Поставка осветительного оборудования и комплексов измерительных для нужд дочерних обществ ПАО «Газпром» (БАА 38150)

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Коробки соединительные взрывозащищенные для соединения и разветвления контрольных и силовых кабелей систем автоматики и телемеханики. Коммутируемый ток, не более 25 А, Напряжение, не более 400 В, маркировка взрывозащиты 1ExdIIBT5, Степень защиты от внешних воздействий IP66, Диапазон значений температуры окружающей среды,от минус 60°С до плюс 55°С. Количество клемм 60 шт. Количество кабельных вводов для бронированного кабеля 13 шт. (Наружный диаметр кабеля 17 - 25 мм. Внутренний диаметр кабеля без брони 11 - 17 мм.) Количество кабельных вводов для бронированного кабеля 3 шт. (Наружный диаметр кабеля 23 - 32 мм. Внутренний диаметр кабеля без брони 17 - 23 мм.)" Кол-во: 7.0

"Позиция 2" "Коробки соединительные взрывозащищенные для соединения и разветвления контрольных и силовых кабелей систем автоматики и телемеханики. Коммутируемый ток, не более 25 А, Напряжение, не более 400 В, маркировка взрывозащиты 1ExdIIBT5, Степень защиты от внешних воздействий IP66, Диапазон значений температуры окружающей среды,от минус 60°С до плюс 55°С. Количество клемм 30 шт. Количество кабельных вводов для бронированного кабеля 5 шт. (Наружный диаметр кабеля 17 - 25 мм. Внутренний диаметр кабеля без брони 11 - 17 мм.) Количество кабельных вводов для бронированного кабеля 1 шт. (Наружный диаметр кабеля 23 - 32 мм. Внутренний диаметр кабеля без брони 17 - 23 мм.)" Кол-во: 1.0

"Позиция 3" "Коробки соединительные взрывозащищенные предназначены для соединения и разветвления контрольных и силовых кабелей систем автоматики и телемеханики. Коммутируемый ток, не более 25 А, Напряжение, не более 400 В, маркировка взрывозащиты 1ExdIIBT5, Степень защиты от внешних воздействий IP66, Диапазон значений температуры окружающей среды,от минус 60°С до плюс 55°С. Количество клемм 30 шт. Количество вводов 4 шт. Диапазон диаметров бронированного кабеля (без брони), 6,5 - 13,5 мм. Материал корпуса, крышки - алюминиевый сплав. Габаритные размеры, 280х300х72 мм." Кол-во: 6.0

"Позиция 4" "Коробка соединительная взрывозащищенная 1ExdllBT5 с 40 клеммами 3ПС21-10с 13 вводами 18мм с 3 вводами 26мм 10А 400В IP54" Кол-во: 3.0

"Позиция 5" "Коробка соединительная взрывозащищенная 1ExdllBT5 с 20 клеммами 3ПС21-10с 5 вводами 18мм с 1 вводом 26мм 10А 400В IP54" Кол-во: 3.0

"Позиция 6" "Корректор объема газа. О.Л.№Вол.17-02. Длина кабеля температурного зонда 2,5м. Для приведения к станд.усл. по ГОСТ 2939 объёма газа, измер. счетчиком газа при раб. усл.. Верх. предел измер. давл. газа 0,65 МПа; раб. диап. канала измер.давл. от 30 до 100% ВПИ; диап. измер.темп. газа -30+60С; пределы допуск. осн. отн. погреш. при приведении объёма газа к станд. усл. +-0,5%; IP65; срок службы не менее 10л; масса не более 1,6 кг. Экспл. -30+50С. 1ExibIIAT3. Примен. в сост. узлов учёта газа на базе турб., ротац., вихревых счётчиков в соотв. с ПР 50.2.019 и УЗ расходомеров в соотв. с СТО Газпром 5.2—2005. Для измер. физ. свойств газа исп-ся высокостаб. первич. преобраз.: встроен.в корпус корректора кремниевый пьезорезистивный преобраз. абс.давл. с разделит. диафр. из нерж. стали, и выносной платиновый термопреобраз. сопротивл.проволочного типа. Межповер.инт.5л." Кол-во: 1.0

"Позиция 7" "Комплекс многониточный измерит. микропроц.. О.Л.№ 12/01. Применяется на газораспред. станции для учёта кол-ва газа во взрывоопас.зонах. Измер. осн. параметров газа. Привед. к станд. усл.. Возм-ть интеграции в сист. с дистанц. передачей данных с пом. интерфейса пост. подкл. RS232(RS485) или оптич. интерфейса. Дистанц.передача данных архива и технол.данных с пом. ПО. IExibsIIBT3. Верх. пределы преобраз-я перепада давл.до 248кПа, измер. изб/абс давл. 100-16000кПа. Осн. привед.погреш. преобраз. перепада давл./давл. +-0,1%. Абс.погреш. датчика темп. +-0,3С (кл.А). Частота вход. импульс. сигнала 0-5000Гц. Выход. сигналы преобраз-лей 0,8-3,2В. 200х160х300мм. Экспл. -30+50С. Осн. отн.погреш.комплекса по выч.расхода, объема: вып. измер. с исп. турбин., ротац. или вихревых счетчиков +-0,3%; выполняющего измер. с пом. станд. СУ, при измен.перепада давл. от 9 до 100% от В.П.П. (осн. диап.), не более +-0,5%, при измен. перепада давл. от 1 до 9 % от В.П.П. (доп.диап.) не более +-0,5 +-5%.Межп.инт.2" Кол-во: 1.0

"Позиция 8" "Комплекс вычислительный. О.Л.№Вол.17-03. t измерения -40+60С. Применяется на газораспред. станции для учёта кол-ва газа во взрывоопас.зонах. Измер. осн. параметров газа. Привед. к станд. усл.. Возм-ть интеграции в сист. с дистанц. передачей данных с пом. интерфейса пост. подкл. RS232 (RS485) или оптич. интерфейса. Дистанц.передача данных архива и технол.данных с пом. ПО. Число одноврем. обслуж. измерит. трубопроводов: 1..4. Верхние пределы измер. преобраз. давл. 55 кгс/см2, разности давлений: 6..250кПа. Диап.измер. термопреобраз. сопротивл.: -50+500С. Предел отн. погреш. выч.расхода прир.газа,воды/вод.пара 0,01%, учёта времени 0,01%. Предел осн. отн. погреш. опред. объёма прир.газа, привед. к станд.усл., массы воды/вод.пара методом перемен.перепада давления: 0,3; при помощи преобраз.объёма, объёмного расхода: 0,3%. Межповер.инт. 1-3г. Напряж.пит. комплекса 180-250В. Напряж.пит.вычислителя 12-24В. Потребл.мощность 1-3Вт. Метал.корпус IP65. Дисплей с подсветкой." Кол-во: 1.0

"Позиция 9" "Коробки соединительные взрывозащищенные для соединения и разветвления контрольных и силовых кабелей систем автоматики и телемеханики. Коммутируемый ток, не более 25 А, Напряжение, не более 400 В, маркировка взрывозащиты 1ExdIIBT5, Степень защиты от внешних воздействий IP66, Диапазон значений температуры окружающей среды,от минус 60°С до плюс 55°С. Количество клемм 30 шт. Количество кабельных вводов для бронированного кабеля 5 шт. (Наружный диаметр кабеля 17 - 25 мм.Количество кабельных вводов для бронированного кабеля 1 шт. (Наружный диаметр кабеля 23 - 32 мм.) Габаритные размеры, мм 360х290х218" Кол-во: 3.0

"Позиция 10" "Коробка соединительная взрывозащищенная Опросный лист ГТМ2021-41" Кол-во: 5.0