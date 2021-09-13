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Номер извещения
32110589011
Уникальный номер закупки
21/2.1/0065883/ТГННовгород
Наименование закупки
Оказание услуг по проведению лабораторных исследований атмосферного воздуха и инструментальных измерений уровня шума на границе санитарно-защитной зоны для объектов Чебоксарского ЛПУМГ – филиала ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» на 2021 год
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
26.08.2021 14:06
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Звездинка, 11
Почтовый адрес
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Звездинка, 11
Контактный телефон
+7 831 416-52-92
Факс
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Адрес электронной почты
Suharevaam@vtg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сухарева А. М.
Место рассмотрения предложений
г. Нижний Новгород, Звездинка, 11
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Оказание услуг по проведению лабораторных исследований атмосферного воздуха и инструментальных измерений уровня шума на границе санитарно-защитной зоны для объектов Чебоксарского ЛПУМГ – филиала ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» на 2021 год
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
12.10.202112.10.2021 18:0012.10.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110589011Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению лабораторных исследований атмосферного воздуха и инструментальных измерений уровня шума на границе санитарно-защитной зоны для объектов Чебоксарского ЛПУМГ – филиала ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» на 2021 годг. Нижний Новгород, Звездинка, 11
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по проведению лабораторных исследований атмосферного воздуха и инструментальных измерений уровня шума на границе санитарно-защитной зоны для объектов Чебоксарского ЛПУМГ – филиала ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» на 2021 год
Начальная цена
2 292 264,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ трансгаз Нижний Новгород
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ трансгаз Нижний Новгород
Адрес местонахождения
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Звездинка, 11
71.12.39.114
71.20.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.0
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