Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка протезов синовиальной жидкости для нужд ОКДЦ ПАО «Газпром» № 0001/21/4.3/0067943/ПолГП/К//Э

    Поставка протезов синовиальной жидкости для нужд ОКДЦ ПАО «Газпром» № 0001/21/4.3/0067943/ПолГП/К//Э

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.09.2021 10:0010.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП108087Дата и время окончания срока приема заявок Поставка протезов синовиальной жидкости для нужд ОКДЦ ПАО «Газпром» № 0001/21/4.3/0067943/ПолГП/К//ЭРоссийская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. АПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    ГП108087

    Уникальный номер закупки

    21/4.3/0067943/ПолГП

    Номер закупки

    0001/21/4.3/0067943/ПолГП/К//Э/26.08.2021

    Наименование закупки

    Поставка протезов синовиальной жидкости для нужд ОКДЦ ПАО «Газпром» № 0001/21/4.3/0067943/ПолГП/К//Э

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    26.08.2021 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Продл 22.09.2021 итог.docx

    67943 Документация КО (версия 1).rar

    КО Продление 10.09.2021.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПАО Газпром
    Все закупки и тендеры ПАО Газпром

    Юридический адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Почтовый адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Контактный телефон

    +7 812 609-31-11

    Факс

    +7 495 719-66-61

    Адрес электронной почты

    R.Yamlikhin@adm.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ямлихин Р. Р.

    Место рассмотрения предложений

    Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка протезов синовиальной жидкости для нужд ОКДЦ ПАО «Газпром» № 0001/21/4.3/0067943/ПолГП/К//Э

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.09.202115.09.2021 14:0015.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП108087Подведение итогов не позднее Поставка протезов синовиальной жидкости для нужд ОКДЦ ПАО «Газпром» № 0001/21/4.3/0067943/ПолГП/К//ЭРоссийская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка протезов синовиальной жидкости для нужд ОКДЦ ПАО «Газпром» № 0001/21/4.3/0067943/ПолГП/К//Э

    Начальная цена

    9 278 595,15

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОКДЦ ПАО Газпром
    Все закупки и тендеры ОКДЦ ПАО Газпром

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, д. 16, к.4

    Классификатор ОКПД2

    46.46.11.000

    Услуги по оптовой торговле основной фармацевтической продукцией и лекарственными препаратами

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.1

    Торговля оптовая фармацевтической продукцией

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Протез синовиальной жидкости, предназначенный для ослабления боли и скованности в коленном, тазобедренном и голеностопном суставах пациентов с остеоартрозом малой или средней степени тяжести. Описание: прозрачный раствор стерильного высокомолекулярного гиалуроната натрия, разведенного в физиологическом растворе, с фосфатным буфером. Химический состав: гиалуронат натрия - в диапазоне от 14,5 мг/мл до 15,5 мг/мл; натрия хлорид - в диапазоне от 8,5 мг/мл до 9,5 мг/мл; фосфаты - в диапазоне от 0,15 мг/мл до 0,25мг/мл; вода для инъекций - достаточное количество до объема 2 мл. pH буферизованного физиологического раствора - в диапазоне от 7,2 до 7,4 Действующее вещество: гиалуронат натрия не животного происхождения; Концентрация действующего вещества - в диапазоне от 1,45% до 1,55% Молекулярный вес: в диапазоне от 2,30 млн Дальтон до 3,98 млн Дальтон Способ производства гиалуроната натрия - бактериальная ферментация непатогенных штаммов Streptococcus equi, что обеспечивает отсутстви"

    Кол-во: 1300.0

    "Позиция 2"

    "Протез синовиальной жидкости, предназначенный для ослабления боли и скованности в коленном, тазобедренном, голеностопном и плечевом суставах пациентов, страдающих остеоартрозом малой или средней степени тяжести. Описание: прозрачный раствор стерильного высокомолекулярного гиалуроната натрия, разведенного в физиологическом растворе, с фосфатным буфером. Химический состав: гиалуронат натрия - в диапазоне от 9.75 мг/мл до 11.0 мг/мл; натрия хлорид - в диапазоне от 7.6 мг/мл до 9.5 мг/мл; фосфаты - в диапазоне от 0.15 мг/мл до 0.25 мг/мл; вода для инъекций - достаточное количество до объема 2 мл. Концентрация действующего вещества: в диапазоне от 0,9 % до 1.1%. Действующее вещество: гиалуронат натрия не животного происхождения. Молекулярный вес: в диапазоне 1.19 млн Дальтон до 2.03 млн. Дальтон. Способ производства: бактериальная ферментация непатогенных штаммов Streptococcus equi в непрерывной хемостатной среде, что обеспечивает отсутствие в конечном продукте примесей белкового и/и"

    Кол-во: 10.0

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ПАО Газпром
    Конкурентный отбор № ГП201033
    01356_Поставка лекарственных средств для нужд ОКДЦ ПАО "Газпром"
    01356_Поставка лекарственных средств для нужд ОКДЦ ПАО "Газпром"
    176387
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 10:00(GMT+03:00)
    26 741 791
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ПАО Газпром
    Конкурентный отбор № ГП201047
    01354_Поставка лекарственных препаратов и медицинских изделий для нужд ОКДЦ ПАО "Газпром"
    01354_Поставка лекарственных препаратов и медицинских изделий для нужд ОКДЦ ПАО "Газпром"
    176533
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    26.01.2022 10:00(GMT+03:00)
    9 500 179
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ПАО Газпром
    Конкурентный отбор № ГП201044
    Поставка раствора для внутривенного и внутриартериального введения для нужд ОКДЦ ПАО «Газпром» № 0001/22/4.3/0001775/ПолГП/К//Э
    Поставка раствора для внутривенного и внутриартериального введения для нужд ОКДЦ ПАО «Газпром»...
    176493
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    25.01.2022 10:00(GMT+03:00)
    9 829 188
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ОКДЦ ПАО Газпром
    Конкурентный отбор № ГП201055
    Поставка геля для профилактики спайкообразования для нужд ОКДЦ ПАО "Газпром"
    Поставка геля для профилактики спайкообразования для нужд ОКДЦ ПАО "Газпром"
    176555
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    1 243 009
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить