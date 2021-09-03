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    Главная / Торги / Выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту сухих газодинамических уплотнений на объектах ГКС "Сахалин" ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2021 году

    Выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту сухих газодинамических уплотнений на объектах ГКС "Сахалин" ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2021 году

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.09.2021 10:0003.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110588339Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту сухих газодинамических уплотнений на объектах ГКС "Сахалин" ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2021 годуг. Москва, Научный проезд, д. 6Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32110588339

    Уникальный номер закупки

    21/5.4/0069499/ЦентрЭГаз

    Номер закупки

    0142/21/5.4/0069499/ЦентрЭГаз/К/ГОС/Э/26.08.2021

    Наименование закупки

    Выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту сухих газодинамических уплотнений на объектах ГКС "Сахалин" ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2021 году

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    26.08.2021 12:08

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ДКО 69499.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество "Газпром центрэнергогаз"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром центрэнергогаз"

    Юридический адрес

    141112, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район, Щелково, Московская, 1, помещение 102

    Почтовый адрес

    117246, Российская Федерация, Москва, Научный проезд, 6

    Контактный телефон

    +7 495 428-48-00

    Факс

    +7 495 428-48-01

    Адрес электронной почты

    TenderCEG@ceg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ильина Д. В.

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва, Научный проезд, д. 6

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту сухих газодинамических уплотнений на объектах ГКС "Сахалин" ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2021 году

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.09.202108.09.2021 14:0008.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110588339Подведение итогов не позднее Выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту сухих газодинамических уплотнений на объектах ГКС "Сахалин" ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2021 годуг. Москва, Научный проезд, д. 6

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту сухих газодинамических уплотнений на объектах ГКС "Сахалин" ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2021 году

    Начальная цена

    173 045,51

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО "Газпром центрэнергогаз"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром центрэнергогаз"

    Адрес местонахождения

    141112, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район, Щелково, Московская, 1, помещение 102

    117246, Российская Федерация, Москва, Научный проезд, 6

    Классификатор ОКПД2

    33.12.29.900

    Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования специального назначения, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    33

    Ремонт и монтаж машин и оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Агрегат газоперекачивающий ГПА-16М-10 "Урал" ТМ №1 ГКС "Сахалин" магистрального газопровода Сахалин-Хабаровск-Владивосток. ТО-3000 ГПА №1. Инв.№379747"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 2"

    "Агрегат газоперекачивающий ГПА-16М-10 "Урал" ТМ №2 ГКС "Сахалин" магистрального газопровода Сахалин-Хабаровск-Владивосток. ТО-3000 ГПА №2. Инв.№379748"

    Кол-во: 1.0

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