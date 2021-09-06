"Позиция 2" "Агрегат сварочный. Приводной двигатель (бензин), 13 л.с., со вспомогательным источником питания (6 кВт, 220В, 50 Гц). Номинальный сварочный ток, А - 170 Продолжительность нагрузки при номинальном токе, % - 100 Номинальное рабочее напряжение, В - 26,8 Пределы регулирования сварочного тока, А - 30-170 Напряжение холостого хода, В - 12 Мощность вспомогательного генератора, кВт - 6 Охлаждение двигателя - воздушное Номинальная частота вращения, об./мин - 3600 Мощность двигателя длительная, кВт(л.с.) - 7,0 (9,5) Мощность двигателя максимальная, кВт(л.с.) - 8,7 (11,8) Расход топлива при номинальном сварочном токе, кг/ч - 3,5 Объем топливного бака, л - 6,0 Емкость топливного бака, л - 6,0 Номинальные обороты двигателя, об/мин - 3600 Габаритные размеры, мм - 860 х 580 х 680 Масса, кг - 115"

"Позиция 3" "Машина для резки труб с ручным приводом Технические характеристики Наружний диаметр трубы 426 ... 1420 мм Привод перемещения тележки ручной Максимальное усилие на рукоятке 2,5 кгс Максимальное усилие сжатия пружины, применяемой для натяжения пояса 150 кгс Ход горизонтального перемещения резака 150 ... 300 мм Ход вертикального перемещения резака 66 ... 136 мм Угол наклона резака в поперечном сечении трубы +- 30 град Угол поворота резака в плоскости осевого сечения трубы 360 град Толщина стенки разрезаемой трубы 20+-10 мм Присоединительные штуцера под шланг внутренним диаметром 6,3 мм Расход кислорода не более 8,2 м3/час Расход пропан-бутана не более 0,6 м3/час Температура окружающей среды от -50 до +40 оС Масса с полным комплектом сменных частей, упакованных в чемодан 36 кг"

Кол-во: 2.0