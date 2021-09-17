"Позиция 1" "Комплект аварийный для кранов шаровых, для аварийного подключения к системе гидропривода магистрального газопровода с целью открытия-закрытия крана в ручном режиме для рабочей жидкости с интервалом рабочих температур от -40 до +50С максимальным давлением рабочей жидкости 150кгс/см2 с объемом перекачиваемой рабочей жидкости за один двойной рабочий ход 19,5см3 размером 700х450х200мм"

Кол-во: 9.0