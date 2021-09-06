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    Главная / Торги / Поставка щебня фракции 5-20

    Поставка щебня фракции 5-20

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.09.2021 14:0006.09.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110590862Дата и время окончания срока приема заявок Поставка щебня фракции 5-20По месту нахождения организатораПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32110590862

    Уникальный номер закупки

    21/4.3/0070288/ДИркутск

    Номер закупки

    0015/21/4.3/0070288/ДИркутск/ПР/ГОС/Э/27.08.2021

    Наименование закупки

    Поставка щебня фракции 5-20

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    27.08.2021 06:05

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    4.3_0041538 - ДоМИ.zip

    Информация на ЕИС.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром добыча Иркутск
    Все закупки и тендеры Газпром добыча Иркутск

    Юридический адрес

    664011, Российская Федерация, Иркутская область, Иркутск, Нижняя Набережная, 14

    Почтовый адрес

    664011, Российская Федерация, 38, Иркутск, город Иркутск, Нижняя Набережная, 14

    Контактный телефон

    +7 3952 25-59-59

    Факс

    +7 3952 24-36-73

    Адрес электронной почты

    konkurs@irkutsk-dobycha.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Рытиков А. И.

    Место рассмотрения предложений

    По месту нахождения организатора

    Закупки и тендеры Иркутская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка щебня фракции 5-20

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    07.09.202107.09.2021 13:0007.09.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110590862Подведение итогов не позднее Поставка щебня фракции 5-20По месту нахождения организатора

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка щебня фракции 5-20

    Начальная цена

    566 088,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Газпром добыча Иркутск
    Все закупки и тендеры Газпром добыча Иркутск

    Адрес местонахождения

    664011, Российская Федерация, Иркутская область, Иркутск, Нижняя Набережная, 14

    664011, Российская Федерация, 38, Иркутск, город Иркутск, Нижняя Набережная, 14

    Классификатор ОКПД2

    08.12.12.140

    Щебень

    Классификатор ОКВЭД2

    08.12

    Разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка щебня"

    Кол-во: 229.0

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