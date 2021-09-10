Поставка имплантатов для внутрисуставного введения для нужд ОКДЦ ПАО «Газпром» № 0001/21/4.3/0067942/ПолГП/К//Э

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"Позиция 1" "Имплантат вязкоэластичный стерильный для внутрисуставных инъекций на основе перекрестно-сшитого гиалуроната натрия . Изделие представляет собой бесцветный прозрачный вязкий стерильный гелевый раствор на основе перекрестно-сшитого гиалуроната натрия, поставляемый в стеклянных шприцах. Применяется для лечения болей в суставах при остеоартрозе у пациентов, у которых отсутствует адекватная реакция на консервативную немедикаментозную терапию и на легкие анальгетики. Имплантат должен позволить сбалансировать внешние механические нагрузки на сустав и действовать в качестве барьера, защищающего сустав. Химический состав: гиалуронат натрия – 2%; Солевой раствор фосфатного буфера: Na2HPO4*12H2O - 0,134% ; NaH2PO4*2H2O - 0,004%, Хлорид натрия - 0,85%. Диглицидиловый эфир 1,4-бутандиола (ДГЭБД/BDDE):наличие, не более 2 ppm. Действующее вещество: гиалуронат натрия (не животного происхождения) c молекулярным весом линейных молекул в диапазоне от 3 МДа до 3,5 Мда перекрестно сшитых (crosslink" Кол-во: 545.0

"Позиция 2" "Имплантат вязкоэластичный стерильный для внутрисуставной инъекции. Представляет собой гелеобразный бесцветный прозрачный вязкий стерильный непирогенный раствор стерильного высокомолекулярного гиалуроната натрия, разведенного в физиологическом растворе, с фосфатным буфером Назначение: вязкоэластичное протезирование синовиальной жидкости у пациентов с дегенеративно-дистрофическими и посттравматическими поражениями коленных суставов, а также у лиц, имеющих повышенные нагрузки на поврежденные коленные суставы. Химический состав: основное вещество: гиалуронат натрия (не животного происхождения), вспомогательные вещества: натрия хлорид, фосфатный буфер, вода для инъекций. pH: в диапазоне от 6,8 до 7,4 Концентрация основного вещества: 2,5% Молекулярный вес в диапазоне от 1,2 до 3,2 миллион Дальтон Объем 4,8 мл Комплект поставки: в упаковке один стерильный шприц, предварительно заполненный, стеклянный, одноразовый, готовый к использованию Вязкость имплантата не менее 200 000 mПа" Кол-во: 10.0

"Позиция 3" "Имплантат вязкоэластичный стерильный для внутрисуставной инъекции. Представляет собой гелеобразный бесцветный прозрачный вязкий стерильный непирогенный раствор стерильного высокомолекулярного гиалуроната натрия, разведенного в физиологическом растворе, с фосфатным буфером Назначение: вязкоэластичное протезирование синовиальной жидкости у пациентов с дегенеративно-дистрофическими и посттравматическими поражениями суставов, а также у лиц, имеющих повышенные нагрузки на поврежденные суставы. Химический состав: основное вещество -гиалуронат натрия (не животного происхождения), вспомогательные вещества - натрия хлорид, фосфатный буфер, вода для инъекций. pH: в диапазоне от 6,8 до 7,4 Концентрация основного вещества 2,2% Молекулярный вес в диапазоне от 0,8 до 2,5 миллион Дальтон Объем 2 мл Комплект поставки: в упаковке один стерильный шприц, предварительно заполненный, стеклянный, одноразовый, готовый к использованию Вязкость имплантата не менее 50 000 mПа·с Способ использования:" Кол-во: 10.0

"Позиция 4" "Имплантат инъекционный в виде геля для внутрисуставного введения. Продукт представляет собой вязко-эластичный, прозрачный и бесцветный гелевый раствор, содержащий полинуклеотиды. Назначение: для внутрисуставных инъекций для восстановления реологических и физиологических условий в полости сустава для его функционирования при заболеваниях суставов, сопровождающихся болевым синдромом, вызванных дегенеративными или посттравматическими состояниями или изменениями в суставах. Химический состав: основное вещество - полинуклеотиды, вспомогательные вещества - натрия хлорид, фосфатный буфер, вода для инъекций. pH: в диапазоне от 6,5 до 7,5 Содержание основного вещества: в диапазоне от 18 мг до 22 мг в 1 мл раствора Динамическая вязкость имплантата более 4 Па*с при 25 °C Объем 2 мл Комплект поставки: в упаковке находится один стеклянный шприц, предварительно заполненный, стерильный, апирогенный. Каждый шприц содержит 2,0 мл раствора. Способ использования: внутрисуставные инъекции Осмол" Кол-во: 10.0