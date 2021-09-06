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    Главная / Торги / Выполнение работ по консервации, расконсервации и периодическому обслуживанию фонтанов для нужд Администрации ООО «Газпром трансгаз Томск» в 2021-2022 гг.

    Выполнение работ по консервации, расконсервации и периодическому обслуживанию фонтанов для нужд Администрации ООО «Газпром трансгаз Томск» в 2021-2022 гг.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.09.2021 05:0006.09.2021 05:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110588674Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по консервации, расконсервации и периодическому обслуживанию фонтанов для нужд Администрации ООО «Газпром трансгаз Томск» в 2021-2022 гг.634029, РФ, Томская область, г. Томск, пр. Фрунзе, д. 9Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32110588674

    Уникальный номер закупки

    21/2.1/0056766/ТГТомск

    Номер закупки

    0033/21/2.1/0056766/ТГТомск/К/ГОС/Э/26.08.2021

    Наименование закупки

    Выполнение работ по консервации, расконсервации и периодическому обслуживанию фонтанов для нужд Администрации ООО «Газпром трансгаз Томск» в 2021-2022 гг.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    26.08.2021 13:11

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение о внесении изменений_56766.docx

    Документация_56766.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК

    Юридический адрес

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,

    Почтовый адрес

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9

    Контактный телефон

    +7 3822 60-36-19

    Факс

    +7 3822 52-80-13

    Адрес электронной почты

    tender@gtt.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кубусевич Е. А.

    Место рассмотрения предложений

    634029, РФ, Томская область, г. Томск, пр. Фрунзе, д. 9

    Закупки и тендеры Томская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по консервации, расконсервации и периодическому обслуживанию фонтанов для нужд Администрации ООО «Газпром трансгаз Томск» в 2021-2022 гг.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.09.202127.09.2021 11:0027.09.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110588674Подведение итогов не позднее Выполнение работ по консервации, расконсервации и периодическому обслуживанию фонтанов для нужд Администрации ООО «Газпром трансгаз Томск» в 2021-2022 гг.634029, РФ, Томская область, г. Томск, пр. Фрунзе, д. 9

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по консервации, расконсервации и периодическому обслуживанию фонтанов для нужд Администрации ООО «Газпром трансгаз Томск» в 2021-2022 гг.

    Начальная цена

    593 040,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК

    Адрес местонахождения

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9

    Классификатор ОКПД2

    28.99.39.160

    Оборудование фонтанное и газлифтное

    Классификатор ОКВЭД2

    81.29.9

    Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Расконсервация на летний период"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 2"

    "Подготовка гидротехнических сооружений к летнему периоду"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 3"

    "Контроль качества долива испаряемой воды, контроль и проведение гидротехнических испытаний, после расконсервации фонтана."

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 4"

    "Проведение профилактических мероприятий с насосным оборудованием и оборудованием систем автоматизации для его бесперебойной работы, после расконсервации фонтана."

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 5"

    "Настройка контроллеров управления насосами и светодинамической подсветки, после расконсервации фонтана."

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 6"

    "Контроль изоляции электрических приборов, после расконсервации фонтана."

    Кол-во: 34.0

    "Позиция 7"

    "Техническое обслуживание фонтанов (чистка поверхности от загрязнений, чистка трубопроводной системы), после расконсервации фонтана."

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 8"

    "Очистка или замена фильтровальных элементов фильтров, подмена воды, после расконсервации фонтана."

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 9"

    "Консервация оборудования на зимний период"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 10"

    "Подготовка гидротехнических сооружений к зимнему периода"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 11"

    "Контроль качества долива испаряемой воды, контроль и проведение гидротехнических испытаний, перед консервацией фонтана."

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 12"

    "Проведение профилактических мероприятий с насосным оборудованием и оборудованием систем автоматизации для его бесперебойной работы, перед консервацией фонтана."

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 13"

    "Настройка контроллеров управления насосами и светодинамической подсветки, перед консервацией фонтана."

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 14"

    "Контроль изоляции электрических приборов, перед консервацией фонтана."

    Кол-во: 34.0

    "Позиция 15"

    "Техническое обслуживание фонтанов (чистка поверхности от загрязнений, чистка трубопроводной системы), перед консервацией фонтана."

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 16"

    "Очистка или замена фильтровальных элементов фильтров, подмена воды, перед консервацией фонтана."

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 17"

    "Ежемесячное сервисное обслуживание: чистка насосов, системы фильтрации, контроль качества воды, организация бесперебойной работы, контроль изоляции приборов (3 объекта) 4 раза в месяц"

    Кол-во: 6.0

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