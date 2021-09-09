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Номер извещения
ГП108083
Уникальный номер закупки
21/4.3/0063366/ТГННовгород
Наименование закупки
Определение поставщика предмета лизинга (специальная автомобильная техника на газомоторном топливе) для нужд ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» № 001/21/4.3/0063366/ТГННовгород/ПР//Э
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
25.08.2021 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 812 609-31-11
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
R.Yamlikhin@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ямлихин Р. Р.
Место рассмотрения предложений
Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А
Ключевые слова:
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Определение поставщика предмета лизинга (специальная автомобильная техника на газомоторном топливе) для нужд ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» № 001/21/4.3/0063366/ТГННовгород/ПР//Э
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
15.09.202115.09.2021 14:0015.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП108083Подведение итогов не позднее Определение поставщика предмета лизинга (специальная автомобильная техника на газомоторном топливе) для нужд ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» № 001/21/4.3/0063366/ТГННовгород/ПР//ЭРоссийская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Определение поставщика предмета лизинга (специальная автомобильная техника на газомоторном топливе) для нужд ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» № 001/21/4.3/0063366/ТГННовгород/ПР//Э
Начальная цена
4 179 772,79
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ трансгаз Нижний Новгород
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ трансгаз Нижний Новгород
Адрес местонахождения
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Звездинка, 11
29.10.41.112
29.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.0
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