Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка мягкой мебели для нужд дочерних обществ ПАО "Газпром" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (БЕВ 58878)

    Поставка мягкой мебели для нужд дочерних обществ ПАО "Газпром" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (БЕВ 58878)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.09.2021 09:3003.09.2021 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110590563Дата и время окончания срока приема заявок Поставка мягкой мебели для нужд дочерних обществ ПАО "Газпром"Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2, лит. АПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32110590563

    Уникальный номер закупки

    21/4.3/0058878/ГПК

    Номер закупки

    0095/21/4.3/0058878/ГПК/ПР/ГОС/Э/26.08.2021

    Наименование закупки

    Поставка мягкой мебели для нужд дочерних обществ ПАО "Газпром" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (БЕВ 58878)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    26.08.2021 18:56

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    58878_Документация МИ.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АО Газпром закупки
    Все закупки и тендеры АО Газпром закупки

    Юридический адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Почтовый адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Контактный телефон

    +7 812 609-47-20

    Факс

    +7 495 737-06-22

    Адрес электронной почты

    E.Bogacheva@tender.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Богачева Е. В.

    Место рассмотрения предложений

    Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2, лит. А

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка мягкой мебели для нужд дочерних обществ ПАО "Газпром"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.09.202115.09.2021 14:0015.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110590563Подведение итогов не позднее Поставка мягкой мебели для нужд дочерних обществ ПАО "Газпром"Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2, лит. А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка мягкой мебели для нужд дочерних обществ ПАО "Газпром"

    Начальная цена

    16 911 194,70

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Классификатор ОКПД2

    32.99.59.000

    Изделия различные прочие, не включенные в другие группировки

    31.01.1

    Мебель для офисов и предприятий торговли

    31.09.1

    Мебель прочая

    Классификатор ОКВЭД2

    31.01

    Производство мебели для офисов и предприятий торговли

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Диван 2-местный обивка кожзаменитель, цвет черный, размер - 1550(д)х930(ш)х880(в)"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 2"

    "Диван трехместный габариты 900х1960х850мм, цвет коричневый глянец, обивка- искусственная кожа, наполнители: пенополиуретан, синтепон; конструктивные материалы: фанера шлифованная, шлифованная дсп, двп, брус хвойных пород; ширина подлокотника: 180 мм; опоры дивана: цилиндрические, хромированные, высотой 100 мм."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 3"

    "Диван двухместный; Ш1390хГ840хВ830; Цвет светло-бежевый; искусственная кожа для дивана, материал: березовая фанера 12 мм, брус из массива хвойных пород дерева, ДВП, эластичный пенополиуретан 25/35, периотек, ножки: пластиковые высотой 55 мм, крепятся саморезами (поставляются в в комплекте)."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 4"

    "Диван трехместный; цвет светло-бежевый; искуственная кожа ; габариты Ш2010хГ840хВ830, материал: березовая фанера 12 мм, брус из массива хвойных пород дерева, ДВП, эластичный пенополиуретан 25/35, периотек, ножки: пластиковые высотой 55 мм, крепятся саморезами (поставляются в в комплекте)."

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 5"

    "Диван трехместный, размер - 1720х800х735, каркас - хвойные породы древесины, опоры хромированные, высота 50 мм, материал обивки - искусственная кожа"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 6"

    "Диван 3-х местный. Обивка-искусственная кожа. Габариты, мм-2040х840х840."

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 7"

    "Диван 2-местный обивка кожзаменитель, цвет черный, размер - 1550(д)х930(ш)х880(в)"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 8"

    "Диван; габариты 2020х900х710; 3-местный, искусственная кожа, черный, материал: массив древесины хвойных пород, ДСП, ДВП, спинка из эластичного пенополиуретана толщиной 80 мм, сиденье на основе пружинных змеек с настилом пенополиуретана 140 мм, ножки пластиковые высотой 50 мм"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 9"

    "Диван 2-местный обивка кожзаменитель, цвет черный, размер - 1550(д)х930(ш)х880(в)"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 10"

    "Диван 2-местный обивка кожзаменитель, цвет черный, размер - 1550(д)х930(ш)х880(в)"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 11"

    "Диван 2-местный обивка кожзаменитель, цвет черный, размер - 1550(д)х930(ш)х880(в)"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 12"

    "Диван двухместный мягкий. Широкий подлокотник. Каркас - хвойные породы древесины. Толщина подушки 100 мм. Обивка - экокожа 4 категории. Опоры хромированные круглые высотой 120 мм. Размер изделия 1310х760х760 мм."

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 13"

    "Диван трехместный мягкий. Широкий подлокотник. Каркас - хвойные породы древесины. Обивка - экокожа. Опоры хромированные круглые 1012 высотой 50 мм. Размер изделия 1900х810х910."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 14"

    "Диван 3-х местный. Наполнители Пенополиуретан, синтепон 150 г/кв.м. Комплектуется хромированными опорами Н=205мм. Обивка искусственная кожа. Материал ножек металл. Размер 1820х720х750мм. Цвет бежевый"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 15"

    "Диван двухместный мягкий. Широкий подлокотник. Каркас - хвойные породы древесины. Толщина подушки 100 мм. Обивка - экокожа 4 категории. Опоры хромированные круглые высотой 120 мм. Цвет - синий. Размер изделия 1310х760х760 мм."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 16"

    "Диван двухместный мягкий. Широкий подлокотник. Каркас - хвойные породы древесины. Толщина подушки 100 мм. Обивка - экокожа 4 категории. Опоры хромированные круглые высотой 120 мм. Цвет - синий. Размер изделия 1900х760х760 мм."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 17"

    "Диван размером 1890х900х920, трехместный на металлических ножках, обивка - ткань"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 18"

    "Диван, размер 1970х850х900 трехместный, материал - экокожа, цвет коричневый"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 19"

    "Диван, размер 1450х850х900 двухместный, материал - экокожа, цвет коричневый"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 20"

    "Диван трехместный габариты 900х1960х850мм, цвет коричневый глянец, обивка- искусственная кожа, наполнители: пенополиуретан, синтепон; конструктивные материалы: фанера шлифованная, шлифованная дсп, двп, брус хвойных пород; ширина подлокотника: 180 мм; опоры дивана: цилиндрические, хромированные, высотой 100 мм."

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 21"

    "Диван трехместный габариты 900х1960х850мм, цвет коричневый глянец, обивка- искусственная кожа, наполнители: пенополиуретан, синтепон; конструктивные материалы: фанера шлифованная, шлифованная дсп, двп, брус хвойных пород; ширина подлокотника: 180 мм; опоры дивана: цилиндрические, хромированные, высотой 100 мм."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 22"

    "Диван трехместный габариты 900х1960х850мм, цвет коричневый глянец, обивка- искусственная кожа, наполнители: пенополиуретан, синтепон; конструктивные материалы: фанера шлифованная, шлифованная дсп, двп, брус хвойных пород; ширина подлокотника: 180 мм; опоры дивана: цилиндрические, хромированные, высотой 100 мм."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 23"

    "Диван трехместный габариты 900х1960х850мм, цвет коричневый глянец, обивка- искусственная кожа, наполнители: пенополиуретан, синтепон; конструктивные материалы: фанера шлифованная, шлифованная дсп, двп, брус хвойных пород; ширина подлокотника: 180 мм; опоры дивана: цилиндрические, хромированные, высотой 100 мм."

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 24"

    "Диван трехместный габариты 900х1960х850мм, цвет коричневый глянец, обивка- искусственная кожа, наполнители: пенополиуретан, синтепон; конструктивные материалы: фанера шлифованная, шлифованная дсп, двп, брус хвойных пород; ширина подлокотника: 180 мм; опоры дивана: цилиндрические, хромированные, высотой 100 мм."

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 25"

    "Диван трехместный, размер - 1980х930х900, материал - экокожа, цвет - темно-коричневый"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 26"

    "Диван трехместный 1980х930х900 (экокожа) темно-коричневый"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 27"

    "Диван; габариты 2020х900х710; 3-местный, искусственная кожа, черный, материал: массив древесины хвойных пород, ДСП, ДВП, спинка из эластичного пенополиуретана толщиной 80 мм, сиденье на основе пружинных змеек с настилом пенополиуретана 140 мм, ножки пластиковые высотой 50 мм"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 28"

    "Матрац пружинный односпальный средней жесткости на блоке боннель, прослойками из пенополиуретана, термовойлока и спанбонда, стёганый чехол жакард+синтепон, периметр дополнительно укреплён металлической рамкой, размеры 1900х800мм, высота 190мм"

    Кол-во: 13.0

    "Позиция 29"

    "Диван-кровать размером 2,32х1,09 м.; размер спального места - 1,90х1,60 м.; с бельевым коробом; механизм трансформации - Тик-Так."

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 30"

    "Диван 3-местный обивка кожзаменитель, цвет черный, размер - 1800(д)х930(ш)х850(в)"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 31"

    "Кровать с матрацем 1500х2045х850мм, ольха; Материал: ЛДСП / МДФ глянц ПВХ"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 32"

    "Кровать односпальная размеры (ДхШхВ) 2040х950х750мм, цвет бук, в комплекте с матрацем, пружинный блок Боннель, максимальный вес на одно спальное место 90кг, жесткость: умеренно мягкий"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 33"

    "Диван двухместный 1220х770х700, обивка - искусственная кожа"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 34"

    "Диван 2-х местный, искусственная кожа, коричневый, каркас: массив хвойных пород, ДСП, наполнитель: ППУ (22 кг/м3) регулируемые ножки из анодированного профиля, подушки - съемные"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 35"

    "Диван трехместный с правым подлокотником, материал: кожезаменитель, размер: 1800х920х820мм, цвет: коричневый"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 36"

    "Кровать 830х980х2050. Ясень/шимо светлый. ЛДСП"

    Кол-во: 110.0

    "Позиция 37"

    "Кровать 830х980х2050. Ясень/шимо светлый. ЛДСП"

    Кол-во: 147.0

    "Позиция 38"

    "Матрас односпальный размер 200х90х19 см, блок независимых пружин TFK, пенополиуретан 20 мм двусторонний, чехол: жаккард простеганный с синтепоном"

    Кол-во: 110.0

    "Позиция 39"

    "Матрас односпальный размер 200х90х19 см, блок независимых пружин TFK, пенополиуретан 20 мм двусторонний, чехол: жаккард простеганный с синтепоном"

    Кол-во: 147.0

    "Позиция 40"

    "Диван, двухместная секция без подлокотников, 120х81х85,5см, обивка экокожа серая"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 41"

    "Матрас 90х200х20мм, без цвета, жаккард (70% хлопка, 30% - полиэстер), наполнитель - пенополиуретан."

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 42"

    "Диван, 3-местный, размером -1900х800х700 мм, материал - экокожа"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 43"

    "Матрац пружинный блок Боннель. Чехол: Синтетический жаккард простеганный с синтепоном. Максимальный вес на спальное место: 90 кг. Высота матраса: 180 мм. Размер: длина 1900мм, ширина 900мм. Жесткость: средняя."

    Кол-во: 90.0

    "Позиция 44"

    "Матрац пружинный блок Боннель. Чехол: Синтетический жаккард простеганный с синтепоном. Максимальный вес на спальное место: 90 кг. Высота матраса: 180 мм. Размер: длина 1900мм, ширина 900мм. Жесткость: средняя."

    Кол-во: 12.0

    "Позиция 45"

    "Диван, 3-местный, размером -1900х800х700 мм, материал - экокожа"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 46"

    "Матрац пружинный односпальный средней жесткости на блоке независымых пружин, двусторонний, размеры 2000х900мм, высота не менее 190мм. Чехол из двойного жаккарда, стёганого на синтепоне. Состав матраца: натуральный латекс 20 мм, Натуральное кокосовое волокно 10 мм, Термовойлок, Пружинная система «Pocket Spring» 140 мм, Струттофайбер 20 мм. Усиление по периметру матраса."

    Кол-во: 40.0

    "Позиция 47"

    "Матрац пружинный односпальный средней жесткости на блоке боннель, прослойками из пенополиуретана, термовойлока и спанбонда, стёганый чехол жакард+синтепон, периметр дополнительно укреплён металлической рамкой, размеры 1900х800мм, высота 190мм"

    Кол-во: 34.0

    "Позиция 48"

    "Диван офисный двухместный, размером - 1530х900х870, обивка - кожа черная"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 49"

    "Матрас односпальный, размер 190х90х19 см, блок независимых пружин TFK, пенополиуретан 20 мм двусторонний, чехол: жаккард простеганный с синтепоном."

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 50"

    "Матрас односпальный, размер 190х90х19 см, зависимый пружинный блок Bonnel, пенополиуретан 20 мм двусторонний, чехол: жаккард простеганный с синтепоном."

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 51"

    "Матрас пружинный 90х200х15 см, средней жесткости, наполнение: синтетическая стеганная жаккардовая ткань на синтепоне, пенополиуретан, термовойлок, блок независимых пружин"

    Кол-во: 96.0

    "Позиция 52"

    "Размер 1200х2000х150 мм. ГОСТ 19917-2014.Безпружинный матрас средней жесткости с одинаковыми сторонами. Наполнение- 14 см ormafoam. Чехол Well или эквивалент, и его состав: ткань - трикотаж, наполнитель: гипоаллергенное волокно 250 г/м2. Без молнии. Максимальная нагрузка 100 кг."

    Кол-во: 15.0

    "Позиция 53"

    "Матрас пружинный 160х200х15 см, средней жесткости, наполнение: синтетическая стеганная жаккардовая ткань на синтепоне, пенополиуретан, термовойлок, блок независимых пружин"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 54"

    "Матрас с наматрасником 90х190 см, жесткость верх средний, жесткость низ средний, нагрузка на 1 спальное место 130 кг. Высота матраса 20 см. Максимальный вес на одно спальное место 110 кг. Количество пружин на кв.м 500 шт."

    Кол-во: 160.0

    "Позиция 55"

    "Диван-кровать размером 2,32х1,09 м.; размер спального места - 1,90х1,60 м.; с бельевым коробом; механизм трансформации - Тик-Так."

    Кол-во: 2.0

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО Газпром закупки
    Маркетинговые исследования № 32211085129
    Поставка теплоизоляционной продукции для нужд ООО «Газпром трансгаз Югорск» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (ФАВ 01793)
    Поставка теплоизоляционной продукции для нужд ООО «Газпром трансгаз Югорск» (для субъектов...
    177155
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 09:30(GMT+03:00)
    30 854 575
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ
    Газпром добыча Уренгой
    Маркетинговые исследования № 32211077838
    Поставка интерьерных украшений для нужд ООО "Газпром добыча Уренгой" в 2022 году № 0036/22/4.3/0001982/ДУренгой/ПР/ГОС/Э/28.01.2022 (ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА)
    Поставка интерьерных украшений для нужд ООО "Газпром добыча Уренгой" в 2022 году №...
    177049
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    2 954 544
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
    АО Газпром закупки
    Маркетинговые исследования № 32211064175
    Поставка дверей ПВХ,деревянных, люков противопожарных для нужд ООО «Газпром трансгаз Югорск» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (БАА 01380)
    Поставка дверей ПВХ,деревянных, люков противопожарных для нужд ООО «Газпром трансгаз Югорск»...
    176890
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 09:30(GMT+03:00)
    6 843 855
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
    Запрос предложений № 31806838581
    Поставка оборудования доступа для строительства объекта: «Учебно - производственный комплекс ЦПК. Учебный полигон»
    Поставка оборудования доступа для строительства объекта: «Учебно - производственный комплекс...
    120087
    Торги ГК Газпром
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.09.2018 09:30(GMT+03:00)
    393 172
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
    ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
    Запрос предложений № 31806838591
    Поставка металлопроката для КС "Казачья", КС "Русская" и филиалов Общества
    Поставка металлопроката для КС "Казачья", КС "Русская" и филиалов Общества
    120090
    Торги ГК Газпром
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.09.2018 09:30(GMT+03:00)
    3 654 612
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить