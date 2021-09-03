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    Главная / Торги / Выполнение комплекса полевых и камеральных работ по проведению натурного обследования лесных участков и подготовки перечетной ведомости лесных насаждений (км 295 - км 396) Линейная часть МГ. Участок КС «Бабаевская» – КС «Пикалевская». ГИС Бабаевская» в составе объекта «Реконструкция ЕСГ Северо-Западного региона для обеспечения транспортировки этансодержащего газа до побережья Балтийского моря» расположенных на территории Ленинградской области для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект"

    Выполнение комплекса полевых и камеральных работ по проведению натурного обследования лесных участков и подготовки перечетной ведомости лесных насаждений (км 295 - км 396) Линейная часть МГ. Участок КС «Бабаевская» – КС «Пикалевская». ГИС Бабаевская» в составе объекта «Реконструкция ЕСГ Северо-Западного региона для обеспечения транспортировки этансодержащего газа до побережья Балтийского моря» расположенных на территории Ленинградской области для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.09.2021 14:0003.09.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110592179Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение комплекса полевых и камеральных работ по проведению натурного обследования лесных участков и подготовки перечетной ведомости лесных насаждений (км 295 - км 396) Линейная часть МГ. Участок КС «Бабаевская» – КС «Пикалевская». ГИС Бабаевская» в составе объекта «Реконструкция ЕСГ Северо-Западного региона для обеспечения транспортировки этансодержащего газа до побережья Балтийского моря» расположенных на территории Ленинградской области для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект"660075, г. Красноярск, ул. Маерчака, 10Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32110592179

    Уникальный номер закупки

    21/2.1/0060560/КГПНГП

    Номер закупки

    0180/21/2.1/0060560/КГПНГП/К/ГОС/Э/27.08.2021

    Наименование закупки

    Выполнение комплекса полевых и камеральных работ по проведению натурного обследования лесных участков и подготовки перечетной ведомости лесных насаждений (км 295 - км 396) Линейная часть МГ. Участок КС «Бабаевская» – КС «Пикалевская». ГИС Бабаевская» в составе объекта «Реконструкция ЕСГ Северо-Западного региона для обеспечения транспортировки этансодержащего газа до побережья Балтийского моря» расположенных на территории Ленинградской области для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    27.08.2021 11:08

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    60560_в ЕИС 27.08.2021.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КРАСНОЯРСКГАЗПРОМ НЕФТЕГАЗПРОЕКТ
    Все закупки и тендеры КРАСНОЯРСКГАЗПРОМ НЕФТЕГАЗПРОЕКТ

    Юридический адрес

    660075, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, УЛ МАЕРЧАКА, ДОМ 10,

    Почтовый адрес

    660075, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, УЛ МАЕРЧАКА, ДОМ 10

    Контактный телефон

    +7 391 256-80-30

    Факс

    +7 391 256-80-32

    Адрес электронной почты

    y.listopadova@krskgazprom-ngp.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Листопадова Ю. В.

    Место рассмотрения предложений

    660075, г. Красноярск, ул. Маерчака, 10

    Закупки и тендеры 24

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение комплекса полевых и камеральных работ по проведению натурного обследования лесных участков и подготовки перечетной ведомости лесных насаждений (км 295 - км 396) Линейная часть МГ. Участок КС «Бабаевская» – КС «Пикалевская». ГИС Бабаевская» в составе объекта «Реконструкция ЕСГ Северо-Западного региона для обеспечения транспортировки этансодержащего газа до побережья Балтийского моря» расположенных на территории Ленинградской области для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.09.202128.09.2021 14:0028.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110592179Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса полевых и камеральных работ по проведению натурного обследования лесных участков и подготовки перечетной ведомости лесных насаждений (км 295 - км 396) Линейная часть МГ. Участок КС «Бабаевская» – КС «Пикалевская». ГИС Бабаевская» в составе объекта «Реконструкция ЕСГ Северо-Западного региона для обеспечения транспортировки этансодержащего газа до побережья Балтийского моря» расположенных на территории Ленинградской области для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект"660075, г. Красноярск, ул. Маерчака, 10

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение комплекса полевых и камеральных работ по проведению натурного обследования лесных участков и подготовки перечетной ведомости лесных насаждений (км 295 - км 396) Линейная часть МГ. Участок КС «Бабаевская» – КС «Пикалевская». ГИС Бабаевская» в составе объекта «Реконструкция ЕСГ Северо-Западного региона для обеспечения транспортировки этансодержащего газа до побережья Балтийского моря» расположенных на территории Ленинградской области для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект"

    Начальная цена

    3 260 863,28

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    КРАСНОЯРСКГАЗПРОМ НЕФТЕГАЗПРОЕКТ
    Все закупки и тендеры КРАСНОЯРСКГАЗПРОМ НЕФТЕГАЗПРОЕКТ

    Адрес местонахождения

    660075, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, УЛ МАЕРЧАКА, ДОМ 10,

    660075, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, УЛ МАЕРЧАКА, ДОМ 10

    Классификатор ОКПД2

    71.12.34.110

    Услуги в области землеустройства

    Классификатор ОКВЭД2

    71.12

    Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "выполнение комплекса полевых и камеральных работ по проведению натурного обследования лесных участков и подготовки перечетной ведомости лесных насаждений"

    Кол-во: 1.0

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