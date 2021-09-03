Цена договора и требования к обеспечению

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Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Диван 2-местный обивка кожзаменитель, цвет черный, размер - 1550(д)х930(ш)х880(в)" Кол-во: 5.0

"Позиция 2" "Диван трехместный габариты 900х1960х850мм, цвет коричневый глянец, обивка- искусственная кожа, наполнители: пенополиуретан, синтепон; конструктивные материалы: фанера шлифованная, шлифованная дсп, двп, брус хвойных пород; ширина подлокотника: 180 мм; опоры дивана: цилиндрические, хромированные, высотой 100 мм." Кол-во: 1.0

"Позиция 3" "Диван двухместный; Ш1390хГ840хВ830; Цвет светло-бежевый; искусственная кожа для дивана, материал: березовая фанера 12 мм, брус из массива хвойных пород дерева, ДВП, эластичный пенополиуретан 25/35, периотек, ножки: пластиковые высотой 55 мм, крепятся саморезами (поставляются в в комплекте)." Кол-во: 1.0

"Позиция 4" "Диван трехместный; цвет светло-бежевый; искуственная кожа ; габариты Ш2010хГ840хВ830, материал: березовая фанера 12 мм, брус из массива хвойных пород дерева, ДВП, эластичный пенополиуретан 25/35, периотек, ножки: пластиковые высотой 55 мм, крепятся саморезами (поставляются в в комплекте)." Кол-во: 2.0

"Позиция 5" "Диван трехместный, размер - 1720х800х735, каркас - хвойные породы древесины, опоры хромированные, высота 50 мм, материал обивки - искусственная кожа" Кол-во: 5.0

"Позиция 6" "Диван 3-х местный. Обивка-искусственная кожа. Габариты, мм-2040х840х840." Кол-во: 5.0

"Позиция 7" "Диван 2-местный обивка кожзаменитель, цвет черный, размер - 1550(д)х930(ш)х880(в)" Кол-во: 1.0

"Позиция 8" "Диван; габариты 2020х900х710; 3-местный, искусственная кожа, черный, материал: массив древесины хвойных пород, ДСП, ДВП, спинка из эластичного пенополиуретана толщиной 80 мм, сиденье на основе пружинных змеек с настилом пенополиуретана 140 мм, ножки пластиковые высотой 50 мм" Кол-во: 1.0

"Позиция 9" "Диван 2-местный обивка кожзаменитель, цвет черный, размер - 1550(д)х930(ш)х880(в)" Кол-во: 5.0

"Позиция 10" "Диван 2-местный обивка кожзаменитель, цвет черный, размер - 1550(д)х930(ш)х880(в)" Кол-во: 1.0

"Позиция 11" "Диван 2-местный обивка кожзаменитель, цвет черный, размер - 1550(д)х930(ш)х880(в)" Кол-во: 2.0

"Позиция 12" "Диван двухместный мягкий. Широкий подлокотник. Каркас - хвойные породы древесины. Толщина подушки 100 мм. Обивка - экокожа 4 категории. Опоры хромированные круглые высотой 120 мм. Размер изделия 1310х760х760 мм." Кол-во: 2.0

"Позиция 13" "Диван трехместный мягкий. Широкий подлокотник. Каркас - хвойные породы древесины. Обивка - экокожа. Опоры хромированные круглые 1012 высотой 50 мм. Размер изделия 1900х810х910." Кол-во: 1.0

"Позиция 14" "Диван 3-х местный. Наполнители Пенополиуретан, синтепон 150 г/кв.м. Комплектуется хромированными опорами Н=205мм. Обивка искусственная кожа. Материал ножек металл. Размер 1820х720х750мм. Цвет бежевый" Кол-во: 1.0

"Позиция 15" "Диван двухместный мягкий. Широкий подлокотник. Каркас - хвойные породы древесины. Толщина подушки 100 мм. Обивка - экокожа 4 категории. Опоры хромированные круглые высотой 120 мм. Цвет - синий. Размер изделия 1310х760х760 мм." Кол-во: 1.0

"Позиция 16" "Диван двухместный мягкий. Широкий подлокотник. Каркас - хвойные породы древесины. Толщина подушки 100 мм. Обивка - экокожа 4 категории. Опоры хромированные круглые высотой 120 мм. Цвет - синий. Размер изделия 1900х760х760 мм." Кол-во: 1.0

"Позиция 17" "Диван размером 1890х900х920, трехместный на металлических ножках, обивка - ткань" Кол-во: 2.0

"Позиция 18" "Диван, размер 1970х850х900 трехместный, материал - экокожа, цвет коричневый" Кол-во: 3.0

"Позиция 19" "Диван, размер 1450х850х900 двухместный, материал - экокожа, цвет коричневый" Кол-во: 1.0

"Позиция 20" "Диван трехместный габариты 900х1960х850мм, цвет коричневый глянец, обивка- искусственная кожа, наполнители: пенополиуретан, синтепон; конструктивные материалы: фанера шлифованная, шлифованная дсп, двп, брус хвойных пород; ширина подлокотника: 180 мм; опоры дивана: цилиндрические, хромированные, высотой 100 мм." Кол-во: 2.0

"Позиция 21" "Диван трехместный габариты 900х1960х850мм, цвет коричневый глянец, обивка- искусственная кожа, наполнители: пенополиуретан, синтепон; конструктивные материалы: фанера шлифованная, шлифованная дсп, двп, брус хвойных пород; ширина подлокотника: 180 мм; опоры дивана: цилиндрические, хромированные, высотой 100 мм." Кол-во: 1.0

"Позиция 22" "Диван трехместный габариты 900х1960х850мм, цвет коричневый глянец, обивка- искусственная кожа, наполнители: пенополиуретан, синтепон; конструктивные материалы: фанера шлифованная, шлифованная дсп, двп, брус хвойных пород; ширина подлокотника: 180 мм; опоры дивана: цилиндрические, хромированные, высотой 100 мм." Кол-во: 1.0

"Позиция 23" "Диван трехместный габариты 900х1960х850мм, цвет коричневый глянец, обивка- искусственная кожа, наполнители: пенополиуретан, синтепон; конструктивные материалы: фанера шлифованная, шлифованная дсп, двп, брус хвойных пород; ширина подлокотника: 180 мм; опоры дивана: цилиндрические, хромированные, высотой 100 мм." Кол-во: 3.0

"Позиция 24" "Диван трехместный габариты 900х1960х850мм, цвет коричневый глянец, обивка- искусственная кожа, наполнители: пенополиуретан, синтепон; конструктивные материалы: фанера шлифованная, шлифованная дсп, двп, брус хвойных пород; ширина подлокотника: 180 мм; опоры дивана: цилиндрические, хромированные, высотой 100 мм." Кол-во: 2.0

"Позиция 25" "Диван трехместный, размер - 1980х930х900, материал - экокожа, цвет - темно-коричневый" Кол-во: 1.0

"Позиция 26" "Диван трехместный 1980х930х900 (экокожа) темно-коричневый" Кол-во: 1.0

"Позиция 27" "Диван; габариты 2020х900х710; 3-местный, искусственная кожа, черный, материал: массив древесины хвойных пород, ДСП, ДВП, спинка из эластичного пенополиуретана толщиной 80 мм, сиденье на основе пружинных змеек с настилом пенополиуретана 140 мм, ножки пластиковые высотой 50 мм" Кол-во: 1.0

"Позиция 28" "Матрац пружинный односпальный средней жесткости на блоке боннель, прослойками из пенополиуретана, термовойлока и спанбонда, стёганый чехол жакард+синтепон, периметр дополнительно укреплён металлической рамкой, размеры 1900х800мм, высота 190мм" Кол-во: 13.0

"Позиция 29" "Диван-кровать размером 2,32х1,09 м.; размер спального места - 1,90х1,60 м.; с бельевым коробом; механизм трансформации - Тик-Так." Кол-во: 3.0

"Позиция 30" "Диван 3-местный обивка кожзаменитель, цвет черный, размер - 1800(д)х930(ш)х850(в)" Кол-во: 1.0

"Позиция 31" "Кровать с матрацем 1500х2045х850мм, ольха; Материал: ЛДСП / МДФ глянц ПВХ" Кол-во: 20.0

"Позиция 32" "Кровать односпальная размеры (ДхШхВ) 2040х950х750мм, цвет бук, в комплекте с матрацем, пружинный блок Боннель, максимальный вес на одно спальное место 90кг, жесткость: умеренно мягкий" Кол-во: 10.0

"Позиция 33" "Диван двухместный 1220х770х700, обивка - искусственная кожа" Кол-во: 1.0

"Позиция 34" "Диван 2-х местный, искусственная кожа, коричневый, каркас: массив хвойных пород, ДСП, наполнитель: ППУ (22 кг/м3) регулируемые ножки из анодированного профиля, подушки - съемные" Кол-во: 2.0

"Позиция 35" "Диван трехместный с правым подлокотником, материал: кожезаменитель, размер: 1800х920х820мм, цвет: коричневый" Кол-во: 1.0

"Позиция 36" "Кровать 830х980х2050. Ясень/шимо светлый. ЛДСП" Кол-во: 110.0

"Позиция 37" "Кровать 830х980х2050. Ясень/шимо светлый. ЛДСП" Кол-во: 147.0

"Позиция 38" "Матрас односпальный размер 200х90х19 см, блок независимых пружин TFK, пенополиуретан 20 мм двусторонний, чехол: жаккард простеганный с синтепоном" Кол-во: 110.0

"Позиция 39" "Матрас односпальный размер 200х90х19 см, блок независимых пружин TFK, пенополиуретан 20 мм двусторонний, чехол: жаккард простеганный с синтепоном" Кол-во: 147.0

"Позиция 40" "Диван, двухместная секция без подлокотников, 120х81х85,5см, обивка экокожа серая" Кол-во: 2.0

"Позиция 41" "Матрас 90х200х20мм, без цвета, жаккард (70% хлопка, 30% - полиэстер), наполнитель - пенополиуретан." Кол-во: 10.0

"Позиция 42" "Диван, 3-местный, размером -1900х800х700 мм, материал - экокожа" Кол-во: 4.0

"Позиция 43" "Матрац пружинный блок Боннель. Чехол: Синтетический жаккард простеганный с синтепоном. Максимальный вес на спальное место: 90 кг. Высота матраса: 180 мм. Размер: длина 1900мм, ширина 900мм. Жесткость: средняя." Кол-во: 90.0

"Позиция 44" "Матрац пружинный блок Боннель. Чехол: Синтетический жаккард простеганный с синтепоном. Максимальный вес на спальное место: 90 кг. Высота матраса: 180 мм. Размер: длина 1900мм, ширина 900мм. Жесткость: средняя." Кол-во: 12.0

"Позиция 45" "Диван, 3-местный, размером -1900х800х700 мм, материал - экокожа" Кол-во: 3.0

"Позиция 46" "Матрац пружинный односпальный средней жесткости на блоке независымых пружин, двусторонний, размеры 2000х900мм, высота не менее 190мм. Чехол из двойного жаккарда, стёганого на синтепоне. Состав матраца: натуральный латекс 20 мм, Натуральное кокосовое волокно 10 мм, Термовойлок, Пружинная система «Pocket Spring» 140 мм, Струттофайбер 20 мм. Усиление по периметру матраса." Кол-во: 40.0

"Позиция 47" "Матрац пружинный односпальный средней жесткости на блоке боннель, прослойками из пенополиуретана, термовойлока и спанбонда, стёганый чехол жакард+синтепон, периметр дополнительно укреплён металлической рамкой, размеры 1900х800мм, высота 190мм" Кол-во: 34.0

"Позиция 48" "Диван офисный двухместный, размером - 1530х900х870, обивка - кожа черная" Кол-во: 1.0

"Позиция 49" "Матрас односпальный, размер 190х90х19 см, блок независимых пружин TFK, пенополиуретан 20 мм двусторонний, чехол: жаккард простеганный с синтепоном." Кол-во: 4.0

"Позиция 50" "Матрас односпальный, размер 190х90х19 см, зависимый пружинный блок Bonnel, пенополиуретан 20 мм двусторонний, чехол: жаккард простеганный с синтепоном." Кол-во: 6.0

"Позиция 51" "Матрас пружинный 90х200х15 см, средней жесткости, наполнение: синтетическая стеганная жаккардовая ткань на синтепоне, пенополиуретан, термовойлок, блок независимых пружин" Кол-во: 96.0

"Позиция 52" "Размер 1200х2000х150 мм. ГОСТ 19917-2014.Безпружинный матрас средней жесткости с одинаковыми сторонами. Наполнение- 14 см ormafoam. Чехол Well или эквивалент, и его состав: ткань - трикотаж, наполнитель: гипоаллергенное волокно 250 г/м2. Без молнии. Максимальная нагрузка 100 кг." Кол-во: 15.0

"Позиция 53" "Матрас пружинный 160х200х15 см, средней жесткости, наполнение: синтетическая стеганная жаккардовая ткань на синтепоне, пенополиуретан, термовойлок, блок независимых пружин" Кол-во: 10.0

"Позиция 54" "Матрас с наматрасником 90х190 см, жесткость верх средний, жесткость низ средний, нагрузка на 1 спальное место 130 кг. Высота матраса 20 см. Максимальный вес на одно спальное место 110 кг. Количество пружин на кв.м 500 шт." Кол-во: 160.0