Выполнение полного комплекса работ/услуг по интеграции блоков модулей ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" на площадке исполнителя в рамках проекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект"

Основные сведения Описание секции Торги ГК Газпром Номер извещения ГП108088 Уникальный номер закупки 0001/21/2.1/0069957/КГПНГП/К/ГОС/Э/27.08.2021 Номер закупки 0001/21/2.1/0069957/КГПНГП/К/ГОС/Э/27.08.2021 Наименование закупки Выполнение полного комплекса работ/услуг по интеграции блоков модулей ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" на площадке исполнителя в рамках проекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект" Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурентный отбор (первый этап) Дата публикации

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Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ПАО Газпром

Все закупки и тендеры ПАО Газпром Юридический адрес 197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1 Почтовый адрес 197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1 Контактный телефон +7 812 609-30-86 Факс +7 495 719-66-61 Адрес электронной почты S.Zemskov@adm.gazprom.ru Ф.И.О. контактного лица Земсков Сергей Михайлович Место рассмотрения предложений Санкт-Петербург Закупки и тендеры Санкт-Петербург Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru