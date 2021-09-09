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    Главная / Торги / Выполнение строительно-монтажных работ и пусконаладочных работ «в холостую» по объекту «Газопровод-отвод и ГРС Лух Ивановской области

    Выполнение строительно-монтажных работ и пусконаладочных работ «в холостую» по объекту «Газопровод-отвод и ГРС Лух Ивановской области

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.09.2021 09:5909.09.2021 09:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110588076Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение строительно-монтажных работ и пусконаладочных работ «в холостую» по объекту «Газопровод-отвод и ГРС Лух Ивановской области197110, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, набережная Адмирала Лазарева, дом 24, литер АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32110588076

    Уникальный номер закупки

    21/2.1/0070080/МежрегионГ

    Номер закупки

    0076/21/2.1/0070080/МежрегионГ/К/ГОС/Э/26.08.2021

    Наименование закупки

    Выполнение строительно-монтажных работ и пусконаладочных работ «в холостую» по объекту «Газопровод-отвод и ГРС Лух Ивановской области

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    26.08.2021 11:27

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ПД_ГО_и_ГРС_Лух_Ивановской_обл.part20.rar

    ПД_ГО_и_ГРС_Лух_Ивановской_обл.part17.rar

    ПД_ГО_и_ГРС_Лух_Ивановской_обл.part31.rar

    ПД_ГО_и_ГРС_Лух_Ивановской_обл.part29.rar

    ПД_ГО_и_ГРС_Лух_Ивановской_обл.part28.rar

    ПД_ГО_и_ГРС_Лух_Ивановской_обл.part07.rar

    ПД ГО и ГРС Лух Ивановской обл.part32.rar

    ПД_ГО_и_ГРС_Лух_Ивановской_обл.part26.rar

    ПД_ГО_и_ГРС_Лух_Ивановской_обл.part24.rar

    Документация ГРС Лух.rar

    ПД_ГО_и_ГРС_Лух_Ивановской_обл.part12.rar

    ПД_ГО_и_ГРС_Лух_Ивановской_обл.part15.rar

    ПД_ГО_и_ГРС_Лух_Ивановской_обл.part16.rar

    ПД_ГО_и_ГРС_Лух_Ивановской_обл.part18.rar

    ПД_ГО_и_ГРС_Лух_Ивановской_обл.part19.rar

    ПД_ГО_и_ГРС_Лух_Ивановской_обл.part21.rar

    ПД_ГО_и_ГРС_Лух_Ивановской_обл.part22.rar

    ПД_ГО_и_ГРС_Лух_Ивановской_обл.part23.rar

    ПД_ГО_и_ГРС_Лух_Ивановской_обл.part25.rar

    ПД_ГО_и_ГРС_Лух_Ивановской_обл.part27.rar

    ПД_ГО_и_ГРС_Лух_Ивановской_обл.part02.rar

    ПД_ГО_и_ГРС_Лух_Ивановской_обл.part04.rar

    ПД_ГО_и_ГРС_Лух_Ивановской_обл.part05.rar

    ПД_ГО_и_ГРС_Лух_Ивановской_обл.part06.rar

    ПД_ГО_и_ГРС_Лух_Ивановской_обл.part08.rar

    ПД_ГО_и_ГРС_Лух_Ивановской_обл.part03.rar

    ПД_ГО_и_ГРС_Лух_Ивановской_обл.part09.rar

    ПД_ГО_и_ГРС_Лух_Ивановской_обл.part10.rar

    ПД_ГО_и_ГРС_Лух_Ивановской_обл.part11.rar

    ПД_ГО_и_ГРС_Лух_Ивановской_обл.part30.rar

    ПД_ГО_и_ГРС_Лух_Ивановской_обл.part13.rar

    ПД_ГО_и_ГРС_Лух_Ивановской_обл.part14.rar

    ПД_ГО_и_ГРС_Лух_Ивановской_обл.part01.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз»
    Все закупки и тендеры «Газпром межрегионгаз»

    Юридический адрес

    197110, Российская Федерация, Санкт-Петербург, набережная Адмирала Лазарева, 24 литера А

    Почтовый адрес

    197110, Российская Федерация, Санкт-Петербург, набережная Адмирала Лазарева, 24 литера А

    Контактный телефон

    +7 812 609-54-76

    Факс

    +7 812 609-57-90

    Адрес электронной почты

    zakupki@mrg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Косенков И. А.

    Место рассмотрения предложений

    197110, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, набережная Адмирала Лазарева, дом 24, литер А

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение строительно-монтажных работ и пусконаладочных работ «в холостую» по объекту «Газопровод-отвод и ГРС Лух Ивановской области

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.09.202116.09.2021 14:0016.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110588076Подведение итогов не позднее Выполнение строительно-монтажных работ и пусконаладочных работ «в холостую» по объекту «Газопровод-отвод и ГРС Лух Ивановской области197110, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, набережная Адмирала Лазарева, дом 24, литер А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение строительно-монтажных работ и пусконаладочных работ «в холостую» по объекту «Газопровод-отвод и ГРС Лух Ивановской области

    Начальная цена

    1 916 981 870,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    300 000,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    300 000,00

    или

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    на 50 дней
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    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Газпром межрегионгаз»
    Все закупки и тендеры «Газпром межрегионгаз»

    Адрес местонахождения

    197110, Российская Федерация, Санкт-Петербург, набережная Адмирала Лазарева, 24 литера А

    Классификатор ОКПД2

    43

    Работы строительные специализированные

    Классификатор ОКВЭД2

    43

    Работы строительные специализированные

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Строительно-монтажные работы"

    Кол-во: 1.0

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