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    Главная / Торги / Оказание услуг по стирке и ремонту специальной одежды работников ООО «Газпром трансгаз Югорск» в 2022-2024 годах для нужд ООО «Газпром трансгаз Югорск» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) 0035293

    Оказание услуг по стирке и ремонту специальной одежды работников ООО «Газпром трансгаз Югорск» в 2022-2024 годах для нужд ООО «Газпром трансгаз Югорск» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) 0035293

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.09.2021 10:0016.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110590573Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по стирке и ремонту специальной одежды работников ООО «Газпром трансгаз Югорск» в 2022-2024 годах для нужд ООО «Газпром трансгаз Югорск» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) 0035293Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32110590573

    Уникальный номер закупки

    21/2.1/0035293/ТГЮгорск

    Номер закупки

    0095/21/2.1/0035293/ТГЮгорск/ПР/ГОС/Э/26.08.2021

    Наименование закупки

    Оказание услуг по стирке и ремонту специальной одежды работников ООО «Газпром трансгаз Югорск» в 2022-2024 годах для нужд ООО «Газпром трансгаз Югорск» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) 0035293

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    26.08.2021 19:05

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Перенос итогов_на_29.09.2021.docx

    Продление вскр_16.09.2021.docx

    35293.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АО Газпром закупки
    Все закупки и тендеры АО Газпром закупки

    Юридический адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Почтовый адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Контактный телефон

    +7 812 609-47-15

    Факс

    +7 495 737-06-22

    Адрес электронной почты

    s.shumilo@tender.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шумило С. А.

    Место рассмотрения предложений

    Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по стирке и ремонту специальной одежды работников ООО «Газпром трансгаз Югорск» в 2022-2024 годах для нужд ООО «Газпром трансгаз Югорск» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) 0035293

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.09.202129.09.2021 14:0029.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110590573Подведение итогов не позднее Оказание услуг по стирке и ремонту специальной одежды работников ООО «Газпром трансгаз Югорск» в 2022-2024 годах для нужд ООО «Газпром трансгаз Югорск» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) 0035293Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по стирке и ремонту специальной одежды работников ООО «Газпром трансгаз Югорск» в 2022-2024 годах для нужд ООО «Газпром трансгаз Югорск» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) 0035293

    Начальная цена

    68 165 100,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Газпром трансгаз Югорск»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Югорск»

    Адрес местонахождения

    628260, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Югорск, Мира, 15

    Классификатор ОКПД2

    82.99.19.000

    Услуги вспомогательные, связанные с предпринимательской деятельностью, прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    96.01

    Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Стирка и ремонт спецодежды"

    Кол-во: 84990.0

    "Позиция 2"

    "Стирка и ремонт спецодежды"

    Кол-во: 54000.0

    "Позиция 3"

    "Стирка и ремонт спецодежды"

    Кол-во: 20295.0

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