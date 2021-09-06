Поставка преобразователей для катодной защиты для нужд ООО "Газпром трансгаз Чайковский" (МИ 68105)

"Позиция 1" "Тип преобразователя: инверторного типа, модульной конструкции. Номинальный входной ток 60/30А. Номинальное выходное напряжение 48В. Номинальная выходная активная мощность 2,88 кВт. Мощность силовых модулей 1 кВт. Количество силовых модулей 3шт. Автоматическое, ручное и дистанционное регулирование работой каждого преобразователя. Напряжение питания сети 220В. количество фаз-1 фаза. Коэффициент полезного действия не менее 90%. Пульсация не более 1,7%. Регулирование уставки защитного потенциала от -0,5 до -3,5 В. Защита от грозовых перенапряжений на стороне питания и нагрузки. Климатическое исполнение У1. Тип интерфейса - цифровой RS-485 протокол Modbus RTU. Наличие модуля GCM. Наличие встроенного резервного преобразователя."

Кол-во: 7.0