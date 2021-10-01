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Номер извещения
32110586494
Уникальный номер закупки
21/2.1/0067517/ТГСаратов
Наименование закупки
Выполнение работ по ликвидации объекта «Скважина №30 водозаборная Песчано-Уметского ПХГ» инв.№28014253 для нужд ООО «Газпром трансгаз Саратов» в 2021 году (для субъектов малого и среднего предпринимательства)(0095/21/2.1/0067517/ТГСаратов/ПР/ГОС/Э/25.08.2021)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
25.08.2021 17:52
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12
Почтовый адрес
191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12
Контактный телефон
+7 812 609-32-24
Факс
+7 495 737-06-22
Адрес электронной почты
N.Vasiljeva@tender.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Васильева Н. И.
Место рассмотрения предложений
Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А
Ключевые слова:
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Выполнение работ по ликвидации объекта «Скважина №30 водозаборная Песчано-Уметского ПХГ» инв.№28014253 для нужд ООО «Газпром трансгаз Саратов» в 2021 году (для субъектов малого и среднего предпринимательства)(0095/21/2.1/0067517/ТГСаратов/ПР/ГОС/Э/25.08.2021)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
06.10.202106.10.2021 14:0006.10.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110586494Подведение итогов не позднее Выполнение работ по ликвидации объекта «Скважина №30 водозаборная Песчано-Уметского ПХГ» инв.№28014253 для нужд ООО «Газпром трансгаз Саратов» в 2021 году (для субъектов малого и среднего предпринимательства)(0095/21/2.1/0067517/ТГСаратов/ПР/ГОС/Э/25.08.2021)Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по ликвидации объекта «Скважина №30 водозаборная Песчано-Уметского ПХГ» инв.№28014253 для нужд ООО «Газпром трансгаз Саратов» в 2021 году (для субъектов малого и среднего предпринимательства)(0095/21/2.1/0067517/ТГСаратов/ПР/ГОС/Э/25.08.2021)
Начальная цена
6 629 482,72
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Саратов»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Саратов»
Адрес местонахождения
410052, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, проспект им 50 лет Октября, здание 118 А, строение 1
43.11.10.000
43.11
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.0
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