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Номер извещения
ГП108088
Уникальный номер закупки
0001/21/2.1/0069957/КГПНГП/К/ГОС/Э/27.08.2021
Наименование закупки
Выполнение полного комплекса работ/услуг по интеграции блоков модулей ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" на площадке исполнителя в рамках проекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор (первый этап)
Дата публикации
27.08.2021 15:33
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 812 609-30-86
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
S.Zemskov@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Земсков Сергей Михайлович
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Выполнение полного комплекса работ/услуг по интеграции блоков модулей ледостойкой стационарной платформы ЛСП «А» на площадке исполнителя в рамках проекта «Обустройство газового месторождения Каменномысское-море» для нужд ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП108088Подведение итогов не позднее Выполнение полного комплекса работ/услуг по интеграции блоков модулей ледостойкой стационарной платформы ЛСП «А» на площадке исполнителя в рамках проекта «Обустройство газового месторождения Каменномысское-море» для нужд ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект»Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение полного комплекса работ/услуг по интеграции блоков модулей ледостойкой стационарной платформы ЛСП «А» на площадке исполнителя в рамках проекта «Обустройство газового месторождения Каменномысское-море» для нужд ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект»
Начальная цена
7 497 932 151,88
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Газпром
Все закупки и тендеры ПАО Газпром
Адрес местонахождения
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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