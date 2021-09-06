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Номер извещения
32110591763
Уникальный номер закупки
21/4.3/0063309/ГПХГ
Наименование закупки
Поставка металлопроката для нужд филиалов ООО "Газпром ПХГ" (БАА 63309)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
27.08.2021 10:05
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12
Почтовый адрес
191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12
Контактный телефон
+7 812 609-32-42
Факс
+7 495 737-06-22
Адрес электронной почты
A.Baskakov@tender.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Баскаков А. А.
Место рассмотрения предложений
Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Поставка металлопроката для нужд филиалов ООО "Газпром ПХГ"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка металлопроката для нужд филиалов ООО "Газпром ПХГ"
Начальная цена
5 165 494,32
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром ПХГ
Все закупки и тендеры Газпром ПХГ
Адрес местонахождения
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Московский, д.139, к.1, стр.1, Помещ. 1-Н (Ч.П. 350)
24.10.3
24.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.0
Кол-во: 0.4
Кол-во: 2.4
Кол-во: 1.3
Кол-во: 0.5
Кол-во: 0.55
Кол-во: 0.9
Кол-во: 0.6
Кол-во: 0.159
Кол-во: 0.7
Кол-во: 2.324
Кол-во: 4.0
Кол-во: 0.6
Кол-во: 1.0
Кол-во: 10.4
Кол-во: 0.5
Кол-во: 1.4
Кол-во: 0.38
Кол-во: 0.5
Кол-во: 1.104
Кол-во: 1.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 0.6
Кол-во: 1.1
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