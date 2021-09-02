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Номер извещения
32110589870
Уникальный номер закупки
21/5.4/0054807/ГАвиа
Наименование закупки
Выполнение работ по ремонту съемного буфетно-кухонного оборудования, принадлежащих заказчику воздушных судов, для нужд ООО Авиапредприятие "Газпром Авиа"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
26.08.2021 16:02
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
108824, Г МОСКВА, - РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ,
Почтовый адрес
108824, Г МОСКВА, ПОС. РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ
Контактный телефон
+7 495 719-12-41
Факс
+7 495 719-11-83
Адрес электронной почты
merzlyakova.ov@gazavia.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мерзлякова О. В.
Место рассмотрения предложений
https://etpgaz.gazprombank.ru
Закупки и тендеры 77
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Выполнение работ по ремонту съемного буфетно-кухонного оборудования принадлежащих закзчику воздушных судов для нужд ООО Авиапредприятие "Газпром Авиа"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
09.09.202109.09.2021 14:0009.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110589870Подведение итогов не позднее Выполнение работ по ремонту съемного буфетно-кухонного оборудования принадлежащих закзчику воздушных судов для нужд ООО Авиапредприятие "Газпром Авиа"https://etpgaz.gazprombank.ru
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по ремонту съемного буфетно-кухонного оборудования принадлежащих закзчику воздушных судов для нужд ООО Авиапредприятие "Газпром Авиа"
Начальная цена
487 720,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АВИАПРЕДПРИЯТИЕ ГАЗПРОМ АВИА
Все закупки и тендеры АВИАПРЕДПРИЯТИЕ ГАЗПРОМ АВИА
Адрес местонахождения
108824, Г МОСКВА, - РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ,
108824, Г МОСКВА, ПОС. РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ
52.23.19
52.23.19
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.0
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