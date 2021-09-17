Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Пеногаситель. Высокоэффективная силиконовая антипенная эмульсия низкой вязкости. Характеризуется очень хорошими показателями разрушения пены. Обладает высокой эффективностью действия. Внешний вид - Жидкость белого цвета (эмульсия); Содержание нелетучих компонентов - 20-27; Тип эмульгаторов - Неионогенный; Объем пены, не более - 80 ; Время падения пены, не более - 10; Реакция среды (pH 1% раствора) - 5,0-8,0; Растворитель - Вода (эмульсия)." Кол-во: 0.8

"Позиция 2" "Пенорегулятор. Внешний вид - однородная жидкость от бесцветного до желтого цвета без механических примесей. Допускается опалесценция. Вязкость кинематическая при 25 °С - 700 ÷ 1500 мм2/с; рН водного раствора - 6,0 ÷ 7,5 ед. рН; Растворимость в воде при 25 °С - Полная. Допускается опалесценция. Плотность 1,03-1,04 г/см3." Кол-во: 2.0

"Позиция 3" "Пенорегулятор. Внешний вид - однородная жидкость от бесцветного до желтого цвета без механических примесей. Допускается опалесценция. Вязкость кинематическая при 25 °С - 700 ÷ 1500 мм2/с; рН водного раствора - 6,0 ÷ 7,5 ед. рН; Растворимость в воде при 25 °С - Полная. Допускается опалесценция. Плотность 1,03-1,04 г/см3." Кол-во: 3.2

"Позиция 4" "Пеногаситель. Концентрированный силиконовый пеногаситель. Продукт представляет собой вязкотекучую жидкость, светло-желтого - светло-серого цвета, которая смешивается с водой в любых соотношениях и эффективно используется в процессах, сопровождающихся обильным или средним пенообразованием, а также предупреждает излишнее пенообразование при предварительном введении в композицию (рецептуру). Благодаря минимальному содержанию воды в составе пеногасителя, он устойчив при транспортировке и хранении в условиях отрицательных температур. Внешний вид - Вязкая жидкость от светло-желтого до серого цвета без механических примесей; Содержание активных компонентов - 60 % ; Объем пены, не более - 80 мл; Время падения пены, не более - 10 сек.; Растворитель - Вода (эмульсия). Пеногаситель работает в широком интервале температур –20 ÷ +120ОС, при рН 3-12." Кол-во: 0.05

"Позиция 5" "Пеногаситель. Концентрированный силиконовый пеногаситель. Продукт представляет собой вязкотекучую жидкость, светло-желтого - светло-серого цвета, которая смешивается с водой в любых соотношениях и эффективно используется в процессах, сопровождающихся обильным или средним пенообразованием, а также предупреждает излишнее пенообразование при предварительном введении в композицию (рецептуру). Благодаря минимальному содержанию воды в составе пеногасителя, он устойчив при транспортировке и хранении в условиях отрицательных температур. Внешний вид - Вязкая жидкость от светло-желтого до серого цвета без механических примесей; Содержание активных компонентов - 60 % ; Объем пены, не более - 80 мл; Время падения пены, не более - 10 сек.; Растворитель - Вода (эмульсия). Пеногаситель работает в широком интервале температур –20 ÷ +120ОС, при рН 3-12." Кол-во: 0.014

"Позиция 6" "Пеногаситель. Концентрированный силиконовый пеногаситель. Продукт представляет собой вязкотекучую жидкость, светло-желтого - светло-серого цвета, которая смешивается с водой в любых соотношениях и эффективно используется в процессах, сопровождающихся обильным или средним пенообразованием, а также предупреждает излишнее пенообразование при предварительном введении в композицию (рецептуру). Благодаря минимальному содержанию воды в составе пеногасителя, он устойчив при транспортировке и хранении в условиях отрицательных температур. Внешний вид - Вязкая жидкость от светло-желтого до серого цвета без механических примесей; Содержание активных компонентов - 60 % ; Объем пены, не более - 80 мл; Время падения пены, не более - 10 сек.; Растворитель - Вода (эмульсия). Пеногаситель работает в широком интервале температур –20 ÷ +120ОС, при рН 3-12." Кол-во: 0.014

"Позиция 7" "Пеногаситель. Концентрированный силиконовый пеногаситель. Продукт представляет собой вязкотекучую жидкость, светло-желтого - светло-серого цвета, которая смешивается с водой в любых соотношениях и эффективно используется в процессах, сопровождающихся обильным или средним пенообразованием, а также предупреждает излишнее пенообразование при предварительном введении в композицию (рецептуру). Благодаря минимальному содержанию воды в составе пеногасителя, он устойчив при транспортировке и хранении в условиях отрицательных температур. Внешний вид - Вязкая жидкость от светло-желтого до серого цвета без механических примесей; Содержание активных компонентов - 60 % ; Объем пены, не более - 80 мл; Время падения пены, не более - 10 сек.; Растворитель - Вода (эмульсия). Пеногаситель работает в широком интервале температур –20 ÷ +120ОС, при рН 3-12." Кол-во: 0.014

"Позиция 8" "Пеногаситель. Концентрированный силиконовый пеногаситель. Продукт представляет собой вязкотекучую жидкость, светло-желтого - светло-серого цвета, которая смешивается с водой в любых соотношениях и эффективно используется в процессах, сопровождающихся обильным или средним пенообразованием, а также предупреждает излишнее пенообразование при предварительном введении в композицию (рецептуру). Благодаря минимальному содержанию воды в составе пеногасителя, он устойчив при транспортировке и хранении в условиях отрицательных температур. Внешний вид - Вязкая жидкость от светло-желтого до серого цвета без механических примесей; Содержание активных компонентов - 60 % ; Объем пены, не более - 80 мл; Время падения пены, не более - 10 сек.; Растворитель - Вода (эмульсия). Пеногаситель работает в широком интервале температур –20 ÷ +120ОС, при рН 3-12." Кол-во: 0.014

"Позиция 9" "Пеногаситель. Концентрированный силиконовый пеногаситель. Продукт представляет собой вязкотекучую жидкость, светло-желтого - светло-серого цвета, которая смешивается с водой в любых соотношениях и эффективно используется в процессах, сопровождающихся обильным или средним пенообразованием, а также предупреждает излишнее пенообразование при предварительном введении в композицию (рецептуру). Благодаря минимальному содержанию воды в составе пеногасителя, он устойчив при транспортировке и хранении в условиях отрицательных температур. Внешний вид - Вязкая жидкость от светло-желтого до серого цвета без механических примесей; Содержание активных компонентов - 60 % ; Объем пены, не более - 80 мл; Время падения пены, не более - 10 сек.; Растворитель - Вода (эмульсия). Пеногаситель работает в широком интервале температур –20 ÷ +120ОС, при рН 3-12." Кол-во: 0.014

"Позиция 10" "Пеногаситель. Концентрированный силиконовый пеногаситель. Продукт представляет собой вязкотекучую жидкость, светло-желтого - светло-серого цвета, которая смешивается с водой в любых соотношениях и эффективно используется в процессах, сопровождающихся обильным или средним пенообразованием, а также предупреждает излишнее пенообразование при предварительном введении в композицию (рецептуру). Благодаря минимальному содержанию воды в составе пеногасителя, он устойчив при транспортировке и хранении в условиях отрицательных температур. Внешний вид - Вязкая жидкость от светло-желтого до серого цвета без механических примесей; Содержание активных компонентов - 60 % ; Объем пены, не более - 80 мл; Время падения пены, не более - 10 сек.; Растворитель - Вода (эмульсия). Пеногаситель работает в широком интервале температур –20 ÷ +120ОС, при рН 3-12." Кол-во: 0.05

"Позиция 11" "Пеногаситель. Концентрированный силиконовый пеногаситель. Продукт представляет собой вязкотекучую жидкость, светло-желтого - светло-серого цвета, которая смешивается с водой в любых соотношениях и эффективно используется в процессах, сопровождающихся обильным или средним пенообразованием, а также предупреждает излишнее пенообразование при предварительном введении в композицию (рецептуру). Благодаря минимальному содержанию воды в составе пеногасителя, он устойчив при транспортировке и хранении в условиях отрицательных температур. Внешний вид - Вязкая жидкость от светло-желтого до серого цвета без механических примесей; Содержание активных компонентов - 60 % ; Объем пены, не более - 80 мл; Время падения пены, не более - 10 сек.; Растворитель - Вода (эмульсия). Пеногаситель работает в широком интервале температур –20 ÷ +120ОС, при рН 3-12." Кол-во: 0.05

"Позиция 12" "Пеногаситель. Концентрированный силиконовый пеногаситель. Продукт представляет собой вязкотекучую жидкость, светло-желтого - светло-серого цвета, которая смешивается с водой в любых соотношениях и эффективно используется в процессах, сопровождающихся обильным или средним пенообразованием, а также предупреждает излишнее пенообразование при предварительном введении в композицию (рецептуру). Благодаря минимальному содержанию воды в составе пеногасителя, он устойчив при транспортировке и хранении в условиях отрицательных температур. Внешний вид - Вязкая жидкость от светло-желтого до серого цвета без механических примесей; Содержание активных компонентов - 60 % ; Объем пены, не более - 80 мл; Время падения пены, не более - 10 сек.; Растворитель - Вода (эмульсия). Пеногаситель работает в широком интервале температур –20 ÷ +120ОС, при рН 3-12." Кол-во: 0.05

"Позиция 13" "Пеногаситель. Концентрированный силиконовый пеногаситель. Продукт представляет собой вязкотекучую жидкость, светло-желтого - светло-серого цвета, которая смешивается с водой в любых соотношениях и эффективно используется в процессах, сопровождающихся обильным или средним пенообразованием, а также предупреждает излишнее пенообразование при предварительном введении в композицию (рецептуру). Благодаря минимальному содержанию воды в составе пеногасителя, он устойчив при транспортировке и хранении в условиях отрицательных температур. Внешний вид - Вязкая жидкость от светло-желтого до серого цвета без механических примесей; Содержание активных компонентов - 60 % ; Объем пены, не более - 80 мл; Время падения пены, не более - 10 сек.; Растворитель - Вода (эмульсия). Пеногаситель работает в широком интервале температур –20 ÷ +120ОС, при рН 3-12." Кол-во: 0.05

"Позиция 14" "Пеногаситель. Концентрированный силиконовый пеногаситель. Продукт представляет собой вязкотекучую жидкость, светло-желтого - светло-серого цвета, которая смешивается с водой в любых соотношениях и эффективно используется в процессах, сопровождающихся обильным или средним пенообразованием, а также предупреждает излишнее пенообразование при предварительном введении в композицию (рецептуру). Благодаря минимальному содержанию воды в составе пеногасителя, он устойчив при транспортировке и хранении в условиях отрицательных температур. Внешний вид - Вязкая жидкость от светло-желтого до серого цвета без механических примесей; Содержание активных компонентов - 60 % ; Объем пены, не более - 80 мл; Время падения пены, не более - 10 сек.; Растворитель - Вода (эмульсия). Пеногаситель работает в широком интервале температур –20 ÷ +120ОС, при рН 3-12." Кол-во: 0.05

"Позиция 15" "Пеногаситель. Концентрированный силиконовый пеногаситель. Продукт представляет собой вязкотекучую жидкость, светло-желтого - светло-серого цвета, которая смешивается с водой в любых соотношениях и эффективно используется в процессах, сопровождающихся обильным или средним пенообразованием, а также предупреждает излишнее пенообразование при предварительном введении в композицию (рецептуру). Благодаря минимальному содержанию воды в составе пеногасителя, он устойчив при транспортировке и хранении в условиях отрицательных температур. Внешний вид - Вязкая жидкость от светло-желтого до серого цвета без механических примесей; Содержание активных компонентов - 60 % ; Объем пены, не более - 80 мл; Время падения пены, не более - 10 сек.; Растворитель - Вода (эмульсия). Пеногаситель работает в широком интервале температур –20 ÷ +120ОС, при рН 3-12." Кол-во: 0.05

"Позиция 16" "Пеногаситель. Концентрированный силиконовый пеногаситель. Продукт представляет собой вязкотекучую жидкость, светло-желтого - светло-серого цвета, которая смешивается с водой в любых соотношениях и эффективно используется в процессах, сопровождающихся обильным или средним пенообразованием, а также предупреждает излишнее пенообразование при предварительном введении в композицию (рецептуру). Благодаря минимальному содержанию воды в составе пеногасителя, он устойчив при транспортировке и хранении в условиях отрицательных температур. Внешний вид - Вязкая жидкость от светло-желтого до серого цвета без механических примесей; Содержание активных компонентов - 60 % ; Объем пены, не более - 80 мл; Время падения пены, не более - 10 сек.; Растворитель - Вода (эмульсия). Пеногаситель работает в широком интервале температур –20 ÷ +120ОС, при рН 3-12." Кол-во: 0.05

"Позиция 17" "Пеногаситель. Концентрированный силиконовый пеногаситель. Продукт представляет собой вязкотекучую жидкость, светло-желтого - светло-серого цвета, которая смешивается с водой в любых соотношениях и эффективно используется в процессах, сопровождающихся обильным или средним пенообразованием, а также предупреждает излишнее пенообразование при предварительном введении в композицию (рецептуру). Благодаря минимальному содержанию воды в составе пеногасителя, он устойчив при транспортировке и хранении в условиях отрицательных температур. Внешний вид - Вязкая жидкость от светло-желтого до серого цвета без механических примесей; Содержание активных компонентов - 60 % ; Объем пены, не более - 80 мл; Время падения пены, не более - 10 сек.; Растворитель - Вода (эмульсия). Пеногаситель работает в широком интервале температур –20 ÷ +120ОС, при рН 3-12." Кол-во: 0.014

"Позиция 18" "Пеногаситель. Концентрированный силиконовый пеногаситель. Продукт представляет собой вязкотекучую жидкость, светло-желтого - светло-серого цвета, которая смешивается с водой в любых соотношениях и эффективно используется в процессах, сопровождающихся обильным или средним пенообразованием, а также предупреждает излишнее пенообразование при предварительном введении в композицию (рецептуру). Благодаря минимальному содержанию воды в составе пеногасителя, он устойчив при транспортировке и хранении в условиях отрицательных температур. Внешний вид - Вязкая жидкость от светло-желтого до серого цвета без механических примесей; Содержание активных компонентов - 60 % ; Объем пены, не более - 80 мл; Время падения пены, не более - 10 сек.; Растворитель - Вода (эмульсия). Пеногаситель работает в широком интервале температур –20 ÷ +120ОС, при рН 3-12." Кол-во: 0.04

"Позиция 19" "Пеногаситель. Концентрированный силиконовый пеногаситель. Продукт представляет собой вязкотекучую жидкость, светло-желтого - светло-серого цвета, которая смешивается с водой в любых соотношениях и эффективно используется в процессах, сопровождающихся обильным или средним пенообразованием, а также предупреждает излишнее пенообразование при предварительном введении в композицию (рецептуру). Благодаря минимальному содержанию воды в составе пеногасителя, он устойчив при транспортировке и хранении в условиях отрицательных температур. Внешний вид - Вязкая жидкость от светло-желтого до серого цвета без механических примесей; Содержание активных компонентов - 60 % ; Объем пены, не более - 80 мл; Время падения пены, не более - 10 сек.; Растворитель - Вода (эмульсия). Пеногаситель работает в широком интервале температур –20 ÷ +120ОС, при рН 3-12." Кол-во: 0.014

"Позиция 20" "Пеногаситель. Концентрированный силиконовый пеногаситель. Продукт представляет собой вязкотекучую жидкость, светло-желтого - светло-серого цвета, которая смешивается с водой в любых соотношениях и эффективно используется в процессах, сопровождающихся обильным или средним пенообразованием, а также предупреждает излишнее пенообразование при предварительном введении в композицию (рецептуру). Благодаря минимальному содержанию воды в составе пеногасителя, он устойчив при транспортировке и хранении в условиях отрицательных температур. Внешний вид - Вязкая жидкость от светло-желтого до серого цвета без механических примесей; Содержание активных компонентов - 60 % ; Объем пены, не более - 80 мл; Время падения пены, не более - 10 сек.; Растворитель - Вода (эмульсия). Пеногаситель работает в широком интервале температур –20 ÷ +120ОС, при рН 3-12." Кол-во: 0.014

"Позиция 21" "Пеногаситель. Концентрированный силиконовый пеногаситель. Продукт представляет собой вязкотекучую жидкость, светло-желтого - светло-серого цвета, которая смешивается с водой в любых соотношениях и эффективно используется в процессах, сопровождающихся обильным или средним пенообразованием, а также предупреждает излишнее пенообразование при предварительном введении в композицию (рецептуру). Благодаря минимальному содержанию воды в составе пеногасителя, он устойчив при транспортировке и хранении в условиях отрицательных температур. Внешний вид - Вязкая жидкость от светло-желтого до серого цвета без механических примесей; Содержание активных компонентов - 60 % ; Объем пены, не более - 80 мл; Время падения пены, не более - 10 сек.; Растворитель - Вода (эмульсия). Пеногаситель работает в широком интервале температур –20 ÷ +120ОС, при рН 3-12." Кол-во: 0.03

"Позиция 22" "Пеногаситель. Концентрированный силиконовый пеногаситель. Продукт представляет собой вязкотекучую жидкость, светло-желтого - светло-серого цвета, которая смешивается с водой в любых соотношениях и эффективно используется в процессах, сопровождающихся обильным или средним пенообразованием, а также предупреждает излишнее пенообразование при предварительном введении в композицию (рецептуру). Благодаря минимальному содержанию воды в составе пеногасителя, он устойчив при транспортировке и хранении в условиях отрицательных температур. Внешний вид - Вязкая жидкость от светло-желтого до серого цвета без механических примесей; Содержание активных компонентов - 60 % ; Объем пены, не более - 80 мл; Время падения пены, не более - 10 сек.; Растворитель - Вода (эмульсия). Пеногаситель работает в широком интервале температур –20 ÷ +120ОС, при рН 3-12." Кол-во: 0.05

"Позиция 23" "Пеногаситель. Концентрированный силиконовый пеногаситель. Продукт представляет собой вязкотекучую жидкость, светло-желтого - светло-серого цвета, которая смешивается с водой в любых соотношениях и эффективно используется в процессах, сопровождающихся обильным или средним пенообразованием, а также предупреждает излишнее пенообразование при предварительном введении в композицию (рецептуру). Благодаря минимальному содержанию воды в составе пеногасителя, он устойчив при транспортировке и хранении в условиях отрицательных температур. Внешний вид - Вязкая жидкость от светло-желтого до серого цвета без механических примесей; Содержание активных компонентов - 60 % ; Объем пены, не более - 80 мл; Время падения пены, не более - 10 сек.; Растворитель - Вода (эмульсия). Пеногаситель работает в широком интервале температур –20 ÷ +120ОС, при рН 3-12." Кол-во: 0.05

"Позиция 24" "Пеногаситель. Концентрированный силиконовый пеногаситель. Продукт представляет собой вязкотекучую жидкость, светло-желтого - светло-серого цвета, которая смешивается с водой в любых соотношениях и эффективно используется в процессах, сопровождающихся обильным или средним пенообразованием, а также предупреждает излишнее пенообразование при предварительном введении в композицию (рецептуру). Благодаря минимальному содержанию воды в составе пеногасителя, он устойчив при транспортировке и хранении в условиях отрицательных температур. Внешний вид - Вязкая жидкость от светло-желтого до серого цвета без механических примесей; Содержание активных компонентов - 60 % ; Объем пены, не более - 80 мл; Время падения пены, не более - 10 сек.; Растворитель - Вода (эмульсия). Пеногаситель работает в широком интервале температур –20 ÷ +120ОС, при рН 3-12." Кол-во: 0.04

"Позиция 25" "Пеногаситель. Концентрированный силиконовый пеногаситель. Продукт представляет собой вязкотекучую жидкость, светло-желтого - светло-серого цвета, которая смешивается с водой в любых соотношениях и эффективно используется в процессах, сопровождающихся обильным или средним пенообразованием, а также предупреждает излишнее пенообразование при предварительном введении в композицию (рецептуру). Благодаря минимальному содержанию воды в составе пеногасителя, он устойчив при транспортировке и хранении в условиях отрицательных температур. Внешний вид - Вязкая жидкость от светло-желтого до серого цвета без механических примесей; Содержание активных компонентов - 60 % ; Объем пены, не более - 80 мл; Время падения пены, не более - 10 сек.; Растворитель - Вода (эмульсия). Пеногаситель работает в широком интервале температур –20 ÷ +120ОС, при рН 3-12." Кол-во: 0.014

"Позиция 26" "Пеногаситель. Концентрированный силиконовый пеногаситель. Продукт представляет собой вязкотекучую жидкость, светло-желтого - светло-серого цвета, которая смешивается с водой в любых соотношениях и эффективно используется в процессах, сопровождающихся обильным или средним пенообразованием, а также предупреждает излишнее пенообразование при предварительном введении в композицию (рецептуру). Благодаря минимальному содержанию воды в составе пеногасителя, он устойчив при транспортировке и хранении в условиях отрицательных температур. Внешний вид - Вязкая жидкость от светло-желтого до серого цвета без механических примесей; Содержание активных компонентов - 60 % ; Объем пены, не более - 80 мл; Время падения пены, не более - 10 сек.; Растворитель - Вода (эмульсия). Пеногаситель работает в широком интервале температур –20 ÷ +120ОС, при рН 3-12." Кол-во: 0.04

"Позиция 27" "Пеногаситель. Концентрированный силиконовый пеногаситель. Продукт представляет собой вязкотекучую жидкость, светло-желтого - светло-серого цвета, которая смешивается с водой в любых соотношениях и эффективно используется в процессах, сопровождающихся обильным или средним пенообразованием, а также предупреждает излишнее пенообразование при предварительном введении в композицию (рецептуру). Благодаря минимальному содержанию воды в составе пеногасителя, он устойчив при транспортировке и хранении в условиях отрицательных температур. Внешний вид - Вязкая жидкость от светло-желтого до серого цвета без механических примесей; Содержание активных компонентов - 60 % ; Объем пены, не более - 80 мл; Время падения пены, не более - 10 сек.; Растворитель - Вода (эмульсия). Пеногаситель работает в широком интервале температур –20 ÷ +120ОС, при рН 3-12." Кол-во: 0.03

"Позиция 28" "Пеногаситель. Концентрированный силиконовый пеногаситель. Продукт представляет собой вязкотекучую жидкость, светло-желтого - светло-серого цвета, которая смешивается с водой в любых соотношениях и эффективно используется в процессах, сопровождающихся обильным или средним пенообразованием, а также предупреждает излишнее пенообразование при предварительном введении в композицию (рецептуру). Благодаря минимальному содержанию воды в составе пеногасителя, он устойчив при транспортировке и хранении в условиях отрицательных температур. Внешний вид - Вязкая жидкость от светло-желтого до серого цвета без механических примесей; Содержание активных компонентов - 60 % ; Объем пены, не более - 80 мл; Время падения пены, не более - 10 сек.; Растворитель - Вода (эмульсия). Пеногаситель работает в широком интервале температур –20 ÷ +120ОС, при рН 3-12." Кол-во: 0.014

"Позиция 29" "Пеногаситель. Концентрированный силиконовый пеногаситель. Продукт представляет собой вязкотекучую жидкость, светло-желтого - светло-серого цвета, которая смешивается с водой в любых соотношениях и эффективно используется в процессах, сопровождающихся обильным или средним пенообразованием, а также предупреждает излишнее пенообразование при предварительном введении в композицию (рецептуру). Благодаря минимальному содержанию воды в составе пеногасителя, он устойчив при транспортировке и хранении в условиях отрицательных температур. Внешний вид - Вязкая жидкость от светло-желтого до серого цвета без механических примесей; Содержание активных компонентов - 60 % ; Объем пены, не более - 80 мл; Время падения пены, не более - 10 сек.; Растворитель - Вода (эмульсия). Пеногаситель работает в широком интервале температур –20 ÷ +120ОС, при рН 3-12." Кол-во: 0.014

"Позиция 30" "Пеногаситель. Концентрированный силиконовый пеногаситель. Продукт представляет собой вязкотекучую жидкость, светло-желтого - светло-серого цвета, которая смешивается с водой в любых соотношениях и эффективно используется в процессах, сопровождающихся обильным или средним пенообразованием, а также предупреждает излишнее пенообразование при предварительном введении в композицию (рецептуру). Благодаря минимальному содержанию воды в составе пеногасителя, он устойчив при транспортировке и хранении в условиях отрицательных температур. Внешний вид - Вязкая жидкость от светло-желтого до серого цвета без механических примесей; Содержание активных компонентов - 60 % ; Объем пены, не более - 80 мл; Время падения пены, не более - 10 сек.; Растворитель - Вода (эмульсия). Пеногаситель работает в широком интервале температур –20 ÷ +120ОС, при рН 3-12." Кол-во: 0.04

"Позиция 31" "Пеногаситель. Концентрированный силиконовый пеногаситель. Продукт представляет собой вязкотекучую жидкость, светло-желтого - светло-серого цвета, которая смешивается с водой в любых соотношениях и эффективно используется в процессах, сопровождающихся обильным или средним пенообразованием, а также предупреждает излишнее пенообразование при предварительном введении в композицию (рецептуру). Благодаря минимальному содержанию воды в составе пеногасителя, он устойчив при транспортировке и хранении в условиях отрицательных температур. Внешний вид - Вязкая жидкость от светло-желтого до серого цвета без механических примесей; Содержание активных компонентов - 60 % ; Объем пены, не более - 80 мл; Время падения пены, не более - 10 сек.; Растворитель - Вода (эмульсия). Пеногаситель работает в широком интервале температур –20 ÷ +120ОС, при рН 3-12." Кол-во: 0.25

"Позиция 32" "Пеногаситель. Концентрированный силиконовый пеногаситель. Продукт представляет собой вязкотекучую жидкость, светло-желтого - светло-серого цвета, которая смешивается с водой в любых соотношениях и эффективно используется в процессах, сопровождающихся обильным или средним пенообразованием, а также предупреждает излишнее пенообразование при предварительном введении в композицию (рецептуру). Благодаря минимальному содержанию воды в составе пеногасителя, он устойчив при транспортировке и хранении в условиях отрицательных температур. Внешний вид - Вязкая жидкость от светло-желтого до серого цвета без механических примесей; Содержание активных компонентов - 60 % ; Объем пены, не более - 80 мл; Время падения пены, не более - 10 сек.; Растворитель - Вода (эмульсия). Пеногаситель работает в широком интервале температур –20 ÷ +120ОС, при рН 3-12." Кол-во: 0.25

"Позиция 33" "Пеногаситель. Концентрированный силиконовый пеногаситель. Продукт представляет собой вязкотекучую жидкость, светло-желтого - светло-серого цвета, которая смешивается с водой в любых соотношениях и эффективно используется в процессах, сопровождающихся обильным или средним пенообразованием, а также предупреждает излишнее пенообразование при предварительном введении в композицию (рецептуру). Благодаря минимальному содержанию воды в составе пеногасителя, он устойчив при транспортировке и хранении в условиях отрицательных температур. Внешний вид - Вязкая жидкость от светло-желтого до серого цвета без механических примесей; Содержание активных компонентов - 60 % ; Объем пены, не более - 80 мл; Время падения пены, не более - 10 сек.; Растворитель - Вода (эмульсия). Пеногаситель работает в широком интервале температур –20 ÷ +120ОС, при рН 3-12." Кол-во: 0.014

"Позиция 34" "Пеногаситель. Концентрированный силиконовый пеногаситель. Продукт представляет собой вязкотекучую жидкость, светло-желтого - светло-серого цвета, которая смешивается с водой в любых соотношениях и эффективно используется в процессах, сопровождающихся обильным или средним пенообразованием, а также предупреждает излишнее пенообразование при предварительном введении в композицию (рецептуру). Благодаря минимальному содержанию воды в составе пеногасителя, он устойчив при транспортировке и хранении в условиях отрицательных температур. Внешний вид - Вязкая жидкость от светло-желтого до серого цвета без механических примесей; Содержание активных компонентов - 60 % ; Объем пены, не более - 80 мл; Время падения пены, не более - 10 сек.; Растворитель - Вода (эмульсия). Пеногаситель работает в широком интервале температур –20 ÷ +120ОС, при рН 3-12." Кол-во: 0.014

"Позиция 35" "Пеногаситель. Концентрированный силиконовый пеногаситель. Продукт представляет собой вязкотекучую жидкость, светло-желтого - светло-серого цвета, которая смешивается с водой в любых соотношениях и эффективно используется в процессах, сопровождающихся обильным или средним пенообразованием, а также предупреждает излишнее пенообразование при предварительном введении в композицию (рецептуру). Благодаря минимальному содержанию воды в составе пеногасителя, он устойчив при транспортировке и хранении в условиях отрицательных температур. Внешний вид - Вязкая жидкость от светло-желтого до серого цвета без механических примесей; Содержание активных компонентов - 60 % ; Объем пены, не более - 80 мл; Время падения пены, не более - 10 сек.; Растворитель - Вода (эмульсия). Пеногаситель работает в широком интервале температур –20 ÷ +120ОС, при рН 3-12." Кол-во: 0.014