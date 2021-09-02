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    Главная / Торги / Поставка мебели для нужд ООО "Газпром добыча Уренгой" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (БАА 60612)

    Поставка мебели для нужд ООО "Газпром добыча Уренгой" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (БАА 60612)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.09.2021 09:3002.09.2021 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110586452Дата и время окончания срока приема заявок Поставка мебели для нужд ООО "Газпром добыча Уренгой"Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. АПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32110586452

    Уникальный номер закупки

    21/4.3/0060612/ДУренгой

    Номер закупки

    0095/21/4.3/0060612/ДУренгой/ПР/ГОС/Э/25.08.2021

    Наименование закупки

    Поставка мебели для нужд ООО "Газпром добыча Уренгой" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (БАА 60612)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    25.08.2021 17:42

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    60612_Документация МИ.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АО Газпром закупки
    Все закупки и тендеры АО Газпром закупки

    Юридический адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Почтовый адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Контактный телефон

    +7 812 609-32-42

    Факс

    +7 495 737-06-22

    Адрес электронной почты

    A.Baskakov@tender.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Баскаков А. А.

    Место рассмотрения предложений

    Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка мебели для нужд ООО "Газпром добыча Уренгой"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.09.202115.09.2021 14:0015.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110586452Подведение итогов не позднее Поставка мебели для нужд ООО "Газпром добыча Уренгой"Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка мебели для нужд ООО "Газпром добыча Уренгой"

    Начальная цена

    20 928 848,76

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Газпром добыча Уренгой
    Все закупки и тендеры Газпром добыча Уренгой

    Адрес местонахождения

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, ул. Железнодорожная, дом 8

    629307, Российская Федерация, 89, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), г. Новый Уренгой, ул. Железнодорожная, д. 8

    Классификатор ОКПД2

    31.01.12.130

    Шкафы офисные деревянные

    25.99.24.130

    Зеркала из недрагоценных металлов

    31.09.12.124

    Тумбы деревянные для спальни

    31.09.12.132

    Столы журнальные деревянные

    31.01.11.190

    Мебель офисная металлическая прочая

    31.01.12.160

    Мебель для сидения, преимущественно с деревянным каркасом

    31.09.12.131

    Столы обеденные деревянные для столовой и гостиной

    31.01.12.132

    Шкафы архивные деревянные

    31.01.11.150

    Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом

    31.01.12.131

    Шкафы для одежды деревянные

    31.01.12.150

    Тумбы офисные деревянные

    31.01.12.110

    Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений

    31.01.12.190

    Мебель офисная деревянная прочая

    Классификатор ОКВЭД2

    46.65

    Торговля оптовая офисной мебелью

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Трибуна для лектора"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 2"

    "Стол компьютерный"

    Кол-во: 8.0

    "Позиция 3"

    "Тумба под оргтехнику"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 4"

    "Шкаф для одежды"

    Кол-во: 7.0

    "Позиция 5"

    "Кресло руководителя"

    Кол-во: 8.0

    "Позиция 6"

    "Стул промышленный"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 7"

    "Стул для посетителей"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 8"

    "Тумба под оргтехнику"

    Кол-во: 15.0

    "Позиция 9"

    "Стул металлический"

    Кол-во: 8.0

    "Позиция 10"

    "Кресло на винтовой опоре"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 11"

    "Стол рабочий"

    Кол-во: 23.0

    "Позиция 12"

    "Стол рабочий"

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 13"

    "Шкаф с полками"

    Кол-во: 11.0

    "Позиция 14"

    "Стол рабочий"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 15"

    "Вставка угловая"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 16"

    "Стол переговоров"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 17"

    "Секция стульев 3-х местная"

    Кол-во: 15.0

    "Позиция 18"

    "Подставка под системный блок"

    Кол-во: 22.0

    "Позиция 19"

    "Шкаф для документов"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 20"

    "Комплект обеденной мебели"

    Кол-во: 14.0

    "Позиция 21"

    "Диван 3-х местный"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 22"

    "Стол прямой"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 23"

    "Стол письменный"

    Кол-во: 7.0

    "Позиция 24"

    "Шкаф офисный"

    Кол-во: 8.0

    "Позиция 25"

    "Тумба приставная"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 26"

    "Комплект обеденной мебели"

    Кол-во: 14.0

    "Позиция 27"

    "Диван 3-местный"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 28"

    "Кресло руководителя"

    Кол-во: 24.0

    "Позиция 29"

    "Шкаф для одежды со штангой"

    Кол-во: 14.0

    "Позиция 30"

    "Стул офисный ИЗО"

    Кол-во: 59.0

    "Позиция 31"

    "Тумба под телевизор"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 32"

    "Шкаф для одежды со штангой"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 33"

    "Шкаф с полками"

    Кол-во: 27.0

    "Позиция 34"

    "Диван 3-местный"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 35"

    "Тумба с ящиками"

    Кол-во: 24.0

    "Позиция 36"

    "Группа обеденная"

    Кол-во: 15.0

    "Позиция 37"

    "Стул для кухни"

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 38"

    "Стул металлический"

    Кол-во: 25.0

    "Позиция 39"

    "Кресло офисное"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 40"

    "Стол рабочий"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 41"

    "Шкаф для одежды со штангой"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 42"

    "Шкаф для хранения белья"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 43"

    "Горка пристенная"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 44"

    "Стол письменный"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 45"

    "Стул офисный ИЗО"

    Кол-во: 21.0

    "Позиция 46"

    "Диван 3-местный"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 47"

    "Тумба подкатная"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 48"

    "Тумба под телевизор"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 49"

    "Гардероб"

    Кол-во: 12.0

    "Позиция 50"

    "Кресло руководителя"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 51"

    "Тумба подкатная"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 52"

    "Стол обеденный"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 53"

    "Стул ОМЕГА"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 54"

    "Шкаф со стеклом"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 55"

    "Столешница приставная"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 56"

    "Стол письменный"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 57"

    "Стол письменный"

    Кол-во: 12.0

    "Позиция 58"

    "Стол журнальный"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 59"

    "Кресло мягкое"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 60"

    "Тумба прикроватная"

    Кол-во: 14.0

    "Позиция 61"

    "Подставка под системный блок"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 62"

    "Шкаф для одежды с горизонтальной штангой"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 63"

    "Кресло руководителя"

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 64"

    "Кресло офисное"

    Кол-во: 16.0

    "Позиция 65"

    "Кресло офисное"

    Кол-во: 16.0

    "Позиция 66"

    "Стол эргономичный левый"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 67"

    "Стол эргономичный правый"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 68"

    "Стол письменный"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 69"

    "Стул офисный ИЗО"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 70"

    "Тумба подкатная"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 71"

    "Шкаф для документов закрытый"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 72"

    "Шкаф для документов со стеклом"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 73"

    "Гардероб"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 74"

    "Шкаф для одежды глубокий"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 75"

    "Шкаф для одежды"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 76"

    "Шкаф для документов со стеклом"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 77"

    "Шкаф для одежды"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 78"

    "Шкаф для одежды глубокий"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 79"

    "Зеркало настенное"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 80"

    "Кресло руководителя"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 81"

    "Стол письменный"

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 82"

    "Тумба выкатная 3 ящика"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 83"

    "Тумба выкатная 3 ящика"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 84"

    "Шкаф для документов низкий закрытый"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 85"

    "Кресло офисное"

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 86"

    "Кресло для посетителей"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 87"

    "Кресло руководителя"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 88"

    "Кресло руководителя"

    Кол-во: 30.0

    "Позиция 89"

    "Кресло-конференц"

    Кол-во: 12.0

    "Позиция 90"

    "Кресло-конференц"

    Кол-во: 30.0

    "Позиция 91"

    "Кресло офисное"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 92"

    "Кресло офисное"

    Кол-во: 12.0

    "Позиция 93"

    "Кресло-конференц"

    Кол-во: 24.0

    "Позиция 94"

    "Кресло-конференц"

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 95"

    "Кресло руководителя"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 96"

    "Кресло руководителя"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 97"

    "Кресло руководителя"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 98"

    "Кресло руководителя"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 99"

    "Кресло руководителя"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 100"

    "Шкаф низкий закрытый"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 101"

    "Шкаф высокий полузакрытый со стеклом"

    Кол-во: 8.0

    "Позиция 102"

    "Тумба подкатная"

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 103"

    "Тумба для оргтехники"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 104"

    "Тумба приставная"

    Кол-во: 8.0

    "Позиция 105"

    "Стол угловой левый"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 106"

    "Стол угловой правый"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 107"

    "Стол эргономичный левый"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 108"

    "Стол эргономичный правый"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 109"

    "Стол письменный"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 110"

    "Тумба приставная 4 ящика"

    Кол-во: 8.0

    "Позиция 111"

    "Тумба выкатная 3 ящика"

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 112"

    "Тумба для оргтехники"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 113"

    "Тумба сервисная с ящиками"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 114"

    "Шкаф для документов низкий закрытый"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 115"

    "Шкаф для документов закрытый"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 116"

    "Шкаф для одежды глубокий"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 117"

    "Шкаф для одежды"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 118"

    "Шкаф для документов со стеклом"

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 119"

    "Шкаф для документов низкий закрытый"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 120"

    "Шкаф для документов закрытый"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 121"

    "Шкаф для одежды глубокий"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 122"

    "Шкаф для одежды"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 123"

    "Шкаф для документов со стеклом"

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 124"

    "Тумба сервисная с ящиками"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 125"

    "Тумба для оргтехники"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 126"

    "Тумба выкатная 3 ящика"

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 127"

    "Стол письменный"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 128"

    "Тумба приставная 4 ящика"

    Кол-во: 8.0

    "Позиция 129"

    "Стол эргономичный правый"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 130"

    "Стол эргономичный левый"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 131"

    "Стеллаж низкий широкий"

    Кол-во: 8.0

    "Позиция 132"

    "Стеллаж широкий высокий"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 133"

    "Стол письменный"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 134"

    "Стол письменный"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 135"

    "Тумба приставная"

    Кол-во: 16.0

    "Позиция 136"

    "Стол письменный"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 137"

    "Стол письменный"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 138"

    "Шкаф с раздвижными дверьми"

    Кол-во: 8.0

    "Позиция 139"

    "Шкаф для одежды"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 140"

    "Шкаф для одежды"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 141"

    "Тумба выкатная"

    Кол-во: 8.0

    "Позиция 142"

    "Стол письменный"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 143"

    "Диван 2-местный"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 144"

    "Диван 3-местный"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 145"

    "Зеркало настенное"

    Кол-во: 15.0

    "Позиция 146"

    "Кресло руководителя"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 147"

    "Кресло руководителя"

    Кол-во: 11.0

    "Позиция 148"

    "Кресло руководителя"

    Кол-во: 40.0

    "Позиция 149"

    "Кресло оператора"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 150"

    "Кресло оператора"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 151"

    "Кресло руководителя"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 152"

    "Кресло оператора"

    Кол-во: 15.0

    "Позиция 153"

    "Кресло офисное"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 154"

    "Кресло офисное"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 155"

    "Кресло руководителя"

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 156"

    "Кресло руководителя"

    Кол-во: 13.0

    "Позиция 157"

    "Кресло руководителя"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 158"

    "Кресло руководителя"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 159"

    "Стул для посетителей"

    Кол-во: 35.0

    "Позиция 160"

    "Стул офисный ИЗО"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 161"

    "Кресло-конференц"

    Кол-во: 12.0

    "Позиция 162"

    "Кресло офисное"

    Кол-во: 15.0

    "Позиция 163"

    "Стол рабочий"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 164"

    "Стул офисный ИЗО"

    Кол-во: 60.0

    "Позиция 165"

    "Шкаф офисный"

    Кол-во: 3.0

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