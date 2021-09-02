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    Главная / Торги / Поставка комплектов птицезащитных устройств для нужд ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" в 2021 г. (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (БЕВ 63305)

    Поставка комплектов птицезащитных устройств для нужд ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" в 2021 г. (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (БЕВ 63305)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.09.2021 09:3002.09.2021 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110586406Дата и время окончания срока приема заявок Поставка комплектов птицезащитных устройств для нужд ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" в 2021 г.Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2, лит. АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32110586406

    Уникальный номер закупки

    21/4.3/0063305/ТГННовгород

    Номер закупки

    0095/21/4.3/0063305/ТГННовгород/ПР/ГОС/Э/25.08.2021

    Наименование закупки

    Поставка комплектов птицезащитных устройств для нужд ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" в 2021 г. (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (БЕВ 63305)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    25.08.2021 17:31

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    63305_Документация МИ.zip

    ПК на 06.10.2021.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АО Газпром закупки
    Все закупки и тендеры АО Газпром закупки

    Юридический адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Почтовый адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Контактный телефон

    +7 812 609-47-20

    Факс

    +7 495 737-06-22

    Адрес электронной почты

    E.Bogacheva@tender.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Богачева Е. В.

    Место рассмотрения предложений

    Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2, лит. А

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка комплектов птицезащитных устройств для нужд ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" в 2021 г.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    06.10.202106.10.2021 14:0006.10.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110586406Подведение итогов не позднее Поставка комплектов птицезащитных устройств для нужд ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" в 2021 г.Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2, лит. А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка комплектов птицезащитных устройств для нужд ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" в 2021 г.

    Начальная цена

    9 496 489,20

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ трансгаз Нижний Новгород
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ трансгаз Нижний Новгород

    Адрес местонахождения

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Звездинка, 11

    Классификатор ОКПД2

    27.33.14.000

    Арматура электроизоляционная из пластмасс

    Классификатор ОКВЭД2

    27.33

    Производство электроустановочных изделий

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Комплект птицезащитное устройство в составе: капот - 3 шт., гофр-рукав - 6 шт., многоразовая защелка - 18 шт. Габаритные размеры 1415*155*141 из негорючего материалла."

    Кол-во: 2419.0

    "Позиция 2"

    "Комплект птицезащитное устройство в составе: капот - 2 шт., гофр-рукав - 4 шт., многоразовая защелка - 12 шт. Габаритные размеры 1415*155*141 из негорючего материалла."

    Кол-во: 47.0

    "Позиция 3"

    "Комплект птицезащитное устройство в составе: капот - 1 шт., гофр-рукав - 2 шт., многоразовая защелка - 6 шт. Габаритные размеры 1415*155*141 из негорючего материалла."

    Кол-во: 6077.0

    "Позиция 4"

    "Комплект птицезащитное устройство в составе: капот - 2 шт., гофр-рукав - 2 шт., многоразовая защелка - 8 шт. Габаритные размеры 1890*155*141 из негорючего материалла."

    Кол-во: 384.0

    "Позиция 5"

    "Транспортные расходы"

    Кол-во: 1.0

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    Прием заявок:
    14.02.2022 12:00(GMT+03:00)
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    Лоты:
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