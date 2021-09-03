Выполнение комплекса пусконаладочных работ "вхолостую" и "под нагрузкой" по объектам Установка ГПА-16 (№ 43), Установка ГПА-16 (№ 44) подлежащим вводу в эксплуатацию в 2021 году по стройке Реконструкция компрессорного цеха №4 КС-16 «Юбилейная» (код стройки 051-2002899) № 01242

Основные сведения Описание секции Торги ГК Газпром Номер извещения 32110588910 Уникальный номер закупки 21/СЗ/0000001242 Номер закупки 0051/21/СЗ/0000001242/К/ГОС/Э/26.08.2021 Наименование закупки Выполнение комплекса пусконаладочных работ "вхолостую" и "под нагрузкой" по объектам Установка ГПА-16 (№ 43), Установка ГПА-16 (№ 44) подлежащим вводу в эксплуатацию в 2021 году по стройке Реконструкция компрессорного цеха №4 КС-16 «Юбилейная» (код стройки 051-2002899) № 01242 Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурентный отбор Дата публикации

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Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Общество с ограниченной ответственностью «Газпром инвест»

Все закупки и тендеры «Газпром инвест» Юридический адрес 196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, 6, Литер Д Почтовый адрес 196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, 6, Литер Д Контактный телефон +7 812 455-17-00 Факс +7 812 455-17-41 Адрес электронной почты klapuhova@invest.gazprom.ru Ф.И.О. контактного лица Лапухова К. С. Место рассмотрения предложений 196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, 6, Литер Д Закупки и тендеры Санкт-Петербург Ключевые слова:

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