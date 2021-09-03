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Номер извещения
32110592176
Уникальный номер закупки
21/2.1/0060559/КГПНГП
Наименование закупки
Выполнение комплекса полевых и камеральных работ по проведению натурного обследования лесных участков и подготовки перечетной ведомости лесных насаждений (переход через р. Волхов) Линейная часть МГ. Реконструкция на участке КС «Волховская» – точка подключения трубопроводов сырьевого и товарного газа КПЭГ, КЦ-5 КС «Пикалевская», КЦ-7 КС «Волховская», КЦ-1 КС «Тосненская», Расширение КЦ-1 КС «Дивенская», в составе объекта «Реконструкция ЕСГ Северо-Западного региона для обеспечения транспортировки этансодержащего газа до побережья Балтийского моря», расположенных на территории Ленинградской области для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
27.08.2021 11:08
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
660075, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, УЛ МАЕРЧАКА, ДОМ 10,
Почтовый адрес
660075, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, УЛ МАЕРЧАКА, ДОМ 10
Контактный телефон
+7 391 256-80-30
Факс
+7 391 256-80-32
Адрес электронной почты
y.listopadova@krskgazprom-ngp.ru
Ф.И.О. контактного лица
Листопадова Ю. В.
Место рассмотрения предложений
660075, г. Красноярск, ул. Маерчака, 10
Закупки и тендеры 24
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Выполнение комплекса полевых и камеральных работ по проведению натурного обследования лесных участков и подготовки перечетной ведомости лесных насаждений (переход через р. Волхов) Линейная часть МГ. Реконструкция на участке КС «Волховская» – точка подключения трубопроводов сырьевого и товарного газа КПЭГ, КЦ-5 КС «Пикалевская», КЦ-7 КС «Волховская», КЦ-1 КС «Тосненская», Расширение КЦ-1 КС «Дивенская», в составе объекта «Реконструкция ЕСГ Северо-Западного региона для обеспечения транспортировки этансодержащего газа до побережья Балтийского моря», расположенных на территории Ленинградской области для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
28.09.202128.09.2021 14:0028.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110592176Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса полевых и камеральных работ по проведению натурного обследования лесных участков и подготовки перечетной ведомости лесных насаждений (переход через р. Волхов) Линейная часть МГ. Реконструкция на участке КС «Волховская» – точка подключения трубопроводов сырьевого и товарного газа КПЭГ, КЦ-5 КС «Пикалевская», КЦ-7 КС «Волховская», КЦ-1 КС «Тосненская», Расширение КЦ-1 КС «Дивенская», в составе объекта «Реконструкция ЕСГ Северо-Западного региона для обеспечения транспортировки этансодержащего газа до побережья Балтийского моря», расположенных на территории Ленинградской области для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект"660075, г. Красноярск, ул. Маерчака, 10
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение комплекса полевых и камеральных работ по проведению натурного обследования лесных участков и подготовки перечетной ведомости лесных насаждений (переход через р. Волхов) Линейная часть МГ. Реконструкция на участке КС «Волховская» – точка подключения трубопроводов сырьевого и товарного газа КПЭГ, КЦ-5 КС «Пикалевская», КЦ-7 КС «Волховская», КЦ-1 КС «Тосненская», Расширение КЦ-1 КС «Дивенская», в составе объекта «Реконструкция ЕСГ Северо-Западного региона для обеспечения транспортировки этансодержащего газа до побережья Балтийского моря», расположенных на территории Ленинградской области для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект"
Начальная цена
3 450 557,15
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
КРАСНОЯРСКГАЗПРОМ НЕФТЕГАЗПРОЕКТ
Все закупки и тендеры КРАСНОЯРСКГАЗПРОМ НЕФТЕГАЗПРОЕКТ
Адрес местонахождения
660075, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, УЛ МАЕРЧАКА, ДОМ 10,
660075, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, УЛ МАЕРЧАКА, ДОМ 10
71.12.34.110
71.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.0
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