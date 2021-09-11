Поставка оборудования для маркировки продукции и тележки грузоподъемной для нужд ООО "Газпром трансгаз Ставрополь"

"Позиция 1" "Источник лазерный 172х189х584 мм выполненый на основе СО2 лазерной трубки серии J48-1 с RF-накачкой и ШИМ-регулировкой мощности от 0 до 100%. В состав его также входят: блоки питания трубки, схемы управления, а также указательный красный лазерный источник 1 мВт 650 нм, служащий для определения места будущей маркировки."

Кол-во: 1.0