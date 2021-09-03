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    Главная / Торги / Поставка внутрискважинного оборудования для нужд АО "Газпром добыча Томск" (БАА 58430)

    Поставка внутрискважинного оборудования для нужд АО "Газпром добыча Томск" (БАА 58430)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.09.2021 09:3003.09.2021 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110589072Дата и время окончания срока приема заявок Поставка газопромыслового и бурового оборудования (Внутрискважинное оборудование) для нужд АО "Газпром добыча Томск"Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32110589072

    Уникальный номер закупки

    21/4.3/0058430/ГПК

    Номер закупки

    0095/21/4.3/0058430/ГПК/К/ГОС/Э/26.08.2021

    Наименование закупки

    Поставка внутрискважинного оборудования для нужд АО "Газпром добыча Томск" (БАА 58430)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    26.08.2021 14:14

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    58430_Документация КО.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АО Газпром закупки
    Все закупки и тендеры АО Газпром закупки

    Юридический адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Почтовый адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Контактный телефон

    +7 812 609-32-42

    Факс

    +7 495 737-06-22

    Адрес электронной почты

    A.Baskakov@tender.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Баскаков А. А.

    Место рассмотрения предложений

    Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка газопромыслового и бурового оборудования (Внутрискважинное оборудование) для нужд АО "Газпром добыча Томск"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.09.202115.09.2021 14:0015.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110589072Подведение итогов не позднее Поставка газопромыслового и бурового оборудования (Внутрискважинное оборудование) для нужд АО "Газпром добыча Томск"Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка газопромыслового и бурового оборудования (Внутрискважинное оборудование) для нужд АО "Газпром добыча Томск"

    Начальная цена

    1 869 960,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Классификатор ОКПД2

    28.92

    Оборудование для добычи полезных ископаемых подземным и открытым способами и строительства

    Классификатор ОКВЭД2

    28.92

    Производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Установка скважная пескозащитная шнековая с диапазоном рабочих дебетов от 20 до 80 м.куб в сутки ТЗ № 20-80/4."

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 2"

    "Установка скважная пескозащитная шнековая с диапазоном рабочих дебетов от 50 до 150 м.куб в сутки ТЗ № 50-150/1."

    Кол-во: 1.0

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