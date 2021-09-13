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    Главная / Торги / Поставка емкости дренажной для объекта строительства "Реконструкция газопромысловых сооружений Степновской СПХГ" для нужд ООО "Газпром инвест" (ФАВ 50978)

    Поставка емкости дренажной для объекта строительства "Реконструкция газопромысловых сооружений Степновской СПХГ" для нужд ООО "Газпром инвест" (ФАВ 50978)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.09.2021 09:3013.09.2021 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110590426Дата и время окончания срока приема заявок Поставка емкости дренажной для объекта строительства "Реконструкция газопромысловых сооружений Степновской СПХГ" для нужд ООО "Газпром инвест"Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2, лит. АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32110590426

    Уникальный номер закупки

    21/4.1/0050978/ГПК

    Номер закупки

    0095/21/4.1/0050978/ГПК/К/ГОС/Э/26.08.2021

    Наименование закупки

    Поставка емкости дренажной для объекта строительства "Реконструкция газопромысловых сооружений Степновской СПХГ" для нужд ООО "Газпром инвест" (ФАВ 50978)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    26.08.2021 17:56

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Продление вскр_13.09.2021.docx

    50978_ГПК_Документация КО ЕР.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АО Газпром закупки
    Все закупки и тендеры АО Газпром закупки

    Юридический адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Почтовый адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Контактный телефон

    +7 812 609-32-27

    Факс

    +7 495 737-06-22

    Адрес электронной почты

    A.Filippova@tender.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Филиппова А. В.

    Место рассмотрения предложений

    Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2, лит. А

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка емкости дренажной для объекта строительства "Реконструкция газопромысловых сооружений Степновской СПХГ" для нужд ООО "Газпром инвест"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.09.202122.09.2021 14:0022.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110590426Подведение итогов не позднее Поставка емкости дренажной для объекта строительства "Реконструкция газопромысловых сооружений Степновской СПХГ" для нужд ООО "Газпром инвест"Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2, лит. А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка емкости дренажной для объекта строительства "Реконструкция газопромысловых сооружений Степновской СПХГ" для нужд ООО "Газпром инвест"

    Начальная цена

    4 930 380,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Классификатор ОКПД2

    25.29

    Резервуары, цистерны и аналогичные емкости из металлов прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    25.29

    Производство прочих металлических цистерн, резервуаров и емкостей

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Емкость дренажная Е301 ГП1618.66 Опросный лист № 4212.00.Р.04.КС.3.227.Т.СО1-1"

    Кол-во: 1.0

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