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    Главная / Торги / Поставка электрооборудования для нужд ООО "Газпром трансгаз Краснодар"

    Поставка электрооборудования для нужд ООО "Газпром трансгаз Краснодар"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.09.2021 09:3009.09.2021 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110589653Дата и время окончания срока приема заявок Поставка электрооборудования для нужд ООО "Газпром трансгаз Краснодар"350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 36, каб. № 819Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32110589653

    Уникальный номер закупки

    21/4.3/0062213/ТГКраснодар

    Номер закупки

    0070/21/4.3/0062213/ТГКраснодар/ПР/ГОС/Э/26.08.2021

    Наименование закупки

    Поставка электрооборудования для нужд ООО "Газпром трансгаз Краснодар"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    26.08.2021 15:31

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    21 4.3 0062213 Электрооборудование МИ.7z

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Краснодар"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Краснодар"

    Юридический адрес

    350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, дом 53

    Почтовый адрес

    350001, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Захарова, 11 офис 233-234

    Контактный телефон

    +7 861 213-13-00

    Факс

    +7 952 822-10-22

    Адрес электронной почты

    s.datov@tgk.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Датов С. С.

    Место рассмотрения предложений

    350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 36, каб. № 819

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка электрооборудования для нужд ООО "Газпром трансгаз Краснодар"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.09.202114.09.2021 10:0014.09.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110589653Подведение итогов не позднее Поставка электрооборудования для нужд ООО "Газпром трансгаз Краснодар"350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 36, каб. № 819

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка электрооборудования для нужд ООО "Газпром трансгаз Краснодар"

    Начальная цена

    1 833 836,54

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Краснодар"

    Адрес местонахождения

    350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, дом 53

    350001, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Захарова, 11 офис 233-234

    Классификатор ОКПД2

    27.40.21.120

    Фонари электрические переносные, работающие от батарей сухих элементов, аккумуляторов, магнето

    27.33.13

    Разъемы, розетки и прочая аппаратуры коммутации или защиты электрических цепей, не включенная в другие группировки

    27.12.10.190

    Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ прочие, не включенные в другие группировки

    27.12.24.110

    Реле управления промежуточные

    27.40.14.000

    Лампы накаливания прочие, не включенные в другие группировки

    27.33.13.120

    Соединители электрические, зажимы контактные, наборы зажимов

    22.21.21.130

    Трубки, шланги и рукава полимерные жесткие

    27.33.11.120

    Разъединители

    27.12.10.110

    Выключатели, контакторы и реверсоры переменного тока высокого напряжения (выключатели силовые высоковольтные)

    26.51.12.190

    Инструменты и приборы прочие

    27.20.23.190

    Батареи аккумуляторные прочие

    27.32.13.112

    Кабели силовые с алюминиевой жилой на напряжение до 1 кВ

    27.12.23.000

    Устройства защиты электрических цепей на напряжение не более 1 кВ, не включенные в другие группировки

    27.33.11.150

    Выключатели и переключатели универсальные, малогабаритные, крестовые, ползунковые, ключи

    Классификатор ОКВЭД2

    22.21

    Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выключатель 16А 30мА"

    Кол-во: 8.0

    "Позиция 2"

    "Выключатель 16А 4.5кА"

    Кол-во: 30.0

    "Позиция 3"

    "Дифференциальный автомат 25А/30мА 2п"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 4"

    "Дифференциальный автомат 25А/30мА 4п"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 5"

    "Барьер искрозащиты"

    Кол-во: 12.0

    "Позиция 6"

    "Батарея аккумуляторная 12В-7,2А*ч"

    Кол-во: 60.0

    "Позиция 7"

    "Батарея аккумуляторная 12В-12А*ч"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 8"

    "Батарея СБПУ.563149.401"

    Кол-во: 38.0

    "Позиция 9"

    "Батарея СБПУ.563149.401"

    Кол-во: 12.0

    "Позиция 10"

    "Батарея СБПУ.563149.401"

    Кол-во: 80.0

    "Позиция 11"

    "Блок питания СБПУ.436444.146948"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 12"

    "Вставка ВДГ-1"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 13"

    "Выключатель 22/250-УХЛ1"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 14"

    "Выключатель SE Acti9 iC60N A9F79350 50 A"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 15"

    "Выключатель автоматический 32 С16 2Р 16А 30мА"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 16"

    "Выключатель автоматический 5131 25А"

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 17"

    "Блок источника резервного питания 24/4,0"

    Кол-во: 15.0

    "Позиция 18"

    "Источник электропитания 2400 24 В"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 19"

    "Кабель ВВГнг -LS 5х10"

    Кол-во: 0.05

    "Позиция 20"

    "Кабель-канал 25х16"

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 21"

    "Клипса для крепления гофро-трубы 20мм"

    Кол-во: 400.0

    "Позиция 22"

    "Коробка соединительная КС-20"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 23"

    "Коробка соединительная КСВ-1"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 24"

    "Коробка соединительная КСВ-2"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 25"

    "Лампа 8W/840 G5"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 26"

    "Лампа 35W/830 G5"

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 27"

    "Лента монтажная"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 28"

    "Ограничитель перенапряжений П1-10/11,5/10/2 УХЛ1"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 29"

    "Ограничитель перенапряжений П1-10/10.5/10/2 УХЛ1"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 30"

    "Поверхностный анодный заземлитель с кабелем присоединения длиной 2м сечением медных жил 10мм2"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 31"

    "Разъединитель 1-10-/400 с приводом ПРНЗ-10"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 32"

    "Разъединитель 1-10/400У1 ПРНЗ У"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 33"

    "Реле контроля напряжения ETI HRN-43N2"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 34"

    "Реле ПР110-220.12ДФ.8Р"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 35"

    "Розетка арт. 74187 Legrand"

    Кол-во: 69.0

    "Позиция 36"

    "Розетка силовая"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 37"

    "Труба гофр.ПНД d 20 с зондом"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 38"

    "Фара взрывозащищенная в комплекте с зарядным устройством ФР-BC M"

    Кол-во: 12.0

    "Позиция 39"

    "Фонарь взрывозащищенный"

    Кол-во: 4.0

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