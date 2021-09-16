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    Главная / Торги / Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей

    Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.09.2021 10:0016.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110589550Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей610004, г.Киров, ул.Казанская,д.18Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32110589550

    Уникальный номер закупки

    21/5.4/0044565/ГМРГКиров

    Номер закупки

    0254/21/5.4/0044565/ГМРГКиров/ПР/ГОС/Э/26.08.2021

    Наименование закупки

    Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    26.08.2021 15:16

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение 2 Техническая часть.docx

    Приложение 4 КП.xlsx

    Приложение 3 Методика.docx

    Приложение 1 Проект договора.doc

    Форма 08-Извещение о проведении.doc

    Документация МИ 6-2021 Киров.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром межрегионгаз Киров
    Все закупки и тендеры Газпром межрегионгаз Киров

    Юридический адрес

    610004, Российская Федерация, Кировская область, Киров, Казанская, 18

    Почтовый адрес

    610004, Российская Федерация, Кировская область, Киров, Казанская, 18

    Контактный телефон

    +7 8332 35-94-24

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    F0430609@mrg43.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ложкина Ю. М.

    Место рассмотрения предложений

    610004, г.Киров, ул.Казанская,д.18

    Закупки и тендеры Кировская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.09.202117.09.2021 10:0017.09.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110589550Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей610004, г.Киров, ул.Казанская,д.18

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей

    Начальная цена

    945 778,67

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Газпром межрегионгаз Киров
    Все закупки и тендеры Газпром межрегионгаз Киров

    Адрес местонахождения

    610004, Российская Федерация, Кировская область, Киров, Казанская, 18

    Классификатор ОКПД2

    45.20.1

    Услуги по техническому обслуживанию и ремонту легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств

    Классификатор ОКВЭД2

    45.20.1

    Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Работа по ТО и ремонту автотранспорта"

    Кол-во: 1.0

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