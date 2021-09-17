Поставка регулирующей арматуры и запасных частей для нужд дочерних обществ ПАО "Газпром"

Поставка регулирующей арматуры и запасных частей для нужд дочерних обществ ПАО "Газпром"

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Затвор дисковый серии MAK-16, DN 200 PN 1,6МПа, ручной привод (рукоятка), температура окружающего воздуха -60+50C, в комплекте с ответными фланцами стальными приварными плоскими исполнения 1, крепежом и прокладками" Кол-во: 3.0

"Позиция 2" "Затвор дисковый серии MAK-16, DN100, PN 1,6МПа, ручной привод (рукоятка), температура окружающего воздуха -60+50C, фланцевый" Кол-во: 3.0

"Позиция 3" "Клапан регулирующий DN 50 PN 4,0 МПа в комплекте с ответными фланцами, крепежом и прокладками, с ручным приводом" Кол-во: 1.0

"Позиция 4" "Клапан регулирующий с пневмоприводом Ду 50 Ру 16 кгс/см2, в комплекте с ответными фланцами и крепежом" Кол-во: 5.0

"Позиция 5" "Клапан регулирующий Ду80 Ру6,3МПа, с ручным приводом, в комплекте с ответными фланцами исполнение 7 из стали 09Г2С, крепежом и прокладками. Опросный лист №ОЛ07/21_ДГиГК ЯГПУ" Кол-во: 1.0

"Позиция 6" "Кран Ду100 Ру8,0 Мпа с пневмоприводом подземной установки, полнопроходной, климатическое исполнение У1" Кол-во: 1.0

"Позиция 7" "Клапан электропневматический маркировка взрывозащиты 1ExdIICT6, напряжение питания 24В DC" Кол-во: 3.0

"Позиция 8" "ЗИП к запорному клапану Ду100 Ру25. Комплект уплотнения плунжера клапана (уплотнительная манжета, кольца)" Кол-во: 3.0

"Позиция 9" "Комплект ЗИП к запорному клапану Ду200 мм Ру2,5 МПа. Манжетное уплотнение плунжера с сертификатом качества производителя." Кол-во: 3.0

"Позиция 10" "Части запасные клапана Ду100 Ру100-160. Комплект уплотнения плунжера клапана (уплотнительная манжета, кольца)." Кол-во: 2.0

"Позиция 11" "Узел дроссельный для регулирующего клапана серии Ду25 Ру16,0 МПа" Кол-во: 8.0

"Позиция 12" "Кран шаровой регулирующий , надземный, фланцевый, ручной Ду15 Ру10,0 МПа/ Опросный лист КШФ-15-150-20(АЗ-ГПУ)" Кол-во: 2.0

"Позиция 13" "Кран шаровой регулирующий надземный, фланцевый, ручной Ду15 Ру25,0 МПа/ Опросный лист КШФ-15-250-20(АЗ-ГПУ)" Кол-во: 2.0

"Позиция 14" "Кран шаровой регулирующий надземный, фланцевый, ручной Ду25 Ру10,0 МПа Опросный лист КШФ-25-100-20(АЗ-ГПУ)" Кол-во: 2.0

"Позиция 15" "Кран шаровый регулирующий , надземный, фланцевый, ручной Ду25 Ру15,0 МПа/ Опросный лист КШФ-25-150-20(АЗ ГПУ)" Кол-во: 2.0

"Позиция 16" "Клапан запорно-регулирующий серии, присоединение фланцевое с комплектом обратных фланцев, сталь 09Г2С Ду150 Ру 4МПа/ Опросной лист № 24_06-19-ТХ.ОЛ7" Кол-во: 1.0

"Позиция 17" "Клапан запорно-регулирующий Ду50 Ру 4МПа/ Опросной лист № 24_06-19-ТХ.ОЛ8" Кол-во: 1.0

"Позиция 18" "Клапан запорно-регулирующий серии Ду100 Ру4 МПа фланцевый с комплектом ответных фланцев и крепежом/ ОЛ № 24/06-19-ТХ.ОЛ9" Кол-во: 1.0