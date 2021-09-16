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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32110589550
Уникальный номер закупки
21/5.4/0044565/ГМРГКиров
Наименование закупки
Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
26.08.2021 15:16
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
610004, Российская Федерация, Кировская область, Киров, Казанская, 18
Почтовый адрес
610004, Российская Федерация, Кировская область, Киров, Казанская, 18
Контактный телефон
+7 8332 35-94-24
Факс
--
Адрес электронной почты
F0430609@mrg43.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ложкина Ю. М.
Место рассмотрения предложений
610004, г.Киров, ул.Казанская,д.18
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей
Начальная цена
945 778,67
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром межрегионгаз Киров
Все закупки и тендеры Газпром межрегионгаз Киров
Адрес местонахождения
610004, Российская Федерация, Кировская область, Киров, Казанская, 18
45.20.1
45.20.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.0
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