Оказание комплекса услуг по проведению предрейсового, послерейсового медицинского осмотра водителей, предрейсового контроля транспортных средств и предоставление мест для стоянки автотранспорта в с. Красный Яр Астраханской области для нужд Астраханского газоперерабатывающего завода ООО "Газпром переработка" в 2022 году

Основные сведения Описание секции Торги ГК Газпром Номер извещения 32110590452 Уникальный номер закупки 21/2.1/0064668/ГПереработка Номер закупки 0055/21/2.1/0064668/ГПереработка/К/ГОС/Э/26.08.2021 Наименование закупки Оказание комплекса услуг по проведению предрейсового, послерейсового медицинского осмотра водителей, предрейсового контроля транспортных средств и предоставление мест для стоянки автотранспорта в с. Красный Яр Астраханской области для нужд Астраханского газоперерабатывающего завода ООО "Газпром переработка" в 2022 году Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурентный отбор Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Общество с ограниченной ответственностью "Газпром переработка"

Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка" Юридический адрес 194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901 Почтовый адрес 194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901 Контактный телефон +7 812 609-86-22 Факс -- Адрес электронной почты TurukinEN@gpp.gazprom.ru Ф.И.О. контактного лица Турукин Е. Н. Место рассмотрения предложений г. Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д. 6, корп. 1, стр. 1, оф. 627 Закупки и тендеры Санкт-Петербург Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru