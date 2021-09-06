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    Главная / Торги / Поставка баллонов поршневых постоянного давления для нужд ООО "Газпром СПГ Портовая" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (ФЕН 69205)

    Поставка баллонов поршневых постоянного давления для нужд ООО "Газпром СПГ Портовая" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (ФЕН 69205)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.09.2021 09:3006.09.2021 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110590527Дата и время окончания срока приема заявок Поставка баллонов поршневых постоянного давления для нужд ООО "Газпром СПГ Портовая"Российская Федерация, 196143, г.Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2 лит. АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32110590527

    Уникальный номер закупки

    21/4.3/0069205/ГПК

    Номер закупки

    0095/21/4.3/0069205/ГПК/ПР/ГОС/Э/26.08.2021

    Наименование закупки

    Поставка баллонов поршневых постоянного давления для нужд ООО "Газпром СПГ Портовая" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (ФЕН 69205)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    26.08.2021 18:33

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    69205_Документация МИ_БС.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АО Газпром закупки
    Все закупки и тендеры АО Газпром закупки

    Юридический адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Почтовый адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Контактный телефон

    +7 812 609-32-29

    Факс

    +7 495 737-06-22

    Адрес электронной почты

    E.Fetisova@tender.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Фетисова Е. Н.

    Место рассмотрения предложений

    Российская Федерация, 196143, г.Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2 лит. А

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка баллонов поршневых постоянного давления для нужд ООО "Газпром СПГ Портовая"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.09.202115.09.2021 14:0015.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110590527Подведение итогов не позднее Поставка баллонов поршневых постоянного давления для нужд ООО "Газпром СПГ Портовая"Российская Федерация, 196143, г.Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2 лит. А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка баллонов поршневых постоянного давления для нужд ООО "Газпром СПГ Портовая"

    Начальная цена

    14 580 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Классификатор ОКПД2

    20.59.52.199

    Реагенты сложные диагностические или лабораторные прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    20.59

    Производство прочих химических продуктов, не включенных в другие группировки

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Баллон поршневой – постоянного давления из высококачественной нержавеющей стали и снабжены магнитным индикатором, градуировочной шкалой и индикаторами давления в обеих камерах. Длина, мм 737 Ширина, мм 76 Высота, мм 76 Вместимость, дм3 1,00 Масса, кг не более 7.5 кг Максимально допустимый поток течи по гелию между камерами, Па*м3/с 1*10-6 Минимальное функциональное давление сдвига поршня, МПа 0,03 Температура эксплуатации, °С от минус 50 до плюс 50 Материал корпуса сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632 Перемешивающее устройство, кронштейн крепления, быстроразъемные соединения QC4"

    Кол-во: 50.0

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