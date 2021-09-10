Поставка протезов синовиальной жидкости для нужд ОКДЦ ПАО «Газпром» № 0001/21/4.3/0067943/ПолГП/К//Э

"Позиция 1" "Протез синовиальной жидкости, предназначенный для ослабления боли и скованности в коленном, тазобедренном и голеностопном суставах пациентов с остеоартрозом малой или средней степени тяжести. Описание: прозрачный раствор стерильного высокомолекулярного гиалуроната натрия, разведенного в физиологическом растворе, с фосфатным буфером. Химический состав: гиалуронат натрия - в диапазоне от 14,5 мг/мл до 15,5 мг/мл; натрия хлорид - в диапазоне от 8,5 мг/мл до 9,5 мг/мл; фосфаты - в диапазоне от 0,15 мг/мл до 0,25мг/мл; вода для инъекций - достаточное количество до объема 2 мл. pH буферизованного физиологического раствора - в диапазоне от 7,2 до 7,4 Действующее вещество: гиалуронат натрия не животного происхождения; Концентрация действующего вещества - в диапазоне от 1,45% до 1,55% Молекулярный вес: в диапазоне от 2,30 млн Дальтон до 3,98 млн Дальтон Способ производства гиалуроната натрия - бактериальная ферментация непатогенных штаммов Streptococcus equi, что обеспечивает отсутстви"

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