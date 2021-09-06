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    Главная / Торги / Поставка осветительного оборудования и комплексов измерительных для нужд дочерних обществ ПАО «Газпром» (БАА 38150)

    Поставка осветительного оборудования и комплексов измерительных для нужд дочерних обществ ПАО «Газпром» (БАА 38150)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.09.2021 09:3006.09.2021 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110592104Дата и время окончания срока приема заявок Поставка осветительного оборудования и комплексов измерительных для нужд дочерних обществ ПАО «Газпром»Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32110592104

    Уникальный номер закупки

    21/4.3/0038150/ГПК

    Номер закупки

    0095/21/4.3/0038150/ГПК/К/ГОС/Э/27.08.2021

    Наименование закупки

    Поставка осветительного оборудования и комплексов измерительных для нужд дочерних обществ ПАО «Газпром» (БАА 38150)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    27.08.2021 10:55

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    38150_Документация КО ЕР.zip

    ПК на 22.09.2021.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АО Газпром закупки
    Все закупки и тендеры АО Газпром закупки

    Юридический адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Почтовый адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Контактный телефон

    +7 812 609-32-42

    Факс

    +7 495 737-06-22

    Адрес электронной почты

    A.Baskakov@tender.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Баскаков А. А.

    Место рассмотрения предложений

    Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка осветительного оборудования и комплексов измерительных для нужд дочерних обществ ПАО «Газпром»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.09.202122.09.2021 14:0022.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110592104Подведение итогов не позднее Поставка осветительного оборудования и комплексов измерительных для нужд дочерних обществ ПАО «Газпром»Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка осветительного оборудования и комплексов измерительных для нужд дочерних обществ ПАО «Газпром»

    Начальная цена

    4 277 407,20

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Классификатор ОКПД2

    27.90.40

    Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие группировки (включая магниты электрические; муфты и тормоза электромагнитные; захваты подъемные электромагнитные; ускорители частиц электрические; генераторы сигналов электрические)

    26.51

    Оборудование для измерения, испытаний и навигации

    27.33

    Изделия электроустановочные

    Классификатор ОКВЭД2

    26.51

    Производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Коробки соединительные взрывозащищенные для соединения и разветвления контрольных и силовых кабелей систем автоматики и телемеханики. Коммутируемый ток, не более 25 А, Напряжение, не более 400 В, маркировка взрывозащиты 1ExdIIBT5, Степень защиты от внешних воздействий IP66, Диапазон значений температуры окружающей среды,от минус 60°С до плюс 55°С. Количество клемм 60 шт. Количество кабельных вводов для бронированного кабеля 13 шт. (Наружный диаметр кабеля 17 - 25 мм. Внутренний диаметр кабеля без брони 11 - 17 мм.) Количество кабельных вводов для бронированного кабеля 3 шт. (Наружный диаметр кабеля 23 - 32 мм. Внутренний диаметр кабеля без брони 17 - 23 мм.)"

    Кол-во: 7.0

    "Позиция 2"

    "Коробки соединительные взрывозащищенные для соединения и разветвления контрольных и силовых кабелей систем автоматики и телемеханики. Коммутируемый ток, не более 25 А, Напряжение, не более 400 В, маркировка взрывозащиты 1ExdIIBT5, Степень защиты от внешних воздействий IP66, Диапазон значений температуры окружающей среды,от минус 60°С до плюс 55°С. Количество клемм 30 шт. Количество кабельных вводов для бронированного кабеля 5 шт. (Наружный диаметр кабеля 17 - 25 мм. Внутренний диаметр кабеля без брони 11 - 17 мм.) Количество кабельных вводов для бронированного кабеля 1 шт. (Наружный диаметр кабеля 23 - 32 мм. Внутренний диаметр кабеля без брони 17 - 23 мм.)"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 3"

    "Коробки соединительные взрывозащищенные предназначены для соединения и разветвления контрольных и силовых кабелей систем автоматики и телемеханики. Коммутируемый ток, не более 25 А, Напряжение, не более 400 В, маркировка взрывозащиты 1ExdIIBT5, Степень защиты от внешних воздействий IP66, Диапазон значений температуры окружающей среды,от минус 60°С до плюс 55°С. Количество клемм 30 шт. Количество вводов 4 шт. Диапазон диаметров бронированного кабеля (без брони), 6,5 - 13,5 мм. Материал корпуса, крышки - алюминиевый сплав. Габаритные размеры, 280х300х72 мм."

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 4"

    "Коробка соединительная взрывозащищенная 1ExdllBT5 с 40 клеммами 3ПС21-10с 13 вводами 18мм с 3 вводами 26мм 10А 400В IP54"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 5"

    "Коробка соединительная взрывозащищенная 1ExdllBT5 с 20 клеммами 3ПС21-10с 5 вводами 18мм с 1 вводом 26мм 10А 400В IP54"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 6"

    "Корректор объема газа. О.Л.№Вол.17-02. Длина кабеля температурного зонда 2,5м. Для приведения к станд.усл. по ГОСТ 2939 объёма газа, измер. счетчиком газа при раб. усл.. Верх. предел измер. давл. газа 0,65 МПа; раб. диап. канала измер.давл. от 30 до 100% ВПИ; диап. измер.темп. газа -30+60С; пределы допуск. осн. отн. погреш. при приведении объёма газа к станд. усл. +-0,5%; IP65; срок службы не менее 10л; масса не более 1,6 кг. Экспл. -30+50С. 1ExibIIAT3. Примен. в сост. узлов учёта газа на базе турб., ротац., вихревых счётчиков в соотв. с ПР 50.2.019 и УЗ расходомеров в соотв. с СТО Газпром 5.2—2005. Для измер. физ. свойств газа исп-ся высокостаб. первич. преобраз.: встроен.в корпус корректора кремниевый пьезорезистивный преобраз. абс.давл. с разделит. диафр. из нерж. стали, и выносной платиновый термопреобраз. сопротивл.проволочного типа. Межповер.инт.5л."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 7"

    "Комплекс многониточный измерит. микропроц.. О.Л.№ 12/01. Применяется на газораспред. станции для учёта кол-ва газа во взрывоопас.зонах. Измер. осн. параметров газа. Привед. к станд. усл.. Возм-ть интеграции в сист. с дистанц. передачей данных с пом. интерфейса пост. подкл. RS232(RS485) или оптич. интерфейса. Дистанц.передача данных архива и технол.данных с пом. ПО. IExibsIIBT3. Верх. пределы преобраз-я перепада давл.до 248кПа, измер. изб/абс давл. 100-16000кПа. Осн. привед.погреш. преобраз. перепада давл./давл. +-0,1%. Абс.погреш. датчика темп. +-0,3С (кл.А). Частота вход. импульс. сигнала 0-5000Гц. Выход. сигналы преобраз-лей 0,8-3,2В. 200х160х300мм. Экспл. -30+50С. Осн. отн.погреш.комплекса по выч.расхода, объема: вып. измер. с исп. турбин., ротац. или вихревых счетчиков +-0,3%; выполняющего измер. с пом. станд. СУ, при измен.перепада давл. от 9 до 100% от В.П.П. (осн. диап.), не более +-0,5%, при измен. перепада давл. от 1 до 9 % от В.П.П. (доп.диап.) не более +-0,5 +-5%.Межп.инт.2"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 8"

    "Комплекс вычислительный. О.Л.№Вол.17-03. t измерения -40+60С. Применяется на газораспред. станции для учёта кол-ва газа во взрывоопас.зонах. Измер. осн. параметров газа. Привед. к станд. усл.. Возм-ть интеграции в сист. с дистанц. передачей данных с пом. интерфейса пост. подкл. RS232 (RS485) или оптич. интерфейса. Дистанц.передача данных архива и технол.данных с пом. ПО. Число одноврем. обслуж. измерит. трубопроводов: 1..4. Верхние пределы измер. преобраз. давл. 55 кгс/см2, разности давлений: 6..250кПа. Диап.измер. термопреобраз. сопротивл.: -50+500С. Предел отн. погреш. выч.расхода прир.газа,воды/вод.пара 0,01%, учёта времени 0,01%. Предел осн. отн. погреш. опред. объёма прир.газа, привед. к станд.усл., массы воды/вод.пара методом перемен.перепада давления: 0,3; при помощи преобраз.объёма, объёмного расхода: 0,3%. Межповер.инт. 1-3г. Напряж.пит. комплекса 180-250В. Напряж.пит.вычислителя 12-24В. Потребл.мощность 1-3Вт. Метал.корпус IP65. Дисплей с подсветкой."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 9"

    "Коробки соединительные взрывозащищенные для соединения и разветвления контрольных и силовых кабелей систем автоматики и телемеханики. Коммутируемый ток, не более 25 А, Напряжение, не более 400 В, маркировка взрывозащиты 1ExdIIBT5, Степень защиты от внешних воздействий IP66, Диапазон значений температуры окружающей среды,от минус 60°С до плюс 55°С. Количество клемм 30 шт. Количество кабельных вводов для бронированного кабеля 5 шт. (Наружный диаметр кабеля 17 - 25 мм.Количество кабельных вводов для бронированного кабеля 1 шт. (Наружный диаметр кабеля 23 - 32 мм.) Габаритные размеры, мм 360х290х218"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 10"

    "Коробка соединительная взрывозащищенная Опросный лист ГТМ2021-41"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 11"

    "Коробки соединительные взрывозащищенные предназначены для соединения и разветвления контрольных и силовых кабелей систем автоматики и телемеханики. Коммутируемый ток, не более 25 А, Напряжение, не более 400 В, маркировка взрывозащиты 1ExdIIBT3, Степень защиты от внешних воздействий IP65, Диапазон значений температуры окружающей среды,от минус 60°С до плюс 55°С. Количество клемм 8 шт. Количество кабельных вводов 3 шт. Габаритные размеры 280х202х86"

    Кол-во: 3.0

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