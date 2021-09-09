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Номер извещения
32110586490
Уникальный номер закупки
21/1.5/0063652/ТГТомск
Наименование закупки
Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Модуль заправочный (КПГ) на Парабельской ПП Томского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск» для нужд ООО «Газпром трансгаз Томск»(0095/21/1.5/0063652/ТГТомск/К/ГОС/Э/25.08.2021)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
25.08.2021 17:51
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12
Почтовый адрес
191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12
Контактный телефон
+7 812 609-32-24
Факс
+7 495 737-06-22
Адрес электронной почты
N.Vasiljeva@tender.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Васильева Н. И.
Место рассмотрения предложений
Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А
Ключевые слова:
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Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Модуль заправочный (КПГ) на Парабельской ПП Томского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск» для нужд ООО «Газпром трансгаз Томск»(0095/21/1.5/0063652/ТГТомск/К/ГОС/Э/25.08.2021)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
15.09.202115.09.2021 14:0015.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110586490Подведение итогов не позднее Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Модуль заправочный (КПГ) на Парабельской ПП Томского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск» для нужд ООО «Газпром трансгаз Томск»(0095/21/1.5/0063652/ТГТомск/К/ГОС/Э/25.08.2021)Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Модуль заправочный (КПГ) на Парабельской ПП Томского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск» для нужд ООО «Газпром трансгаз Томск»(0095/21/1.5/0063652/ТГТомск/К/ГОС/Э/25.08.2021)
Начальная цена
5 414 754,46
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
Адрес местонахождения
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9
71.12.19
71.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.0
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