/Э/27.08.2021 (исключительно для субъектов малого и среднего предпринимательства)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.09.2021 09:0010.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110593647Дата и время окончания срока приема заявок Поставка продуктов питания на 4 квартал 2021 года (мясосырье, с/с рыба, молочные изделия) для ОЦ "Санаторий "Юг" ООО "Газпром добыча Астрахань"По адресу ОрганизатораПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32110593647

    Уникальный номер закупки

    21/4.3/0067225/ДАстр

    Номер закупки

    0101/21/4.3/0067225/ДАстр/ПР/ГОС/Э/27.08.2021

    Наименование закупки

    Поставка продуктов питания на 4 квартал 2021 года (мясосырье, с/с рыба, молочные изделия) для ОЦ "Санаторий "Юг" ООО "Газпром добыча Астрахань" №0101/21/4.3/0067225/ДАстр/ПР/ГОС/Э/27.08.2021 (исключительно для субъектов малого и среднего предпринимательства)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    27.08.2021 14:32

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение.DOC

    ДОМИ 67225.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Астрахань"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Астрахань"

    Юридический адрес

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина/Бабушкина, 30/33, строения А

    Почтовый адрес

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина, стр. 30

    Контактный телефон

    +7 8512 31-62-55

    Факс

    +7 8512 23-03-77

    Адрес электронной почты

    upopruga@astrakhan-dobycha.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Попруга Ю. В.

    Место рассмотрения предложений

    По адресу Организатора

    Закупки и тендеры Астраханская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка продуктов питания на 4 квартал 2021 года (мясосырье, с/с рыба, молочные изделия) для ОЦ "Санаторий "Юг" ООО "Газпром добыча Астрахань"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.09.202114.09.2021 14:0014.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110593647Подведение итогов не позднее Поставка продуктов питания на 4 квартал 2021 года (мясосырье, с/с рыба, молочные изделия) для ОЦ "Санаторий "Юг" ООО "Газпром добыча Астрахань"По адресу Организатора

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка продуктов питания на 4 квартал 2021 года (мясосырье, с/с рыба, молочные изделия) для ОЦ "Санаторий "Юг" ООО "Газпром добыча Астрахань"

    Начальная цена

    2 249 427,60

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Астрахань"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Астрахань"

    Адрес местонахождения

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина/Бабушкина, 30/33, строения А

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина, стр. 30

    Классификатор ОКПД2

    46.17.11.000

    Услуги по оптовой торговле пищевыми продуктами за вознаграждение или на договорной основе

    Классификатор ОКВЭД2

    46.17

    Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кефир 2,7%, п/п 1/6 , 950гр"

    Кол-во: 320.0

    "Позиция 2"

    "Масло сливочное крестьянское, монолит"

    Кол-во: 400.0

    "Позиция 3"

    "Свинина, шейная часть"

    Кол-во: 2300.0

    "Позиция 4"

    "Семга (лосось)"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 5"

    "Скумбрия, тушка"

    Кол-во: 240.0

    "Позиция 6"

    "Треска (тушка)"

    Кол-во: 500.0

    "Позиция 7"

    "Хек (тушка)"

    Кол-во: 500.0

    "Позиция 8"

    "Цыплята бройлеры Iкат.(тушка)"

    Кол-во: 1900.0

    "Позиция 9"

    "Яйцо"

    Кол-во: 25500.0

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