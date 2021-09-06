"Позиция 1" "Баллон поршневой – постоянного давления из высококачественной нержавеющей стали и снабжены магнитным индикатором, градуировочной шкалой и индикаторами давления в обеих камерах. Длина, мм 737 Ширина, мм 76 Высота, мм 76 Вместимость, дм3 1,00 Масса, кг не более 7.5 кг Максимально допустимый поток течи по гелию между камерами, Па*м3/с 1*10-6 Минимальное функциональное давление сдвига поршня, МПа 0,03 Температура эксплуатации, °С от минус 50 до плюс 50 Материал корпуса сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632 Перемешивающее устройство, кронштейн крепления, быстроразъемные соединения QC4"

Кол-во: 50.0