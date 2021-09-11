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    Главная / Торги / Поставка оборудования для маркировки продукции и тележки грузоподъемной для нужд ООО "Газпром трансгаз Ставрополь"

    Поставка оборудования для маркировки продукции и тележки грузоподъемной для нужд ООО "Газпром трансгаз Ставрополь"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.09.2021 14:0011.09.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110593347Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оборудования общезаводского для нужд ООО "Газпром трансгаз Ставрополь"РФ, Ставропольский край, г. Ставрополь, пр-т Октябрьской революции, д.6Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32110593347

    Уникальный номер закупки

    21/4.3/0062227/ТГСтаврополь

    Номер закупки

    0016/21/4.3/0062227/ТГСтаврополь/К/ГОС/Э/27.08.2021

    Наименование закупки

    Поставка оборудования для маркировки продукции и тележки грузоподъемной для нужд ООО "Газпром трансгаз Ставрополь"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    27.08.2021 13:56

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    021 ДОКУМЕНТАЦИЯ.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"

    Юридический адрес

    355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6,

    Почтовый адрес

    355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6

    Контактный телефон

    +7 8652 22-93-50

    Факс

    +7 8652 26-30-45

    Адрес электронной почты

    Shevchenko_A_V@ktg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шевченко А. В.

    Место рассмотрения предложений

    РФ, Ставропольский край, г. Ставрополь, пр-т Октябрьской революции, д.6

    Закупки и тендеры Ставропольский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка оборудования общезаводского для нужд ООО "Газпром трансгаз Ставрополь"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.09.202121.09.2021 14:0021.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110593347Подведение итогов не позднее Поставка оборудования общезаводского для нужд ООО "Газпром трансгаз Ставрополь"РФ, Ставропольский край, г. Ставрополь, пр-т Октябрьской революции, д.6

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка оборудования общезаводского для нужд ООО "Газпром трансгаз Ставрополь"

    Начальная цена

    1 190 082,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"

    Адрес местонахождения

    355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6,

    355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6

    Классификатор ОКПД2

    26.51

    Оборудование для измерения, испытаний и навигации

    Классификатор ОКВЭД2

    26.51.6

    Производство прочих приборов, датчиков, аппаратуры и инструментов для измерения, контроля и испытаний

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Источник лазерный 172х189х584 мм выполненый на основе СО2 лазерной трубки серии J48-1 с RF-накачкой и ШИМ-регулировкой мощности от 0 до 100%. В состав его также входят: блоки питания трубки, схемы управления, а также указательный красный лазерный источник 1 мВт 650 нм, служащий для определения места будущей маркировки."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 2"

    "Система отклоняющая 126х138,43х227,5 мм с гальванометрической сканирующей головкой с объективом и линзой с фокусным расстоянием 127 мм, а также узлы сопряжения головки с источником."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 3"

    "Тележка грузоподъемная ГОСТ 25940-83, грузоподъёмность - 2000 кг, длина вил - 1150 мм ручная гидравлическая"

    Кол-во: 1.0

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