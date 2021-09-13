Оказание услуг по проведению лабораторных исследований атмосферного воздуха и инструментальных измерений уровня шума на границе санитарно-защитной зоны для объектов Чебоксарского ЛПУМГ – филиала ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» на 2021 год

Основные сведения Описание секции Торги ГК Газпром Номер извещения 32110589011 Уникальный номер закупки 21/2.1/0065883/ТГННовгород Номер закупки 0071/21/2.1/0065883/ТГННовгород/ПР/ГОС/Э/26.08.2021 Наименование закупки Оказание услуг по проведению лабораторных исследований атмосферного воздуха и инструментальных измерений уровня шума на границе санитарно-защитной зоны для объектов Чебоксарского ЛПУМГ – филиала ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» на 2021 год Валюта процедуры RUB Способ закупки Маркетинговые исследования Дата публикации

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Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Общество с ограниченной ответственностью ГАЗПРОМ трансгаз Нижний Новгород

Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ трансгаз Нижний Новгород Юридический адрес 603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Звездинка, 11 Почтовый адрес 603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Звездинка, 11 Контактный телефон +7 831 416-52-92 Факс {} Адрес электронной почты Suharevaam@vtg.gazprom.ru Ф.И.О. контактного лица Сухарева А. М. Место рассмотрения предложений г. Нижний Новгород, Звездинка, 11 Закупки и тендеры Нижегородская область Ключевые слова:

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