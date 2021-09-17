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    Главная / Торги / Поставка пеногасителей и пенорегуляторов для нужд ООО "Газпром переработка" и ООО "Газпром ПХГ" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) БАА 45326)

    Поставка пеногасителей и пенорегуляторов для нужд ООО "Газпром переработка" и ООО "Газпром ПХГ" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) БАА 45326)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.09.2021 09:3017.09.2021 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110589123Дата и время окончания срока приема заявок Поставка пеногасителей и пенорегуляторовРоссийская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32110589123

    Уникальный номер закупки

    21/4.3/0045326/ГПК

    Номер закупки

    0095/21/4.3/0045326/ГПК/ПР/ГОС/Э/26.08.2021

    Наименование закупки

    Поставка пеногасителей и пенорегуляторов для нужд ООО "Газпром переработка" и ООО "Газпром ПХГ" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) БАА 45326)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    26.08.2021 14:21

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Продление вскр_17.09.2021.docx

    45326_Документация МИ.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АО Газпром закупки
    Все закупки и тендеры АО Газпром закупки

    Юридический адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Почтовый адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Контактный телефон

    +7 812 609-32-42

    Факс

    +7 495 737-06-22

    Адрес электронной почты

    A.Baskakov@tender.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Баскаков А. А.

    Место рассмотрения предложений

    Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка пеногасителей и пенорегуляторов

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.09.202129.09.2021 14:0029.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110589123Подведение итогов не позднее Поставка пеногасителей и пенорегуляторовРоссийская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка пеногасителей и пенорегуляторов

    Начальная цена

    5 630 700,99

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Классификатор ОКПД2

    20.59.52.130

    Составы и заряды для огнетушителей

    Классификатор ОКВЭД2

    20.59

    Производство прочих химических продуктов, не включенных в другие группировки

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Пеногаситель. Высокоэффективная силиконовая антипенная эмульсия низкой вязкости. Характеризуется очень хорошими показателями разрушения пены. Обладает высокой эффективностью действия. Внешний вид - Жидкость белого цвета (эмульсия); Содержание нелетучих компонентов - 20-27; Тип эмульгаторов - Неионогенный; Объем пены, не более - 80 ; Время падения пены, не более - 10; Реакция среды (pH 1% раствора) - 5,0-8,0; Растворитель - Вода (эмульсия)."

    Кол-во: 0.8

    "Позиция 2"

    "Пенорегулятор. Внешний вид - однородная жидкость от бесцветного до желтого цвета без механических примесей. Допускается опалесценция. Вязкость кинематическая при 25 °С - 700 ÷ 1500 мм2/с; рН водного раствора - 6,0 ÷ 7,5 ед. рН; Растворимость в воде при 25 °С - Полная. Допускается опалесценция. Плотность 1,03-1,04 г/см3."

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 3"

    "Пенорегулятор. Внешний вид - однородная жидкость от бесцветного до желтого цвета без механических примесей. Допускается опалесценция. Вязкость кинематическая при 25 °С - 700 ÷ 1500 мм2/с; рН водного раствора - 6,0 ÷ 7,5 ед. рН; Растворимость в воде при 25 °С - Полная. Допускается опалесценция. Плотность 1,03-1,04 г/см3."

    Кол-во: 3.2

    "Позиция 4"

    "Пеногаситель. Концентрированный силиконовый пеногаситель. Продукт представляет собой вязкотекучую жидкость, светло-желтого - светло-серого цвета, которая смешивается с водой в любых соотношениях и эффективно используется в процессах, сопровождающихся обильным или средним пенообразованием, а также предупреждает излишнее пенообразование при предварительном введении в композицию (рецептуру). Благодаря минимальному содержанию воды в составе пеногасителя, он устойчив при транспортировке и хранении в условиях отрицательных температур. Внешний вид - Вязкая жидкость от светло-желтого до серого цвета без механических примесей; Содержание активных компонентов - 60 % ; Объем пены, не более - 80 мл; Время падения пены, не более - 10 сек.; Растворитель - Вода (эмульсия). Пеногаситель работает в широком интервале температур –20 ÷ +120ОС, при рН 3-12."

    Кол-во: 0.05

    "Позиция 5"

    "Пеногаситель. Концентрированный силиконовый пеногаситель. Продукт представляет собой вязкотекучую жидкость, светло-желтого - светло-серого цвета, которая смешивается с водой в любых соотношениях и эффективно используется в процессах, сопровождающихся обильным или средним пенообразованием, а также предупреждает излишнее пенообразование при предварительном введении в композицию (рецептуру). Благодаря минимальному содержанию воды в составе пеногасителя, он устойчив при транспортировке и хранении в условиях отрицательных температур. Внешний вид - Вязкая жидкость от светло-желтого до серого цвета без механических примесей; Содержание активных компонентов - 60 % ; Объем пены, не более - 80 мл; Время падения пены, не более - 10 сек.; Растворитель - Вода (эмульсия). Пеногаситель работает в широком интервале температур –20 ÷ +120ОС, при рН 3-12."

    Кол-во: 0.014

    "Позиция 6"

    "Пеногаситель. Концентрированный силиконовый пеногаситель. Продукт представляет собой вязкотекучую жидкость, светло-желтого - светло-серого цвета, которая смешивается с водой в любых соотношениях и эффективно используется в процессах, сопровождающихся обильным или средним пенообразованием, а также предупреждает излишнее пенообразование при предварительном введении в композицию (рецептуру). Благодаря минимальному содержанию воды в составе пеногасителя, он устойчив при транспортировке и хранении в условиях отрицательных температур. Внешний вид - Вязкая жидкость от светло-желтого до серого цвета без механических примесей; Содержание активных компонентов - 60 % ; Объем пены, не более - 80 мл; Время падения пены, не более - 10 сек.; Растворитель - Вода (эмульсия). Пеногаситель работает в широком интервале температур –20 ÷ +120ОС, при рН 3-12."

    Кол-во: 0.014

    "Позиция 7"

    "Пеногаситель. Концентрированный силиконовый пеногаситель. Продукт представляет собой вязкотекучую жидкость, светло-желтого - светло-серого цвета, которая смешивается с водой в любых соотношениях и эффективно используется в процессах, сопровождающихся обильным или средним пенообразованием, а также предупреждает излишнее пенообразование при предварительном введении в композицию (рецептуру). Благодаря минимальному содержанию воды в составе пеногасителя, он устойчив при транспортировке и хранении в условиях отрицательных температур. Внешний вид - Вязкая жидкость от светло-желтого до серого цвета без механических примесей; Содержание активных компонентов - 60 % ; Объем пены, не более - 80 мл; Время падения пены, не более - 10 сек.; Растворитель - Вода (эмульсия). Пеногаситель работает в широком интервале температур –20 ÷ +120ОС, при рН 3-12."

    Кол-во: 0.014

    "Позиция 8"

    "Пеногаситель. Концентрированный силиконовый пеногаситель. Продукт представляет собой вязкотекучую жидкость, светло-желтого - светло-серого цвета, которая смешивается с водой в любых соотношениях и эффективно используется в процессах, сопровождающихся обильным или средним пенообразованием, а также предупреждает излишнее пенообразование при предварительном введении в композицию (рецептуру). Благодаря минимальному содержанию воды в составе пеногасителя, он устойчив при транспортировке и хранении в условиях отрицательных температур. Внешний вид - Вязкая жидкость от светло-желтого до серого цвета без механических примесей; Содержание активных компонентов - 60 % ; Объем пены, не более - 80 мл; Время падения пены, не более - 10 сек.; Растворитель - Вода (эмульсия). Пеногаситель работает в широком интервале температур –20 ÷ +120ОС, при рН 3-12."

    Кол-во: 0.014

    "Позиция 9"

    "Пеногаситель. Концентрированный силиконовый пеногаситель. Продукт представляет собой вязкотекучую жидкость, светло-желтого - светло-серого цвета, которая смешивается с водой в любых соотношениях и эффективно используется в процессах, сопровождающихся обильным или средним пенообразованием, а также предупреждает излишнее пенообразование при предварительном введении в композицию (рецептуру). Благодаря минимальному содержанию воды в составе пеногасителя, он устойчив при транспортировке и хранении в условиях отрицательных температур. Внешний вид - Вязкая жидкость от светло-желтого до серого цвета без механических примесей; Содержание активных компонентов - 60 % ; Объем пены, не более - 80 мл; Время падения пены, не более - 10 сек.; Растворитель - Вода (эмульсия). Пеногаситель работает в широком интервале температур –20 ÷ +120ОС, при рН 3-12."

    Кол-во: 0.014

    "Позиция 10"

    "Пеногаситель. Концентрированный силиконовый пеногаситель. Продукт представляет собой вязкотекучую жидкость, светло-желтого - светло-серого цвета, которая смешивается с водой в любых соотношениях и эффективно используется в процессах, сопровождающихся обильным или средним пенообразованием, а также предупреждает излишнее пенообразование при предварительном введении в композицию (рецептуру). Благодаря минимальному содержанию воды в составе пеногасителя, он устойчив при транспортировке и хранении в условиях отрицательных температур. Внешний вид - Вязкая жидкость от светло-желтого до серого цвета без механических примесей; Содержание активных компонентов - 60 % ; Объем пены, не более - 80 мл; Время падения пены, не более - 10 сек.; Растворитель - Вода (эмульсия). Пеногаситель работает в широком интервале температур –20 ÷ +120ОС, при рН 3-12."

    Кол-во: 0.05

    "Позиция 11"

    "Пеногаситель. Концентрированный силиконовый пеногаситель. Продукт представляет собой вязкотекучую жидкость, светло-желтого - светло-серого цвета, которая смешивается с водой в любых соотношениях и эффективно используется в процессах, сопровождающихся обильным или средним пенообразованием, а также предупреждает излишнее пенообразование при предварительном введении в композицию (рецептуру). Благодаря минимальному содержанию воды в составе пеногасителя, он устойчив при транспортировке и хранении в условиях отрицательных температур. Внешний вид - Вязкая жидкость от светло-желтого до серого цвета без механических примесей; Содержание активных компонентов - 60 % ; Объем пены, не более - 80 мл; Время падения пены, не более - 10 сек.; Растворитель - Вода (эмульсия). Пеногаситель работает в широком интервале температур –20 ÷ +120ОС, при рН 3-12."

    Кол-во: 0.05

    "Позиция 12"

    "Пеногаситель. Концентрированный силиконовый пеногаситель. Продукт представляет собой вязкотекучую жидкость, светло-желтого - светло-серого цвета, которая смешивается с водой в любых соотношениях и эффективно используется в процессах, сопровождающихся обильным или средним пенообразованием, а также предупреждает излишнее пенообразование при предварительном введении в композицию (рецептуру). Благодаря минимальному содержанию воды в составе пеногасителя, он устойчив при транспортировке и хранении в условиях отрицательных температур. Внешний вид - Вязкая жидкость от светло-желтого до серого цвета без механических примесей; Содержание активных компонентов - 60 % ; Объем пены, не более - 80 мл; Время падения пены, не более - 10 сек.; Растворитель - Вода (эмульсия). Пеногаситель работает в широком интервале температур –20 ÷ +120ОС, при рН 3-12."

    Кол-во: 0.05

    "Позиция 13"

    "Пеногаситель. Концентрированный силиконовый пеногаситель. Продукт представляет собой вязкотекучую жидкость, светло-желтого - светло-серого цвета, которая смешивается с водой в любых соотношениях и эффективно используется в процессах, сопровождающихся обильным или средним пенообразованием, а также предупреждает излишнее пенообразование при предварительном введении в композицию (рецептуру). Благодаря минимальному содержанию воды в составе пеногасителя, он устойчив при транспортировке и хранении в условиях отрицательных температур. Внешний вид - Вязкая жидкость от светло-желтого до серого цвета без механических примесей; Содержание активных компонентов - 60 % ; Объем пены, не более - 80 мл; Время падения пены, не более - 10 сек.; Растворитель - Вода (эмульсия). Пеногаситель работает в широком интервале температур –20 ÷ +120ОС, при рН 3-12."

    Кол-во: 0.05

    "Позиция 14"

    "Пеногаситель. Концентрированный силиконовый пеногаситель. Продукт представляет собой вязкотекучую жидкость, светло-желтого - светло-серого цвета, которая смешивается с водой в любых соотношениях и эффективно используется в процессах, сопровождающихся обильным или средним пенообразованием, а также предупреждает излишнее пенообразование при предварительном введении в композицию (рецептуру). Благодаря минимальному содержанию воды в составе пеногасителя, он устойчив при транспортировке и хранении в условиях отрицательных температур. Внешний вид - Вязкая жидкость от светло-желтого до серого цвета без механических примесей; Содержание активных компонентов - 60 % ; Объем пены, не более - 80 мл; Время падения пены, не более - 10 сек.; Растворитель - Вода (эмульсия). Пеногаситель работает в широком интервале температур –20 ÷ +120ОС, при рН 3-12."

    Кол-во: 0.05

    "Позиция 15"

    "Пеногаситель. Концентрированный силиконовый пеногаситель. Продукт представляет собой вязкотекучую жидкость, светло-желтого - светло-серого цвета, которая смешивается с водой в любых соотношениях и эффективно используется в процессах, сопровождающихся обильным или средним пенообразованием, а также предупреждает излишнее пенообразование при предварительном введении в композицию (рецептуру). Благодаря минимальному содержанию воды в составе пеногасителя, он устойчив при транспортировке и хранении в условиях отрицательных температур. Внешний вид - Вязкая жидкость от светло-желтого до серого цвета без механических примесей; Содержание активных компонентов - 60 % ; Объем пены, не более - 80 мл; Время падения пены, не более - 10 сек.; Растворитель - Вода (эмульсия). Пеногаситель работает в широком интервале температур –20 ÷ +120ОС, при рН 3-12."

    Кол-во: 0.05

    "Позиция 16"

    "Пеногаситель. Концентрированный силиконовый пеногаситель. Продукт представляет собой вязкотекучую жидкость, светло-желтого - светло-серого цвета, которая смешивается с водой в любых соотношениях и эффективно используется в процессах, сопровождающихся обильным или средним пенообразованием, а также предупреждает излишнее пенообразование при предварительном введении в композицию (рецептуру). Благодаря минимальному содержанию воды в составе пеногасителя, он устойчив при транспортировке и хранении в условиях отрицательных температур. Внешний вид - Вязкая жидкость от светло-желтого до серого цвета без механических примесей; Содержание активных компонентов - 60 % ; Объем пены, не более - 80 мл; Время падения пены, не более - 10 сек.; Растворитель - Вода (эмульсия). Пеногаситель работает в широком интервале температур –20 ÷ +120ОС, при рН 3-12."

    Кол-во: 0.05

    "Позиция 17"

    "Пеногаситель. Концентрированный силиконовый пеногаситель. Продукт представляет собой вязкотекучую жидкость, светло-желтого - светло-серого цвета, которая смешивается с водой в любых соотношениях и эффективно используется в процессах, сопровождающихся обильным или средним пенообразованием, а также предупреждает излишнее пенообразование при предварительном введении в композицию (рецептуру). Благодаря минимальному содержанию воды в составе пеногасителя, он устойчив при транспортировке и хранении в условиях отрицательных температур. Внешний вид - Вязкая жидкость от светло-желтого до серого цвета без механических примесей; Содержание активных компонентов - 60 % ; Объем пены, не более - 80 мл; Время падения пены, не более - 10 сек.; Растворитель - Вода (эмульсия). Пеногаситель работает в широком интервале температур –20 ÷ +120ОС, при рН 3-12."

    Кол-во: 0.014

    "Позиция 18"

    "Пеногаситель. Концентрированный силиконовый пеногаситель. Продукт представляет собой вязкотекучую жидкость, светло-желтого - светло-серого цвета, которая смешивается с водой в любых соотношениях и эффективно используется в процессах, сопровождающихся обильным или средним пенообразованием, а также предупреждает излишнее пенообразование при предварительном введении в композицию (рецептуру). Благодаря минимальному содержанию воды в составе пеногасителя, он устойчив при транспортировке и хранении в условиях отрицательных температур. Внешний вид - Вязкая жидкость от светло-желтого до серого цвета без механических примесей; Содержание активных компонентов - 60 % ; Объем пены, не более - 80 мл; Время падения пены, не более - 10 сек.; Растворитель - Вода (эмульсия). Пеногаситель работает в широком интервале температур –20 ÷ +120ОС, при рН 3-12."

    Кол-во: 0.04

    "Позиция 19"

    "Пеногаситель. Концентрированный силиконовый пеногаситель. Продукт представляет собой вязкотекучую жидкость, светло-желтого - светло-серого цвета, которая смешивается с водой в любых соотношениях и эффективно используется в процессах, сопровождающихся обильным или средним пенообразованием, а также предупреждает излишнее пенообразование при предварительном введении в композицию (рецептуру). Благодаря минимальному содержанию воды в составе пеногасителя, он устойчив при транспортировке и хранении в условиях отрицательных температур. Внешний вид - Вязкая жидкость от светло-желтого до серого цвета без механических примесей; Содержание активных компонентов - 60 % ; Объем пены, не более - 80 мл; Время падения пены, не более - 10 сек.; Растворитель - Вода (эмульсия). Пеногаситель работает в широком интервале температур –20 ÷ +120ОС, при рН 3-12."

    Кол-во: 0.014

    "Позиция 20"

    "Пеногаситель. Концентрированный силиконовый пеногаситель. Продукт представляет собой вязкотекучую жидкость, светло-желтого - светло-серого цвета, которая смешивается с водой в любых соотношениях и эффективно используется в процессах, сопровождающихся обильным или средним пенообразованием, а также предупреждает излишнее пенообразование при предварительном введении в композицию (рецептуру). Благодаря минимальному содержанию воды в составе пеногасителя, он устойчив при транспортировке и хранении в условиях отрицательных температур. Внешний вид - Вязкая жидкость от светло-желтого до серого цвета без механических примесей; Содержание активных компонентов - 60 % ; Объем пены, не более - 80 мл; Время падения пены, не более - 10 сек.; Растворитель - Вода (эмульсия). Пеногаситель работает в широком интервале температур –20 ÷ +120ОС, при рН 3-12."

    Кол-во: 0.014

    "Позиция 21"

    "Пеногаситель. Концентрированный силиконовый пеногаситель. Продукт представляет собой вязкотекучую жидкость, светло-желтого - светло-серого цвета, которая смешивается с водой в любых соотношениях и эффективно используется в процессах, сопровождающихся обильным или средним пенообразованием, а также предупреждает излишнее пенообразование при предварительном введении в композицию (рецептуру). Благодаря минимальному содержанию воды в составе пеногасителя, он устойчив при транспортировке и хранении в условиях отрицательных температур. Внешний вид - Вязкая жидкость от светло-желтого до серого цвета без механических примесей; Содержание активных компонентов - 60 % ; Объем пены, не более - 80 мл; Время падения пены, не более - 10 сек.; Растворитель - Вода (эмульсия). Пеногаситель работает в широком интервале температур –20 ÷ +120ОС, при рН 3-12."

    Кол-во: 0.03

    "Позиция 22"

    "Пеногаситель. Концентрированный силиконовый пеногаситель. Продукт представляет собой вязкотекучую жидкость, светло-желтого - светло-серого цвета, которая смешивается с водой в любых соотношениях и эффективно используется в процессах, сопровождающихся обильным или средним пенообразованием, а также предупреждает излишнее пенообразование при предварительном введении в композицию (рецептуру). Благодаря минимальному содержанию воды в составе пеногасителя, он устойчив при транспортировке и хранении в условиях отрицательных температур. Внешний вид - Вязкая жидкость от светло-желтого до серого цвета без механических примесей; Содержание активных компонентов - 60 % ; Объем пены, не более - 80 мл; Время падения пены, не более - 10 сек.; Растворитель - Вода (эмульсия). Пеногаситель работает в широком интервале температур –20 ÷ +120ОС, при рН 3-12."

    Кол-во: 0.05

    "Позиция 23"

    "Пеногаситель. Концентрированный силиконовый пеногаситель. Продукт представляет собой вязкотекучую жидкость, светло-желтого - светло-серого цвета, которая смешивается с водой в любых соотношениях и эффективно используется в процессах, сопровождающихся обильным или средним пенообразованием, а также предупреждает излишнее пенообразование при предварительном введении в композицию (рецептуру). Благодаря минимальному содержанию воды в составе пеногасителя, он устойчив при транспортировке и хранении в условиях отрицательных температур. Внешний вид - Вязкая жидкость от светло-желтого до серого цвета без механических примесей; Содержание активных компонентов - 60 % ; Объем пены, не более - 80 мл; Время падения пены, не более - 10 сек.; Растворитель - Вода (эмульсия). Пеногаситель работает в широком интервале температур –20 ÷ +120ОС, при рН 3-12."

    Кол-во: 0.05

    "Позиция 24"

    "Пеногаситель. Концентрированный силиконовый пеногаситель. Продукт представляет собой вязкотекучую жидкость, светло-желтого - светло-серого цвета, которая смешивается с водой в любых соотношениях и эффективно используется в процессах, сопровождающихся обильным или средним пенообразованием, а также предупреждает излишнее пенообразование при предварительном введении в композицию (рецептуру). Благодаря минимальному содержанию воды в составе пеногасителя, он устойчив при транспортировке и хранении в условиях отрицательных температур. Внешний вид - Вязкая жидкость от светло-желтого до серого цвета без механических примесей; Содержание активных компонентов - 60 % ; Объем пены, не более - 80 мл; Время падения пены, не более - 10 сек.; Растворитель - Вода (эмульсия). Пеногаситель работает в широком интервале температур –20 ÷ +120ОС, при рН 3-12."

    Кол-во: 0.04

    "Позиция 25"

    "Пеногаситель. Концентрированный силиконовый пеногаситель. Продукт представляет собой вязкотекучую жидкость, светло-желтого - светло-серого цвета, которая смешивается с водой в любых соотношениях и эффективно используется в процессах, сопровождающихся обильным или средним пенообразованием, а также предупреждает излишнее пенообразование при предварительном введении в композицию (рецептуру). Благодаря минимальному содержанию воды в составе пеногасителя, он устойчив при транспортировке и хранении в условиях отрицательных температур. Внешний вид - Вязкая жидкость от светло-желтого до серого цвета без механических примесей; Содержание активных компонентов - 60 % ; Объем пены, не более - 80 мл; Время падения пены, не более - 10 сек.; Растворитель - Вода (эмульсия). Пеногаситель работает в широком интервале температур –20 ÷ +120ОС, при рН 3-12."

    Кол-во: 0.014

    "Позиция 26"

    "Пеногаситель. Концентрированный силиконовый пеногаситель. Продукт представляет собой вязкотекучую жидкость, светло-желтого - светло-серого цвета, которая смешивается с водой в любых соотношениях и эффективно используется в процессах, сопровождающихся обильным или средним пенообразованием, а также предупреждает излишнее пенообразование при предварительном введении в композицию (рецептуру). Благодаря минимальному содержанию воды в составе пеногасителя, он устойчив при транспортировке и хранении в условиях отрицательных температур. Внешний вид - Вязкая жидкость от светло-желтого до серого цвета без механических примесей; Содержание активных компонентов - 60 % ; Объем пены, не более - 80 мл; Время падения пены, не более - 10 сек.; Растворитель - Вода (эмульсия). Пеногаситель работает в широком интервале температур –20 ÷ +120ОС, при рН 3-12."

    Кол-во: 0.04

    "Позиция 27"

    "Пеногаситель. Концентрированный силиконовый пеногаситель. Продукт представляет собой вязкотекучую жидкость, светло-желтого - светло-серого цвета, которая смешивается с водой в любых соотношениях и эффективно используется в процессах, сопровождающихся обильным или средним пенообразованием, а также предупреждает излишнее пенообразование при предварительном введении в композицию (рецептуру). Благодаря минимальному содержанию воды в составе пеногасителя, он устойчив при транспортировке и хранении в условиях отрицательных температур. Внешний вид - Вязкая жидкость от светло-желтого до серого цвета без механических примесей; Содержание активных компонентов - 60 % ; Объем пены, не более - 80 мл; Время падения пены, не более - 10 сек.; Растворитель - Вода (эмульсия). Пеногаситель работает в широком интервале температур –20 ÷ +120ОС, при рН 3-12."

    Кол-во: 0.03

    "Позиция 28"

    "Пеногаситель. Концентрированный силиконовый пеногаситель. Продукт представляет собой вязкотекучую жидкость, светло-желтого - светло-серого цвета, которая смешивается с водой в любых соотношениях и эффективно используется в процессах, сопровождающихся обильным или средним пенообразованием, а также предупреждает излишнее пенообразование при предварительном введении в композицию (рецептуру). Благодаря минимальному содержанию воды в составе пеногасителя, он устойчив при транспортировке и хранении в условиях отрицательных температур. Внешний вид - Вязкая жидкость от светло-желтого до серого цвета без механических примесей; Содержание активных компонентов - 60 % ; Объем пены, не более - 80 мл; Время падения пены, не более - 10 сек.; Растворитель - Вода (эмульсия). Пеногаситель работает в широком интервале температур –20 ÷ +120ОС, при рН 3-12."

    Кол-во: 0.014

    "Позиция 29"

    "Пеногаситель. Концентрированный силиконовый пеногаситель. Продукт представляет собой вязкотекучую жидкость, светло-желтого - светло-серого цвета, которая смешивается с водой в любых соотношениях и эффективно используется в процессах, сопровождающихся обильным или средним пенообразованием, а также предупреждает излишнее пенообразование при предварительном введении в композицию (рецептуру). Благодаря минимальному содержанию воды в составе пеногасителя, он устойчив при транспортировке и хранении в условиях отрицательных температур. Внешний вид - Вязкая жидкость от светло-желтого до серого цвета без механических примесей; Содержание активных компонентов - 60 % ; Объем пены, не более - 80 мл; Время падения пены, не более - 10 сек.; Растворитель - Вода (эмульсия). Пеногаситель работает в широком интервале температур –20 ÷ +120ОС, при рН 3-12."

    Кол-во: 0.014

    "Позиция 30"

    "Пеногаситель. Концентрированный силиконовый пеногаситель. Продукт представляет собой вязкотекучую жидкость, светло-желтого - светло-серого цвета, которая смешивается с водой в любых соотношениях и эффективно используется в процессах, сопровождающихся обильным или средним пенообразованием, а также предупреждает излишнее пенообразование при предварительном введении в композицию (рецептуру). Благодаря минимальному содержанию воды в составе пеногасителя, он устойчив при транспортировке и хранении в условиях отрицательных температур. Внешний вид - Вязкая жидкость от светло-желтого до серого цвета без механических примесей; Содержание активных компонентов - 60 % ; Объем пены, не более - 80 мл; Время падения пены, не более - 10 сек.; Растворитель - Вода (эмульсия). Пеногаситель работает в широком интервале температур –20 ÷ +120ОС, при рН 3-12."

    Кол-во: 0.04

    "Позиция 31"

    "Пеногаситель. Концентрированный силиконовый пеногаситель. Продукт представляет собой вязкотекучую жидкость, светло-желтого - светло-серого цвета, которая смешивается с водой в любых соотношениях и эффективно используется в процессах, сопровождающихся обильным или средним пенообразованием, а также предупреждает излишнее пенообразование при предварительном введении в композицию (рецептуру). Благодаря минимальному содержанию воды в составе пеногасителя, он устойчив при транспортировке и хранении в условиях отрицательных температур. Внешний вид - Вязкая жидкость от светло-желтого до серого цвета без механических примесей; Содержание активных компонентов - 60 % ; Объем пены, не более - 80 мл; Время падения пены, не более - 10 сек.; Растворитель - Вода (эмульсия). Пеногаситель работает в широком интервале температур –20 ÷ +120ОС, при рН 3-12."

    Кол-во: 0.25

    "Позиция 32"

    "Пеногаситель. Концентрированный силиконовый пеногаситель. Продукт представляет собой вязкотекучую жидкость, светло-желтого - светло-серого цвета, которая смешивается с водой в любых соотношениях и эффективно используется в процессах, сопровождающихся обильным или средним пенообразованием, а также предупреждает излишнее пенообразование при предварительном введении в композицию (рецептуру). Благодаря минимальному содержанию воды в составе пеногасителя, он устойчив при транспортировке и хранении в условиях отрицательных температур. Внешний вид - Вязкая жидкость от светло-желтого до серого цвета без механических примесей; Содержание активных компонентов - 60 % ; Объем пены, не более - 80 мл; Время падения пены, не более - 10 сек.; Растворитель - Вода (эмульсия). Пеногаситель работает в широком интервале температур –20 ÷ +120ОС, при рН 3-12."

    Кол-во: 0.25

    "Позиция 33"

    "Пеногаситель. Концентрированный силиконовый пеногаситель. Продукт представляет собой вязкотекучую жидкость, светло-желтого - светло-серого цвета, которая смешивается с водой в любых соотношениях и эффективно используется в процессах, сопровождающихся обильным или средним пенообразованием, а также предупреждает излишнее пенообразование при предварительном введении в композицию (рецептуру). Благодаря минимальному содержанию воды в составе пеногасителя, он устойчив при транспортировке и хранении в условиях отрицательных температур. Внешний вид - Вязкая жидкость от светло-желтого до серого цвета без механических примесей; Содержание активных компонентов - 60 % ; Объем пены, не более - 80 мл; Время падения пены, не более - 10 сек.; Растворитель - Вода (эмульсия). Пеногаситель работает в широком интервале температур –20 ÷ +120ОС, при рН 3-12."

    Кол-во: 0.014

    "Позиция 34"

    "Пеногаситель. Концентрированный силиконовый пеногаситель. Продукт представляет собой вязкотекучую жидкость, светло-желтого - светло-серого цвета, которая смешивается с водой в любых соотношениях и эффективно используется в процессах, сопровождающихся обильным или средним пенообразованием, а также предупреждает излишнее пенообразование при предварительном введении в композицию (рецептуру). Благодаря минимальному содержанию воды в составе пеногасителя, он устойчив при транспортировке и хранении в условиях отрицательных температур. Внешний вид - Вязкая жидкость от светло-желтого до серого цвета без механических примесей; Содержание активных компонентов - 60 % ; Объем пены, не более - 80 мл; Время падения пены, не более - 10 сек.; Растворитель - Вода (эмульсия). Пеногаситель работает в широком интервале температур –20 ÷ +120ОС, при рН 3-12."

    Кол-во: 0.014

    "Позиция 35"

    "Пеногаситель. Концентрированный силиконовый пеногаситель. Продукт представляет собой вязкотекучую жидкость, светло-желтого - светло-серого цвета, которая смешивается с водой в любых соотношениях и эффективно используется в процессах, сопровождающихся обильным или средним пенообразованием, а также предупреждает излишнее пенообразование при предварительном введении в композицию (рецептуру). Благодаря минимальному содержанию воды в составе пеногасителя, он устойчив при транспортировке и хранении в условиях отрицательных температур. Внешний вид - Вязкая жидкость от светло-желтого до серого цвета без механических примесей; Содержание активных компонентов - 60 % ; Объем пены, не более - 80 мл; Время падения пены, не более - 10 сек.; Растворитель - Вода (эмульсия). Пеногаситель работает в широком интервале температур –20 ÷ +120ОС, при рН 3-12."

    Кол-во: 0.014

    "Позиция 36"

    "Пеногаситель. Концентрированный силиконовый пеногаситель. Продукт представляет собой вязкотекучую жидкость, светло-желтого - светло-серого цвета, которая смешивается с водой в любых соотношениях и эффективно используется в процессах, сопровождающихся обильным или средним пенообразованием, а также предупреждает излишнее пенообразование при предварительном введении в композицию (рецептуру). Благодаря минимальному содержанию воды в составе пеногасителя, он устойчив при транспортировке и хранении в условиях отрицательных температур. Внешний вид - Вязкая жидкость от светло-желтого до серого цвета без механических примесей; Содержание активных компонентов - 60 % ; Объем пены, не более - 80 мл; Время падения пены, не более - 10 сек.; Растворитель - Вода (эмульсия). Пеногаситель работает в широком интервале температур –20 ÷ +120ОС, при рН 3-12."

    Кол-во: 0.014

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