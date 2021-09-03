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Номер извещения
32110588910
Уникальный номер закупки
21/СЗ/0000001242
Наименование закупки
Выполнение комплекса пусконаладочных работ "вхолостую" и "под нагрузкой" по объектам Установка ГПА-16 (№ 43), Установка ГПА-16 (№ 44) подлежащим вводу в эксплуатацию в 2021 году по стройке Реконструкция компрессорного цеха №4 КС-16 «Юбилейная» (код стройки 051-2002899) № 01242
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
26.08.2021 13:56
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, 6, Литер Д
Почтовый адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, 6, Литер Д
Контактный телефон
+7 812 455-17-00
Факс
+7 812 455-17-41
Адрес электронной почты
klapuhova@invest.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лапухова К. С.
Место рассмотрения предложений
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, 6, Литер Д
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Выполнение комплекса пусконаладочных работ "вхолостую" и "под нагрузкой" по объектам Установка ГПА-16 (№ 43), Установка ГПА-16 (№ 44) подлежащим вводу в эксплуатацию в 2021 году по стройке Реконструкция компрессорного цеха №4 КС-16 «Юбилейная» (код стройки 051-2002899)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
15.09.202115.09.2021 14:0015.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110588910Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса пусконаладочных работ "вхолостую" и "под нагрузкой" по объектам Установка ГПА-16 (№ 43), Установка ГПА-16 (№ 44) подлежащим вводу в эксплуатацию в 2021 году по стройке Реконструкция компрессорного цеха №4 КС-16 «Юбилейная» (код стройки 051-2002899)196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, 6, Литер Д
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение комплекса пусконаладочных работ "вхолостую" и "под нагрузкой" по объектам Установка ГПА-16 (№ 43), Установка ГПА-16 (№ 44) подлежащим вводу в эксплуатацию в 2021 году по стройке Реконструкция компрессорного цеха №4 КС-16 «Юбилейная» (код стройки 051-2002899)
Начальная цена
60 513 248,46
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром инвест»
Все закупки и тендеры «Газпром инвест»
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, 6, Литер Д
Наименование заказчика
ПАО Газпром
Все закупки и тендеры ПАО Газпром
Адрес местонахождения
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
71.20.13.000
71.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.0
Кол-во: 1.0
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