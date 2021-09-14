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Номер извещения
32110590027
Уникальный номер закупки
21/2.1/0067822/ТГМахачкала
Наименование закупки
Выполнение работ по огнезащитной обработке металлических конструкций зданий и сооружений специальными красками и составами на объектах ООО «Газпром трансгаз Махачкала»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
26.08.2021 16:25
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
367030, РЕСП ДАГЕСТАН, Г МАХАЧКАЛА, ТУП 3-Й ХАДЖИ БУЛАЧА, СТР 13,
Почтовый адрес
367030, РЕСП ДАГЕСТАН05, Г МАХАЧКАЛА, ТУП 3-Й ХАДЖИ БУЛАЧА, ДОМ 13
Контактный телефон
+7 8722 51-95-64
Факс
+7 8722 51-99-54
Адрес электронной почты
Kadieva-AB@dgp.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кадиева А. Б.
Место рассмотрения предложений
367030, г. Махачкала, туп. Хаджи Булача 3-й, 13
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Выполнение работ по огнезащитному покрытию металлических конструкций зданий и сооружений специальными красками, лаками и составами на объектах ООО «Газпром трансгаз Махачкала»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
22.09.202122.09.2021 14:0022.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110590027Подведение итогов не позднее Выполнение работ по огнезащитному покрытию металлических конструкций зданий и сооружений специальными красками, лаками и составами на объектах ООО «Газпром трансгаз Махачкала»367030, г. Махачкала, туп. Хаджи Булача 3-й, 13
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по огнезащитному покрытию металлических конструкций зданий и сооружений специальными красками, лаками и составами на объектах ООО «Газпром трансгаз Махачкала»
Начальная цена
2 627 394,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА"
Адрес местонахождения
367030, РЕСП ДАГЕСТАН, Г МАХАЧКАЛА, ТУП 3-Й ХАДЖИ БУЛАЧА, СТР 13,
367030, РЕСП ДАГЕСТАН05, Г МАХАЧКАЛА, ТУП 3-Й ХАДЖИ БУЛАЧА, ДОМ 13
84.25
84.25.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 517.0
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