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Номер извещения
32110588651
Уникальный номер закупки
21/2.1/0067529/ГМРГПермь
Наименование закупки
Оказание услуг добровольного медицинского страхования работников для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Пермь"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
26.08.2021 13:05
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197110, Российская Федерация, Санкт-Петербург, набережная Адмирала Лазарева, 24 литера А
Почтовый адрес
197110, Российская Федерация, Санкт-Петербург, набережная Адмирала Лазарева, 24 литера А
Контактный телефон
+7 812 609-59-17
Факс
+7 812 609-57-90
Адрес электронной почты
zakupki@mrg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Весна А. А.
Место рассмотрения предложений
197110, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, набережная Адмирала Лазарева, дом 24, литер А
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг добровольного медицинского страхования работников для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Пермь"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
07.09.202107.09.2021 14:0007.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110588651Подведение итогов не позднее Оказание услуг добровольного медицинского страхования работников для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Пермь"197110, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, набережная Адмирала Лазарева, дом 24, литер А
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг добровольного медицинского страхования работников для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Пермь"
Начальная цена
13 402 571,04
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром межрегионгаз Пермь
Все закупки и тендеры Газпром межрегионгаз Пермь
Адрес местонахождения
614990, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Петропавловская, 54
65.12.12
65.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 1.0
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