Поставка трубопроводной арматуры диаметром до 300 мм для нужд дочерних обществ ПАО "Газпром" БАА 59417)

Поставка трубопроводной арматуры диаметром до 300 мм для нужд ООО "Газпром комплектация"

Поставка трубопроводной арматуры диаметром до 300 мм для нужд ООО "Газпром комплектация"

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Кран шаровой с резбовым присоединением, проходной, цельносварной Ду6 Ру16, ст.09г2с, температура рабочей среды -50…+100 С6 (под врезное кольцо)" Кол-во: 4.0

"Позиция 2" "Кран шаровой с резбовым присоединением, проходной, цельносварной Ду6 Ру250, ст.09г2с, температура рабочей среды -50…+100 С (под врезное кольцо)" Кол-во: 4.0

"Позиция 3" "Задвижка 30ч6бр Ду100 Ру16 тип-параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, присоединение-фланцевое, ручной привод ГОСТ 5762-2002" Кол-во: 4.0

"Позиция 4" "Задвижка 31ч6бр Ду50 Ру16 Задвижка чугунная" Кол-во: 4.0

"Позиция 5" "Затвор дисковый DN 250, PN 1.6с ручным управлением (редуктор) фланцевый DN 250, PN 1,6 МПа, материал корпуса -сталь углеродистая низкотемпературная, фланцы -плоские из стали 09Г2С, исполнение УХЛ, температура окружающей среды от плюс 5 C до плюс 25 C, рабочая среда -вода промышленная с температурой 20 C В комплекте с ответными фланцами, крепежом и прокладками." Кол-во: 1.0

"Позиция 6" "Затвор дисковый Ду32 Ру1,6. с электроприводом (поворот 10с, датчик типа У, 220В) DN32 PN1,6МПа фланцы-плоские, исполнение У, в комплекте с ответными фланцами, крепежом и прокладками." Кол-во: 2.0

"Позиция 7" "Кран шаровой Ду12 Ру80 полнопроходной нержавеющий с шаровым ниппелем по ГОСТ 5763-2005, наружный диаметр трубы 14мм, для отсечки потоков жидкостей и газов в трубопроводах температура рабочей среды -60+100С способ управления-рукоятка, ст.09г2с" Кол-во: 2.0

"Позиция 8" "Затвор DN 150 PN1,0 МПа дисковый поворотный фланцевый с электроприводом, с ответными фланцами. Материал корпуса сталь нержавеющая. Рабочая среда жидкость (вода) рабочая температура до 20 градусов C. Опросный лист 18.572.ОС6.1635-23-НВК.ОЛ1" Кол-во: 1.0

"Позиция 9" "Клапан нагнетательный для набивки пасты уплотнительной для шарового крана Ду 300 Ру 160 (фитинг закачки герметика 1/2")" Кол-во: 20.0

"Позиция 10" "Затвор дисковый с рукояткой DN80 PN1,6МПа, материал корпуса - сталь углеродистая, температура окружающей среды от-40 град.С до +40град.С, рабочая среда -вода промышленная +100С, с комплектом ответных фланцев и крепежом" Кол-во: 2.0

"Позиция 11" "Затвор дисковый с рукояткой, DN50, PN1.6МПа, материал корпуса -сталь углеродистая, температура окружающей среды от-40 град.С до +40град.С, рабочая среда -вода промышленная +100С, с КОФ." Кол-во: 2.0

"Позиция 12" "Кран шаровой запорный полнопроходной муфтовый трехходовой Т-образный из стали 09Г2С (ХЛ1 от -60 до +40) диаметр проходного сечения 10 мм с ручным управлением Ду10, Ру 6,3 МПа, герметичность затвора класс А" Кол-во: 9.0