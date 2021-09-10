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    Главная / Торги / Поставка имплантатов для внутрисуставного введения для нужд ОКДЦ ПАО «Газпром» № 0001/21/4.3/0067942/ПолГП/К//Э

    Поставка имплантатов для внутрисуставного введения для нужд ОКДЦ ПАО «Газпром» № 0001/21/4.3/0067942/ПолГП/К//Э

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.09.2021 10:0010.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП108086Дата и время окончания срока приема заявок Поставка имплантатов для внутрисуставного введения для нужд ОКДЦ ПАО «Газпром» № 0001/21/4.3/0067942/ПолГП/К//ЭРоссийская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    ГП108086

    Уникальный номер закупки

    21/4.3/0067942/ПолГП

    Номер закупки

    0001/21/4.3/0067942/ПолГП/К//Э/26.08.2021

    Наименование закупки

    Поставка имплантатов для внутрисуставного введения для нужд ОКДЦ ПАО «Газпром» № 0001/21/4.3/0067942/ПолГП/К//Э

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    26.08.2021 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Продл 22.09.2021 итог.docx

    67942 Документация КО (версия 1).rar

    КО Продление 10.09.2021.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПАО Газпром
    Все закупки и тендеры ПАО Газпром

    Юридический адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Почтовый адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Контактный телефон

    +7 812 609-31-11

    Факс

    +7 495 719-66-61

    Адрес электронной почты

    R.Yamlikhin@adm.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ямлихин Р. Р.

    Место рассмотрения предложений

    Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка имплантатов для внутрисуставного введения для нужд ОКДЦ ПАО «Газпром» № 0001/21/4.3/0067942/ПолГП/К//Э

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.09.202115.09.2021 14:0015.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП108086Подведение итогов не позднее Поставка имплантатов для внутрисуставного введения для нужд ОКДЦ ПАО «Газпром» № 0001/21/4.3/0067942/ПолГП/К//ЭРоссийская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка имплантатов для внутрисуставного введения для нужд ОКДЦ ПАО «Газпром» № 0001/21/4.3/0067942/ПолГП/К//Э

    Начальная цена

    9 568 639,36

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОКДЦ ПАО Газпром
    Все закупки и тендеры ОКДЦ ПАО Газпром

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, д. 16, к.4

    Классификатор ОКПД2

    46.46.11.000

    Услуги по оптовой торговле основной фармацевтической продукцией и лекарственными препаратами

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.1

    Торговля оптовая фармацевтической продукцией

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Имплантат вязкоэластичный стерильный для внутрисуставных инъекций на основе перекрестно-сшитого гиалуроната натрия . Изделие представляет собой бесцветный прозрачный вязкий стерильный гелевый раствор на основе перекрестно-сшитого гиалуроната натрия, поставляемый в стеклянных шприцах. Применяется для лечения болей в суставах при остеоартрозе у пациентов, у которых отсутствует адекватная реакция на консервативную немедикаментозную терапию и на легкие анальгетики. Имплантат должен позволить сбалансировать внешние механические нагрузки на сустав и действовать в качестве барьера, защищающего сустав. Химический состав: гиалуронат натрия – 2%; Солевой раствор фосфатного буфера: Na2HPO4*12H2O - 0,134% ; NaH2PO4*2H2O - 0,004%, Хлорид натрия - 0,85%. Диглицидиловый эфир 1,4-бутандиола (ДГЭБД/BDDE):наличие, не более 2 ppm. Действующее вещество: гиалуронат натрия (не животного происхождения) c молекулярным весом линейных молекул в диапазоне от 3 МДа до 3,5 Мда перекрестно сшитых (crosslink"

    Кол-во: 545.0

    "Позиция 2"

    "Имплантат вязкоэластичный стерильный для внутрисуставной инъекции. Представляет собой гелеобразный бесцветный прозрачный вязкий стерильный непирогенный раствор стерильного высокомолекулярного гиалуроната натрия, разведенного в физиологическом растворе, с фосфатным буфером Назначение: вязкоэластичное протезирование синовиальной жидкости у пациентов с дегенеративно-дистрофическими и посттравматическими поражениями коленных суставов, а также у лиц, имеющих повышенные нагрузки на поврежденные коленные суставы. Химический состав: основное вещество: гиалуронат натрия (не животного происхождения), вспомогательные вещества: натрия хлорид, фосфатный буфер, вода для инъекций. pH: в диапазоне от 6,8 до 7,4 Концентрация основного вещества: 2,5% Молекулярный вес в диапазоне от 1,2 до 3,2 миллион Дальтон Объем 4,8 мл Комплект поставки: в упаковке один стерильный шприц, предварительно заполненный, стеклянный, одноразовый, готовый к использованию Вязкость имплантата не менее 200 000 mПа"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 3"

    "Имплантат вязкоэластичный стерильный для внутрисуставной инъекции. Представляет собой гелеобразный бесцветный прозрачный вязкий стерильный непирогенный раствор стерильного высокомолекулярного гиалуроната натрия, разведенного в физиологическом растворе, с фосфатным буфером Назначение: вязкоэластичное протезирование синовиальной жидкости у пациентов с дегенеративно-дистрофическими и посттравматическими поражениями суставов, а также у лиц, имеющих повышенные нагрузки на поврежденные суставы. Химический состав: основное вещество -гиалуронат натрия (не животного происхождения), вспомогательные вещества - натрия хлорид, фосфатный буфер, вода для инъекций. pH: в диапазоне от 6,8 до 7,4 Концентрация основного вещества 2,2% Молекулярный вес в диапазоне от 0,8 до 2,5 миллион Дальтон Объем 2 мл Комплект поставки: в упаковке один стерильный шприц, предварительно заполненный, стеклянный, одноразовый, готовый к использованию Вязкость имплантата не менее 50 000 mПа·с Способ использования:"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 4"

    "Имплантат инъекционный в виде геля для внутрисуставного введения. Продукт представляет собой вязко-эластичный, прозрачный и бесцветный гелевый раствор, содержащий полинуклеотиды. Назначение: для внутрисуставных инъекций для восстановления реологических и физиологических условий в полости сустава для его функционирования при заболеваниях суставов, сопровождающихся болевым синдромом, вызванных дегенеративными или посттравматическими состояниями или изменениями в суставах. Химический состав: основное вещество - полинуклеотиды, вспомогательные вещества - натрия хлорид, фосфатный буфер, вода для инъекций. pH: в диапазоне от 6,5 до 7,5 Содержание основного вещества: в диапазоне от 18 мг до 22 мг в 1 мл раствора Динамическая вязкость имплантата более 4 Па*с при 25 °C Объем 2 мл Комплект поставки: в упаковке находится один стеклянный шприц, предварительно заполненный, стерильный, апирогенный. Каждый шприц содержит 2,0 мл раствора. Способ использования: внутрисуставные инъекции Осмол"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 5"

    "Имплантат коллаген-содержащий для для внутрисуставного и периартикулярного введения. Представляет собой жидкий имплантат на основе водного раствора коллагена для внутрисуставного и периартикулярного введения. Назначение: имплантат коллаген-содержащий для внутрисуставного и периартикулярного введения, который способствует увеличению объёма движений благодаря замедлению процессов деградации хрящевой ткани суставных поверхностей и восстановлению ее повреждений. Химический состав: основное вещество - коллаген, вспомогательные вещества - фосфат кальция, хлорид натрия, вода для инъекций. pH: в диапазоне от 5,2 до 7,0 Содержание основного вещества: 100 мкг в 2 мл раствора Описание: вязкость имплантата: от 1,50 мПа•с до 2,30 мПа•с Объем 2 мл Комплект поставки: в упаковке находится пять герметичных флаконов, содержащих 2,0 мл стерильного раствора. Способ использования: внутрисуставные инъекции, периартикулярные инъекции Осмоляльность раствора: в диапазоне от 285 мОсм/кг до 315 мОс"

    Кол-во: 10.0

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