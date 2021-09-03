Выполнение комплекса полевых и камеральных работ по проведению натурного обследования лесных участков и подготовки перечетной ведомости лесных насаждений (км 295 - км 396) Линейная часть МГ. Участок КС «Бабаевская» – КС «Пикалевская». ГИС Бабаевская» в составе объекта «Реконструкция ЕСГ Северо-Западного региона для обеспечения транспортировки этансодержащего газа до побережья Балтийского моря» расположенных на территории Ленинградской области для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект"

Основные сведения Описание секции Торги ГК Газпром Номер извещения 32110592179 Уникальный номер закупки 21/2.1/0060560/КГПНГП Номер закупки 0180/21/2.1/0060560/КГПНГП/К/ГОС/Э/27.08.2021 Наименование закупки Выполнение комплекса полевых и камеральных работ по проведению натурного обследования лесных участков и подготовки перечетной ведомости лесных насаждений (км 295 - км 396) Линейная часть МГ. Участок КС «Бабаевская» – КС «Пикалевская». ГИС Бабаевская» в составе объекта «Реконструкция ЕСГ Северо-Западного региона для обеспечения транспортировки этансодержащего газа до побережья Балтийского моря» расположенных на территории Ленинградской области для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект" Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурентный отбор Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КРАСНОЯРСКГАЗПРОМ НЕФТЕГАЗПРОЕКТ

Все закупки и тендеры КРАСНОЯРСКГАЗПРОМ НЕФТЕГАЗПРОЕКТ Юридический адрес 660075, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, УЛ МАЕРЧАКА, ДОМ 10, Почтовый адрес 660075, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, УЛ МАЕРЧАКА, ДОМ 10 Контактный телефон +7 391 256-80-30 Факс +7 391 256-80-32 Адрес электронной почты y.listopadova@krskgazprom-ngp.ru Ф.И.О. контактного лица Листопадова Ю. В. Место рассмотрения предложений 660075, г. Красноярск, ул. Маерчака, 10 Закупки и тендеры 24 Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru