Поставка реагентов для ликвидации утечек газа по резьбовым соединениям и заколонным перетокам для нужд ООО "Газпром ПХГ"

"Позиция 1" "Реагент. Предназначен для ликвидации утечек газа по резьбовым соединениям и ликвидации заколонных перетоков, может применяться при проведении газо- и водоизоляционных работ по цементному камню, а также в качестве пломбирующего материала при ликвидации газовых и нефтяных скважин. Реагент состоит из двух жидких компонентов (А и В), после смешивания которых образуется газонепроницаемый резиноподобный полимер. Реагент в отвержденном состоянии характеризуется тем, что не содержит летучих органических соединений, в том числе растворителей, обладает эластичностью, хорошей адгезией и высокой химической стойкостью. Плотность компонента А (при 20 градС) – 1,03-1,12 г/см3. Компонента Б (при 20 градС)- 0,97-1,0 г/см3. Время потери подвижности смеси компонентов А и В при 60 градС не более 180 мин."

Кол-во: 0.9