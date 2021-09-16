Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Выполнение работ по разработке проекта геолого-разведочных работ с прохождением экспертизы запасов по объекту "Карьеры грунта на Останинском лицензионном участке" для нужд АО "Газпром добыча Томск"

    Выполнение работ по разработке проекта геолого-разведочных работ с прохождением экспертизы запасов по объекту "Карьеры грунта на Останинском лицензионном участке" для нужд АО "Газпром добыча Томск"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.09.2021 10:0016.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110587692Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по разработке проекта геолого-разведочных работ с прохождением экспертизы запасов по объекту "Карьеры грунта на Останинском лицензионном участке" для нужд АО "Газпром добыча Томск"РФ, 634009, г. Томск, ул. Большая Подгорная, д. 73, каб. 115Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32110587692

    Уникальный номер закупки

    21/2.1/0059858/ТомскГП

    Номер закупки

    0089/21/2.1/0059858/ТомскГП/ПР/ГОС/Э/26.08.2021

    Наименование закупки

    Выполнение работ по разработке проекта геолого-разведочных работ с прохождением экспертизы запасов по объекту "Карьеры грунта на Останинском лицензионном участке" для нужд АО "Газпром добыча Томск"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    26.08.2021 10:13

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Список внесённых изменений.doc

    Извещение_0059858.doc

    Документация_о_маркетинговых_исследованиях_0059858.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое акционерное общество Востокгазпром
    Все закупки и тендеры Востокгазпром

    Юридический адрес

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Почтовый адрес

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Контактный телефон

    +7 3822 61-20-59

    Факс

    +7 3822 61-20-60

    Адрес электронной почты

    kostareviv@vostokgazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Костарев И. В.

    Место рассмотрения предложений

    РФ, 634009, г. Томск, ул. Большая Подгорная, д. 73, каб. 115

    Закупки и тендеры Томская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по разработке проекта геолого-разведочных работ с прохождением экспертизы запасов по объекту "Карьеры грунта на Останинском лицензионном участке" для нужд АО "Газпром добыча Томск"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.09.202122.09.2021 14:0022.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110587692Подведение итогов не позднее Выполнение работ по разработке проекта геолого-разведочных работ с прохождением экспертизы запасов по объекту "Карьеры грунта на Останинском лицензионном участке" для нужд АО "Газпром добыча Томск"РФ, 634009, г. Томск, ул. Большая Подгорная, д. 73, каб. 115

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по разработке проекта геолого-разведочных работ с прохождением экспертизы запасов по объекту "Карьеры грунта на Останинском лицензионном участке" для нужд АО "Газпром добыча Томск"

    Начальная цена

    600 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО "Газпром добыча Томск"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"

    Адрес местонахождения

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Классификатор ОКПД2

    71.12.32.000

    Услуги геофизические

    Классификатор ОКВЭД2

    71.12.1

    Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение работ по разработке проекта ГРР с прохождением экспертизы запасов по объекту "Карьеры грунта на Останинском лицензионном участке" для нужд АО "Газпром добыча Томск""

    Кол-во: 1.0

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО Газпром закупки
    Маркетинговые исследования № 32211087076
    Выполнение работ по газоконденсатным исследованиям с отбором и анализом проб пластовых флюидов через устьевую установку на скважинах Бованенковского НГКМ для нужд ООО «Газпром недра» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (0095/22/3/0003829/ГНедра/ПР/ГОС/Э/31.01.2022)
    Выполнение работ по газоконденсатным исследованиям с отбором и анализом проб пластовых флюидов...
    177171
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    223 873 365
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО Газпром закупки
    Маркетинговые исследования № 32211071522
    Выполнение работ по обработке и интерпретации данных микросейсмического мониторинга гидроразрыва пласта в основном и боковом стволах разведочной скважины № 306 Бованенковского НГКМ (7 стадий) для ПФ «Костромагазгеофизика» ООО «Газпром недра» для нужд ООО «Газпром недра» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)(0095/22/3/0003831/ГНедра/ПР/ГОС/Э/26.01.2022)
    Выполнение работ по обработке и интерпретации данных микросейсмического мониторинга...
    177000
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    5 250 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО Газпром закупки
    Маркетинговые исследования № 32211071524
    Выполнение работ по обработке и интерпретации данных микросейсмического мониторинга многостадийного гидроразрыва пласта в скважине № 5405 Падинской площади (5 стадий) для ПФ «Костромагазгеофизика» ООО «Газпром недра» для нужд ООО «Газпром недра» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)(0095/22/3/0003832/ГНедра/ПР/ГОС/Э/26.01.2022)
    Выполнение работ по обработке и интерпретации данных микросейсмического мониторинга...
    177001
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    3 750 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО Газпром закупки
    Маркетинговые исследования № 32211071521
    Выполнение работ по обработке и интерпретации данных микросейсмического мониторинга гидравлического разрыва пласта в разведочной скважине № 5026 Восточно-Медвежьего лицензионного участка (6 стадий) для ПФ «Севергазгеофизика» ООО «Газпром недра» для нужд ООО «Газпром недра» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)(0095/22/3/0003830/ГНедра/ПР/ГОС/Э/26.01.2022)
    Выполнение работ по обработке и интерпретации данных микросейсмического мониторинга...
    176999
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    4 500 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО Газпром закупки
    Маркетинговые исследования № 32211070236
    Проведение газоконденсатных и гидродинамических исследований на скважинах Нижнеквакчикского ГКМ и Чаяндинского НГКМ для ООО «Газпром Добыча Ноябрьск» в 2022-2024 гг для нужд ООО «Газпром недра» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 0095/22/3/0003827/ГНедра/ПР/ГОС/Э/26.01.2022
    Проведение газоконденсатных и гидродинамических исследований на скважинах Нижнеквакчикского...
    176968
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    125 664 495
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить