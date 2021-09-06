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    Главная / Торги / Поставка комплекта программно-технических средств для объекта строительства "Реконструкция ГРС ст. Медведовская Краснодарского края" для нужд ООО "Газпром инвест" (БЕВ 69572)

    Поставка комплекта программно-технических средств для объекта строительства "Реконструкция ГРС ст. Медведовская Краснодарского края" для нужд ООО "Газпром инвест" (БЕВ 69572)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.09.2021 09:3006.09.2021 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110591524Дата и время окончания срока приема заявок Поставка комплекта программно-технических средств для объекта строительства "Реконструкция ГРС ст. Медведовская Краснодарского края" для нужд ООО "Газпром инвест"Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2, лит. АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32110591524

    Уникальный номер закупки

    21/4.1/0069572/ГПК

    Номер закупки

    0095/21/4.1/0069572/ГПК/К/ГОС/Э/27.08.2021

    Наименование закупки

    Поставка комплекта программно-технических средств для объекта строительства "Реконструкция ГРС ст. Медведовская Краснодарского края" для нужд ООО "Газпром инвест" (БЕВ 69572)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    27.08.2021 09:30

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    69572_Документация КО.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АО Газпром закупки
    Все закупки и тендеры АО Газпром закупки

    Юридический адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Почтовый адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Контактный телефон

    +7 812 609-47-20

    Факс

    +7 495 737-06-22

    Адрес электронной почты

    E.Bogacheva@tender.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Богачева Е. В.

    Место рассмотрения предложений

    Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2, лит. А

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка комплекта программно-технических средств для объекта строительства "Реконструкция ГРС ст. Медведовская Краснодарского края" для нужд ООО "Газпром инвест"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.09.202115.09.2021 14:0015.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110591524Подведение итогов не позднее Поставка комплекта программно-технических средств для объекта строительства "Реконструкция ГРС ст. Медведовская Краснодарского края" для нужд ООО "Газпром инвест"Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2, лит. А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка комплекта программно-технических средств для объекта строительства "Реконструкция ГРС ст. Медведовская Краснодарского края" для нужд ООО "Газпром инвест"

    Начальная цена

    852 098,40

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Классификатор ОКПД2

    26.20

    Компьютеры и периферийное оборудование

    Классификатор ОКВЭД2

    26.20

    Производство компьютеров и периферийного оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Комплект программно-технических средств на дооборудование существующей системы для обеспечения передачи параметров газа от проектируемой ГРС ст.Медведовская Краснодарского ЛПУМГ на существующий сервер ИК ЕИТП, установленный в ЦДП ООО "Газпром трансгаз Краснодар" Опросный лист № 011.17-01-АТХ.ОЛ.3"

    Кол-во: 1.0

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